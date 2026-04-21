IPL 2026: “मी आतापर्यंत जेवढी शतके पाहिली…”: Tilak Verma च्या शतकावर महेला जयवर्धनेचे विधान

आम्ही सुरुवातीला अडचणीत होतो, पण आम्ही त्यातून स्वतःला सावरले. आम्ही संयम राखला आणि 199 /5 ही धावसंख्या उभारण्यासाठी अतिशय दर्जेदार फलंदाजी केली, असे माहेला जयवर्धने म्हणाले.

Updated On: Apr 21, 2026 | 08:33 PM
Tilak Verma Century (फोटो- ians)

मुंबई इंडियन्सचा गुजरातवर 101 रन्सने विजय 
तिलक वर्माने लगावले शानदार शतक 
माहेला जयवर्धने केले मोठे भाष्य

Tata IPL 2026 MI Vs GT Updates: काल मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना पार पडला. अखेर सलग 4 पराभव झालयावर मुंबई इंडियन्सने आयपीएलमधला दुसरा विजय मिळवला आहे. गुजरातवर मुंबईने 101 रन्सने विजय मिळवला आहे. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सकडून तिलक वर्माने शानदार शतक केले आहे. तिलक वर्माने केलेल्या शतकावर माहेला जयवर्धनेने भाष्य केले आहे.

काय म्हणाले माहेला जयवर्धने?

मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या अधिकृत ‘एक्स’ अकाउंटवर शेअर केला आहे. त्या व्हिडिओमध्ये महेला जयवर्धने म्हणाले, “आम्ही सुरुवातीला अडचणीत होतो, पण आम्ही त्यातून स्वतःला सावरले. आम्ही संयम राखला आणि 199 /5 ही धावसंख्या उभारण्यासाठी अतिशय दर्जेदार फलंदाजी केली. तिलक वर्माचे कौतुक करताना जयवर्धने म्हणाले, “आम्ही काही ओव्हर्समध्ये मोठी धावसंख्या उभी केली. मी आतापर्यंत जेवढी शतके पाहिली आहेत, त्यापैकी तिलकची खेळी सर्वोत्तम आहे.”

Tilak Verma ने गुजरात टायटन्सला रडवत मारले शतक

सोमवारी रात्री नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर, तिलक वर्माने आयपीएलच्या इतिहासात क्वचितच घडणारी एक कामगिरी केली. त्याने केवळ आपले पहिले शतकच झळकावले नाही, तर गंभीर दुखापत असूनही आपली जागा टिकवून ठेवली आणि आपल्या संघाला एका संस्मरणीय विजयाकडे नेले. मुंबई इंडियन्सच्या डावातील १८ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूने सर्वांचा श्वास रोखून धरला. गुजरात टायटन्सचा गोलंदाज अशोक शर्माने १५०.३ किमी प्रतितास वेगाने एक धोकादायक बाउन्सर टाकला. तिलक वर्माने एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडूचा वेग चुकला आणि तो थेट त्याच्या कमरेला लागला. वेदनेने विव्हळत तिलक वर्मा तात्काळ जमिनीवर कोसळला. व्हिडिओमध्ये त्याची वेदना स्पष्टपणे दिसत होती आणि गुजरात टायटन्सचे खेळाडू त्याची विचारपूस करण्यासाठी त्याच्याभोवती जमले.

MI vs GT: याला म्हणतात बदला! पोटात बसला 150kph चा बॉल, Tilak Verma ने गुजरात टायटन्सला रडवत मारले शतक

तिलक आता फलंदाजी करू शकणार नाही असे सर्वांना वाटले होते, पण या तरुण खेळाडूने हार मानण्यास नकार दिला. वेदना होत असूनही तो खेळत राहिला आणि अवघ्या ४५ चेंडूंमध्ये त्याने आपले पहिले आयपीएल शतक पूर्ण केले. या खेळीसह, त्याने मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वात जलद शतक करण्याचा सनथ जयसूर्याच्या विक्रमाची बरोबरी केली.

Published On: Apr 21, 2026 | 08:30 PM

Topics:  

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM