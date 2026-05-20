‘आईसाठी होतं….’ वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक, व्यक्त केलं मन

सामन्यानंतर त्याला त्याच्या सेलिब्रेशनबद्दल विचारले जाणे स्वाभाविक होते. आणि नेमके तसेच घडले. जेव्हा वैभव ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी आला, तेव्हा त्याने आपल्या सेलिब्रेशनबद्दल सांगितले की तो फक्त काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, ड्रेसिंग रूममध्ये पोहोचल्यावर त्याने आपल्या सेलिब्रेशनमागील खरे सत्य उघड केले. वैभवने जगासमोर अगदी सहजपणे केलं असंच सांगितलं पण त्यामागची नक्की भावनिकता काय होती हे त्याने ड्रेसिंग रूममध्ये आपल्या माणसांसमोर सांगितले.
वैभवचे हे सेलिब्रेशन त्याच्या आईसाठी
Always a mumma’s boy 💗 pic.twitter.com/k3X7HVEXTA — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 19, 2026
आपले अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर, वैभवने दोन्ही हातांनी ‘A’ ची खूण केली. जेव्हा राजस्थान रॉयल्सच्या टीम मॅनेजरने ड्रेसिंग रूममध्ये वैभवला त्याच्या सेलिब्रेशनबद्दल विचारले, तेव्हा त्याने सुरुवातीला ते वैयक्तिक असल्याचे सांगितले, पण लगेचच खुलासा केला की त्याचे सेलिब्रेशन त्याच्या आईसाठी होते. त्याच्या आईचे नाव ‘ए’ या अक्षराने सुरू होते. वैभव सूर्यवंशीच्या आईचे नाव आरती आहे. त्यामुळे, त्याने ‘ए’ चे चिन्ह करून आपली खेळी तिला समर्पित केली. वैभवने आपल्या मुलाखतीमध्ये याआधी स्पष्ट केले होते की, आपल्या आईने आपल्यासाठी खूपच कष्ट घेतले आहेत. केवळ २-३ तास झोप तिला मिळत असे पण ती फक्त आपल्या खेळासाठी कष्ट घेत राहिली.
वैभव सूर्यवंशी ठरला ऑरेंज कॅपचा मानकरी
लखनौविरुद्धच्या ९३ धावांच्या खेळीसह वैभवने ऑरेंज कॅपही जिंकली. या मोसमात १३ सामन्यांमध्ये वैभवच्या ५७९ धावा झाल्या आहेत. २३६.६२ च्या धडाकेबाज स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करताना त्याने एक शतक आणि तीन अर्धशतकेही झळकावली आहेत. ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत तो लखनौच्या मिचेल मार्शच्या मागे आहे. मार्शने १३ सामन्यांमध्ये ५६३ धावा केल्या आहेत. पहिल्या पाचमध्ये, सनरायझर्स हैदराबादचा हेनरिक क्लासेन ५५५ धावांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. गुजरात टायटन्सचा साई सुदर्शन ५५४ धावांसह चौथ्या स्थानावर आहे आणि त्यांचा कर्णधार शुभमन गिल ५५२ धावांसह पाचव्या स्थानावर आहे.
