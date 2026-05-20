  • Ipl 2026 Rr Vs Lsg Captain Rishabh Pant Used Abusive Word On Camera Video Goes Viral

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील लखनौ सुपरजायंट्ससाठी आयपीएल २०२६ अत्यंत निराशाजनक ठरले. दरम्यान ऋषभने भर मैदानात अपशब्द वापरल्याने आता नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे

Updated On: May 20, 2026 | 10:52 AM
ऋषभ पंतने ओलांडल्या मर्यादा (फोटो सौजन्य - X.com)

  • पराभवाने ऋषभ पंत नैराश्यात 
  • भर मैदानातच ऑन कॅमेरा दिली शिवी
  • व्हिडिओ झाला व्हायरल 
इंडियन प्रीमियर लीग केवळ भारतातच नाही तर जगभरात पाहिली जाते. त्यामुळे, सामन्यादरम्यान तुम्ही जे काही करता किंवा बोलता ते दुर्लक्षित राहू शकत नाही. म्हणूनच खेळाडूंनी बोलण्यापूर्वी किंवा कृती करण्यापूर्वी नेहमी काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. मात्र, राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या पराभवानंतर, लखनौ सुपरजायंट्सचा कर्णधार ऋषभ पंत असे काही बोलला ज्यामुळे तो ट्रोल होत आहे.

खरं तर, सामन्यानंतरच्या सादरीकरणादरम्यान, पराभवाने निराश झालेल्या पंतने आपल्या संघाचे कौतुक करताना चुकून एक अपमानास्पद शब्द वापरला. पंत म्हणाला, “निकाल काहीही असो, आम्ही एक चांगला संघ आहोत.” असे म्हणताना पंतने इंग्रजीतील एक अपमानास्पद शब्द वापरला. या एका शब्दामुळे आता वाद निर्माण झाला असून, काहींच्या मते पंत सभ्यतेच्या खेळात आपला शिष्टाचार विसरला आहे. हा शब्द सध्याच्या पिढीच्या तोंडी असणारा शब्द असला तरीही तो शब्द असभ्य म्हणूनच पाहिला जातो. त्यामुळे आता ऋषभने एक नवा वाद ओढवून घेतला असल्याचं दिसून येत आहे. 

पंतच्या कर्णधारपदाखाली लखनौची कामगिरी

यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतच्या कर्णधारपदाखाली, आयपीएल २०२६ मध्ये लखनौ सुपरजायंट्सची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. या हंगामात प्लेऑफमधून बाहेर पडणारा लखनौ हा पहिला संघ ठरला. स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर, संघ आपले उर्वरित सामने कोणत्याही दबावाशिवाय खेळेल असे वाटले होते, पण त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. २२० धावा करूनही संघ आपला १३ वा सामना हरला.

सामन्यानंतर पंत काय म्हणाला?

राजस्थानविरुद्धच्या पराभवाबद्दल ऋषभ पंत म्हणाला, “मला वाटते की याकडे पाहण्याचे काही वेगवेगळे मार्ग आहेत. आर्चरने मधल्या षटकांमध्ये आणि नंतर शेवटच्या षटकात ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली ती खरोखरच चांगली होती, पण जेव्हा तुम्हाला अशी सुरुवात मिळते, अशा खेळपट्टीवर, आम्ही खरं तर आणखी पाच किंवा दहा धावा करू शकलो असतो, आणि आम्ही शेवटच्या षटकाचा फायदा घेऊ शकलो नाही.”

तो म्हणाला, “हे निश्चितच एक कठीण काम आहे कारण तुम्हाला नेहमी तुमच्या गोलंदाजांना पाठिंबा द्यायचा असतो, पण कधीकधी ते अवघड असते. अशा खेळपट्टीवर गोलंदाजांना चुकांना फार कमी वाव असतो आणि खूप जास्त सूचना देऊन काही उपयोग होत नाही. कधीकधी तुम्हाला फक्त योजना सोपी ठेवावी लागते, एका वेळी एका चेंडूवर लक्ष केंद्रित करावे लागते आणि रणनीती योग्यरित्या अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा लागतो.”

Published On: May 20, 2026 | 10:52 AM

