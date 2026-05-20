PM Modi Norway Visit : भारताचा मोठा अपमान? नॉर्वेजियन मीडियाने PM मोदींना म्हटले ‘गारुडी’ ; ‘त्या’ व्यंगचित्राने पेटला वाद

PM Modi Norway Visit : नॉर्वेमध्ये पत्रकाराच्या ‘त्या’ प्रश्नावरुन PM मोदींनी काढला पळ? VIDEO व्हायरल होताच राजकीय वर्तुळात खळबळ
आफ्टेनपोस्टन या नॉर्वेजियन वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या व्यंगचित्रात पंतप्रधान मोदींना एका गारुड्याच्या रुपात दाखवले आहे. त्यांचा हातात एक बिन असून समोर पेट्रोल पंपाच्या आकाराचा पाईप दाखवला आहे. या व्यंगचित्रामुळे जागतिक स्तरावर मोठा वाद पेटला आहे.
या व्यंगचित्रासोबतच A Clever and Slightly Disturbing Man असा लेखही प्रसिद्ध केला आहे. हे व्यंगचित्र समोर आल्यानंतर संपूर्ण जगभरातून तीव्र टिका केली जात आहे. हा भारताचा उघड-उघड अपमान असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. पाश्चिमात्य माध्यमे अजूनही भारताला गारुड्यांचा देश समजतात असे लोकांचे म्हणणे आहे. तसेच बुरसटलेल्या दृष्टीकोनातून भारताकडे पाहत असल्याची टीका केली आहे.
नॉर्वेच्या महिला पत्रकार हेले लिंगने पंतप्रधान मोदींना एका संयुक्त निवेदनादरम्यान आयोजित केलेल्या सत्रात भारताचे पंतप्रधान माध्यमांच्या प्रश्नांची उत्तरे का देत नाहीत? असा प्रश्न केला होता. या पत्रकाराने भारताच्या मानवाधिकार धोरणांवरुन प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, याला उत्तर न मिळाल्याने या प्रसंगाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता.
यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषदत बोलावून महिला पत्रकाराला प्रश्न विचारण्याची संधी दिली होती. यावेळी महिला पत्रकाराने भारतावर विश्वास का ठेवावा? भारत मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावर काय भूमिका घेत आहे, हे उल्लंन रोखेल का असे काही प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच यांची थेट उत्तरे मागितले होते.
यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव सिबी जॉर्ज यांनी अत्यंत कडक शब्दात आक्षेप व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, राजधानी दिल्लीतच केवळ २०० हून अधिक प्रसारमाध्यमे आहेत, ज्यावरुन आमच्या स्वातंत्र्याची आणि मजबूत लोकशाहीची भूमिका स्पष्ट होते असे म्हटले. तसेच त्यांनी अपुरी माहिती आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या अहवालाच्या आधारे भारताबाबत मत बनवणाऱ्यांवरही टीका केली. तर राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावामुळे आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणांमुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये अस्वस्थता दिसू लागली आहे.
Shocking. Racist. Derogatory. Norway’s largest broadsheet newspaper Aftenposten brazens it out with a shocking cartoon depicting Indian PM @narendramodi as a Snake Charmer with the headline: “A sneaky and slightly annoying man”. They can’t digest India’s rise and success. Pity! pic.twitter.com/g905xHNIWm — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 19, 2026
