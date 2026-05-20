  • Plans To Set Up A Three Star Parking Hub Master Plan Of Mumbai Municipal Corporation To Break The Traffic Jam

Mumbai News: ‘थ्री स्टार’ पार्किंग हब उभारण्याची योजना! वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा मास्टर प्लान

Updated On: May 20, 2026 | 10:45 AM
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. २०१७ मध्ये जकात कर रद्द झाल्यानंतर ओस पडलेल्या दहिसर आणि मानखुर्द जकात नाक्यांच्या विस्तीर्ण भूखंडांवर आता आधुनिक पार्किंग हब साकारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी पालिका तब्बल १५०० कोटी रुपये खर्च करणार असून, यामुळे मुंबईच्या वेशीवरच वाहतूक कोंडीला ‘ब्रेक’ लावणे शक्य होणार आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी या प्रकल्पाबाबत पत्रकार परिषदेत महत्त्वाची माहिती दिली. दहिसर जकात नाक्यावर या प्रकल्पाच्या कामाला आधीच सुरुवात झाली असून, लवकरच मानखुर्द जकात नाक्यावरही सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधांसह पार्किंग हब उभारले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईत दररोज देशभरातून हजारो खाजगी ट्रॅव्हल्स बसेस आणि अवजड वाहने येतात. या गाड्यांमुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होते आणि मुंबईकरांचा खोळंबा होतो. या समस्येवर तोडगा म्हणून आता देशभरातून येणाऱ्या या पॅसेंजर गाड्यांना मुंबई शहरात प्रवेश न देता दहिसर आणि मानखुर्द चेक नाक्यांवरच रोखले जाईल या गाड्या याच पार्किंग हबमध्ये थांबतील. आणि तिथूनच प्रवाशांना उतरवून पुन्हा परतीच्या प्रवासाला निघतील.

प्रवाशांना मिळणार उत्तम कनेक्टिव्हिटी

लांबच्या प्रवासामुळे थकलेल्या प्रवाशांसाठी विश्रांतीची उत्तम सोय व्हावी म्हणून येथे थ्री स्टार हॉटल आणि खरेदीसाठी शॉपिंग सेंटर उभारण्यात येईल.दुचाकी, चारचाकी गाड्यांसह शेकडो बस आणि ट्रक्ससाठी येथे भव्य पार्किंगची व्यवस्था असेल.ट्रॅव्हल्समधून उतरलेल्या प्रवाशांना मुंबईत त्यांच्या इच्छित स्थळी सुखरूप आणि वेगाने पोहोचता यावे, यासाठी या पार्किंग हबला बेस्ट बसेस, मेट्रो, ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी सेवांची थेट कनेक्टिव्हिटी जोडली जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा पुढील प्रवास अधिक सुकर होईल.

मुंबईतील वाहतूककोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. दहिसरमध्ये काम सुरू झाले असून, मानखुर्दचा प्रकल्पही लवकरच मार्गी लागेल. प्रवाशांना सर्व सोयी एकाच ठिकाणी मिळतील, यादृष्टीने नियोजन केले आहे, असे मत अश्विनी भिडे, आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका यांनी मांडले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: May 20, 2026 | 10:45 AM

