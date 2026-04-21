DC Vs SRH Live: टॉसचा निर्णय ‘कॅपिटल्स’च्या बाजूने; ‘एसआरएच’विरुद्ध अक्षर पटेलने घेतला…

कुलदीप यादव विरुद्ध अभिषेक शर्मा रंगणार महामुकाबला
पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा विक्रम अभिषेक शर्माच्या नावावर
Tata IPL 2026 DC vs SRH Live Updates: थोड्याच वेळात सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्समध्ये महामुकाबला होणार आहे. आयपीएलचा थरार सुरू झाला आहे. अक्षर पटेल आणि इशान किशन हे दोन युवा कर्णधार दिल्ली आणि हैदराबाद संघाचे नेतृत्व करत आहेत. दोन्ही संघ आपला मागचा सामना जिंकून आले आहेत. त्यामुळे आजचा सामना जिंकण्यासाठी दोन्ही कर्णधार उत्सुक असणार आहेत. दरम्यान दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?
हैदराबादची खेळपट्टी काळ्या मातीची असून, हे हाय स्कोअरिंग पीच आहे. या ठिकाणी स्कोअर 180 आणि 200 पर्यंत होतो. पीच हार्ड, सुखे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी गोलंदाजांना बाऊन्स मिळतो. सुरुवातीचे काही ओव्हर्स फलंदाजांना हे पीच चांगली मदत करते. अचूक लाइनवर फलंदाजी होत असल्यास पॉवर प्ले मध्ये मोठी धावसंख्या केली जाऊ शकते. हे पीच फलंदाजीसाठी चांगले असल्याने टॉस जिंकून कर्णधार चेस करण्याचा निर्णय घेताना दिसून येतात.
आतापर्यंत हैदराबादच्या राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियमवर आयपीएलचे 86 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 37 सामने जिंकले गेले आहेत. तर चेस करताना 48 सामने जिंकले गेले आहेत. टॉस जिंकून या ठिकाणी 32 सामने जिंकले गेले आहेत. तर टॉस हरल्यानंतर या ठिकाणी 53 सामने खेळवले गेले आहेत.
हेड टू हेड रेकॉर्ड?
आजच्या सामन्यात जोरदार लढत पाहायला मिळू शकते. हेड टू हेड रेकॉर्डबद्दल विचार केल्यास एसआरएचने दिल्लीला आतापर्यंत 13 वेळा पराभूत केले आहे. तर, दिल्लीने एसआरएचने 12 वेळेस पराभूत केले आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांचे पारडे आज मजबूत असल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही संघ जबरदस्त फॉर्ममध्ये असल्याने आज चाहत्यांना रोमांचक सामन्याची पर्वणीच मिळणार आहे.
एसआरएचची संभाव्य टीम: अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन (कर्णधार), हेनरिक क्लासेन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसेन, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, लियाम लिव्हिंगस्टोन.
दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: केएल राहुल (यष्टीरक्षक), पथुम निसंका, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा.