SRH vs DC: कोण आहे Harsh Dubey? 20 व्या ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स, IPL मध्ये अनोखा रेकॉर्ड

दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सनरायझर्स हैदराबादचा विजय शेवटच्या षटकापूर्वीच निश्चित झाला होता. मात्र, २० व्या षटकात गोलंदाजीसाठी आलेल्या हर्ष दुबेने तीन बळी घेत विक्रमांच्या पुस्तकात आपले नाव कोरले

Updated On: Apr 22, 2026 | 10:26 AM
हर्ष दुबेचा अद्भुत रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • २० व्या षटकात ३ विकेट्सचा रेकॉर्ड 
  • असा रेकॉर्ड करणारा पाचवा स्पिनर ठरला हर्ष दुबे 
  • कोण आहे हर्ष दुबे 
आयपीएल २०२६ च्या ३१ व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव करून गुणतालिकेत तिसरे स्थान पटकावले. हैदराबादचा या हंगामातील हा चौथा विजय होता, तर दिल्लीला तिसऱ्यांदा पराभवाला सामोरे जावे लागले. हैदराबादच्या विजयाचा नायक सलामीवीर अभिषेक शर्मा होता, ज्याने अवघ्या ६८ चेंडूंमध्ये सामना जिंकून देणारी १३५ धावांची खेळी केली. तथापि, २४३ धावांचे लक्ष्य ठेवल्यानंतर हैदराबादच्या गोलंदाजांनीही उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. इशान मलिंगाने चार बळी घेतले. इतकेच नाही तर, हैदराबादचा लेग-स्पिनर हर्ष दुबेनेही लक्ष वेधून घेतले. वास्तविक, या २३ वर्षीय क्रिकेटपटूने डावाचे शेवटचे षटक टाकून तीन बळी घेत एक विक्रम प्रस्थापित केला. चला, या तरुण फिरकी गोलंदाजाबद्दल आणि त्याच्या विक्रमाबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

धावांचा पाठलाग करताना १९ षटकांच्या अखेरीस दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव निश्चित होता, कारण १९२ धावांवर सहा फलंदाज बाद झाले होते. सामना जिंकण्यासाठी त्यांना शेवटच्या सहा चेंडूंमध्ये ५१ धावांची गरज होती, जे अशक्य होते. अशा परिस्थितीत, इशान किशनने शेवटच्या षटकाची जबाबदारी हर्ष दुबेवर सोपवली, ज्याने आधीच एक षटक टाकले होते. २० वे षटक टाकण्यासाठी आलेल्या हर्षने आपल्या फिरकीची अशी जादू दाखवली की तीन फलंदाज त्याच्या जाळ्यात अडकले. त्याने पहिल्याच चेंडूवर अक्षर पटेलला नितीश रेड्डीकरवी झेलबाद केले. हर्षने षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर समीर रिझवी आणि लुंगी एनगिडी यांना बाद केले. या तीन बळींसह त्याने एक विक्रमही रचला.

हर्षने विक्रम रचला

खरं तर, हर्ष दुबे आयपीएल सामन्याच्या शेवटच्या षटकात, म्हणजेच २० व्या षटकात, तीन बळी घेणारा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. आयपीएलच्या इतिहासात यापूर्वी असे फक्त चार वेळा घडले आहे. अमित मिश्राने हा विक्रम अगदी पहिल्या आयपीएल हंगामात केला होता. अमित मिश्राने २००८ मध्ये दिल्लीकडून खेळताना डेक्कन चार्जर्सविरुद्ध हा पराक्रम केला होता. 

यानंतर, २०१६ मध्ये, अॅडम झाम्पाने रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सकडून खेळताना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध हा पराक्रम केला. त्यानंतर, २०१८ मध्ये राहुल तेवतियाने २० व्या षटकात तीन बळी घेतले. तेवतियाने दिल्लीकडून खेळताना केकेआरविरुद्ध हा पराक्रम केला होता. गेल्या आयपीएल हंगामात, कृणाल पांड्याने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध असाच पराक्रम केला होता. कृणाल आरसीबी संघाचा भाग होता.

हर्ष दुबे कोण आहे?

२३ वर्षीय हर्ष देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये विदर्भ संघाकडून खेळतो. तो एक अष्टपैलू खेळाडू आहे जो डावखुरा फलंदाज आणि गोलंदाज आहे. आयपीएल २०२५ दरम्यान बदली खेळाडू म्हणून त्याचा हैदराबादच्या संघात समावेश करण्यात आला होता. त्या हंगामात त्याला तीन सामने खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्याने ५ बळी घेतले. यानंतर, हैदराबादने त्याला चालू हंगामासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तो आयपीएल २०२६ मध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आहे. दिल्लीविरुद्ध त्याने आपल्या २ षटकांत केवळ १२ धावा देऊन ३ बळी घेतले, जी त्याची आतापर्यंतची टी२० क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

त्याने आतापर्यंतच्या ९ आयपीएल सामन्यांमध्ये १३ बळी घेतले आहेत. या काळात त्याची सरासरी १८.४६ आणि इकॉनॉमी रेट ८.८८ राहिला आहे. या वर्षीही त्याचा प्रभावी फॉर्म कायम असून, त्याने ६ सामन्यांमध्ये ८ बळी घेतले आहेत. आता त्याच्या नावावर ३६ टी२० सामन्यांमध्ये एकूण ३४ बळी असून, त्याची सरासरी २३.३२ आहे. २०२४-२५ च्या रणजी ट्रॉफी हंगामात, त्याने एकाच हंगामात कोणत्याही गोलंदाजाने घेतलेल्या सर्वाधिक ६९ बळींचा विक्रम रचला. त्याच्या कामगिरीमुळे विदर्भाला विजेतेपद मिळवण्यात मदत झाली

Published On: Apr 22, 2026 | 10:26 AM

May 18, 2026 | 09:49 PM

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

