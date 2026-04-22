SRH vs DC: कोण आहे Harsh Dubey? 20 व्या ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स, IPL मध्ये अनोखा रेकॉर्ड

धावांचा पाठलाग करताना १९ षटकांच्या अखेरीस दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव निश्चित होता, कारण १९२ धावांवर सहा फलंदाज बाद झाले होते. सामना जिंकण्यासाठी त्यांना शेवटच्या सहा चेंडूंमध्ये ५१ धावांची गरज होती, जे अशक्य होते. अशा परिस्थितीत, इशान किशनने शेवटच्या षटकाची जबाबदारी हर्ष दुबेवर सोपवली, ज्याने आधीच एक षटक टाकले होते. २० वे षटक टाकण्यासाठी आलेल्या हर्षने आपल्या फिरकीची अशी जादू दाखवली की तीन फलंदाज त्याच्या जाळ्यात अडकले. त्याने पहिल्याच चेंडूवर अक्षर पटेलला नितीश रेड्डीकरवी झेलबाद केले. हर्षने षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर समीर रिझवी आणि लुंगी एनगिडी यांना बाद केले. या तीन बळींसह त्याने एक विक्रमही रचला.
SRH Vs DC Live: इशान मलिंगाने मोडले दिल्लीचे कंबरडे; ‘कॅपिटल्स’चा 47 रन्सने केला पराभव
हर्षने विक्रम रचला
खरं तर, हर्ष दुबे आयपीएल सामन्याच्या शेवटच्या षटकात, म्हणजेच २० व्या षटकात, तीन बळी घेणारा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. आयपीएलच्या इतिहासात यापूर्वी असे फक्त चार वेळा घडले आहे. अमित मिश्राने हा विक्रम अगदी पहिल्या आयपीएल हंगामात केला होता. अमित मिश्राने २००८ मध्ये दिल्लीकडून खेळताना डेक्कन चार्जर्सविरुद्ध हा पराक्रम केला होता.
यानंतर, २०१६ मध्ये, अॅडम झाम्पाने रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सकडून खेळताना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध हा पराक्रम केला. त्यानंतर, २०१८ मध्ये राहुल तेवतियाने २० व्या षटकात तीन बळी घेतले. तेवतियाने दिल्लीकडून खेळताना केकेआरविरुद्ध हा पराक्रम केला होता. गेल्या आयपीएल हंगामात, कृणाल पांड्याने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध असाच पराक्रम केला होता. कृणाल आरसीबी संघाचा भाग होता.
हर्ष दुबे कोण आहे?
२३ वर्षीय हर्ष देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये विदर्भ संघाकडून खेळतो. तो एक अष्टपैलू खेळाडू आहे जो डावखुरा फलंदाज आणि गोलंदाज आहे. आयपीएल २०२५ दरम्यान बदली खेळाडू म्हणून त्याचा हैदराबादच्या संघात समावेश करण्यात आला होता. त्या हंगामात त्याला तीन सामने खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्याने ५ बळी घेतले. यानंतर, हैदराबादने त्याला चालू हंगामासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तो आयपीएल २०२६ मध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आहे. दिल्लीविरुद्ध त्याने आपल्या २ षटकांत केवळ १२ धावा देऊन ३ बळी घेतले, जी त्याची आतापर्यंतची टी२० क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कामगिरी आहे.
त्याने आतापर्यंतच्या ९ आयपीएल सामन्यांमध्ये १३ बळी घेतले आहेत. या काळात त्याची सरासरी १८.४६ आणि इकॉनॉमी रेट ८.८८ राहिला आहे. या वर्षीही त्याचा प्रभावी फॉर्म कायम असून, त्याने ६ सामन्यांमध्ये ८ बळी घेतले आहेत. आता त्याच्या नावावर ३६ टी२० सामन्यांमध्ये एकूण ३४ बळी असून, त्याची सरासरी २३.३२ आहे. २०२४-२५ च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात, त्याने एकाच हंगामात कोणत्याही गोलंदाजाने घेतलेल्या सर्वाधिक ६९ बळींचा विक्रम रचला. त्याच्या कामगिरीमुळे विदर्भाला विजेतेपद मिळवण्यात मदत झाली
SRH Vs DC Live: शर्माने कॅपिटल्सच्या संघाला घातला 134 रन्सचा ‘अभिषेक’; दिल्लीला 243 धावांची गरज