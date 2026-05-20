“लग्नानंतर मुलींना सोडून दिलं जातं”; ट्विशा-दीपिका प्रकरणाने हादरली Kangana Ranaut, महिलांच्या आयुष्याबद्दल व्यक्त केली चिंता

कंगना रणौतने आपल्या पोस्टमध्ये महिलांना स्वतंत्र होण्याचे आणि लग्नाआधी करिअर घडवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे

Updated On: May 20, 2026 | 10:19 AM
अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौतने विवाहित महिलांच्या असुरक्षिततेवर भाष्य करणारा एक मोठा संदेश शेअर केला आहे. ग्रेटर नोएडा आणि भोपाळमध्ये अलीकडेच दोन महिलांच्या झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर ही पोस्ट आली आहे, ज्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांकडून होणाऱ्या छळ आणि अत्याचाराचा आरोप केला होता. आपल्या पोस्टमध्ये, तिने महिलांना स्वतंत्र होण्याचे आणि लग्नाआधी करिअर घडवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे.

देशभरात खळबळ माजवणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या घटनांनंतर ही पोस्ट आली आहे. एका घटनेत, नोएडा येथील ३१ वर्षीय गर्भवती महिला भोपाळमधील तिच्या घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. तिच्या कुटुंबीयांनी लग्नानंतरच्या मानसिक आणि भावनिक तणावाला या घटनेसाठी जबाबदार धरले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, कोणतीही आत्महत्या नोट सापडली नाही आणि तपास सुरू आहे.

दोन घटनांनी देशाला हादरवून सोडले
ग्रेटर नोएडा येथील एका घटनेत, हुंडा छळाला बळी पडलेल्या एका २४ वर्षीय महिलेने, कुटुंबीयांच्या आरोपानुसार, कथितरित्या आत्महत्या केली. या दोन्ही प्रकरणांमुळे लग्नानंतर महिलांवर येणाऱ्या दबावावर सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आहे.

कंगना रणौतने महिलांना दिली सल्ला
आपल्या नोटमध्ये कंगना रणौतने लिहिले आहे, “दररोज विवाहित महिलांबद्दल अनेक दुःखद बातम्या येत असतात. यापैकी अनेक सुशिक्षित मुली दुर्दैवी घटना घडण्यापूर्वीच आपल्या घुसमट करणाऱ्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पालकांकडे मदत मागतात, पण भारतीय समाजात मुलींना लग्नानंतर सोडून दिले जाते.”

तिने पुढे लिहिले, “माझा सर्व महिलांना तोच सल्ला आहे जो सोशल मीडिया किंवा फॅशन/डेटिंग/लग्न/मेकअप इंडस्ट्री तुम्हाला सांगत नाहीये. तुमच्या आयुष्यातील कोणत्याही पुरुषापेक्षा तुमचे करिअर अधिक महत्त्वाचे आहे. तुम्ही स्वतंत्र झाल्यावरच लग्नाचा विचार करा.”

तुम्हाला स्वतःच तुमचा नायक बनावे लागेल. तुम्हाला वाचवायला कोणीही येणार नाही; तुम्ही कोणाशी लग्न करता यापेक्षा तुम्ही काय करता आणि तुम्ही कोण आहात हे अधिक महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला हवे असलेले आयुष्य घडवा. कोणाचेही ऐकू नका.

ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरण
पोलिसांच्या माहितीनुसार, नोएडाची रहिवासी असलेली ट्विशा शर्मा, तिच्या मृत्यूच्या वेळी अंदाजे दोन महिन्यांची गर्भवती होती. तिने सुमारे एक वर्षापूर्वी भोपाळस्थित वकील समर्थ शर्मा यांच्याशी लग्न केले होते. तिचे सासरे निवृत्त न्यायाधीश आहेत, तर तिची सासूदेखील माजी न्यायिक अधिकारी आहे. घटनेनंतर नोएडाहून भोपाळला आलेल्या ट्विशाच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, लग्नापासून ती मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ होती. तिचा भाऊ, भारतीय लष्करातील अधिकारी मेजर हर्षित शर्मा यांनी दावा केला आहे की, ट्विशाने मृत्यूच्या काही वेळापूर्वी त्यांना फोन करून तिच्यावर येत असलेल्या दबावाबद्दल सांगितले होते.

दीपिका नागर मृत्यू प्रकरण
दुसऱ्या एका प्रकरणात, ग्रेटर नोएडाची रहिवासी असलेल्या २४ वर्षीय दीपिका नागरने कथितरित्या आपल्या घराच्या छतावरून उडी मारून आत्महत्या केली. हुंड्याच्या मागणीवरून तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला आणि तिला मारहाण करण्यात आली, असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, दीपिकाने दीड महिन्यापूर्वी जलपुराच्या हृतिकशी लग्न केले होते आणि कुटुंबाने लग्नावर अंदाजे १ कोटी रुपये खर्च केले होते. असे असूनही, हुंड्यासाठीचा दबाव कायम होता.

