अभिषेक शर्माचे वादळी शतक! सनरायझर्स हैदराबादसाठी केल्या ‘इतक्या’ धावांचा टप्पा पूर्ण; ठरला चौथा फलंदाज

हैदराबाद फ्रँचायझीसाठी त्याच्यापेक्षा अधिक धावा केवळ इतर तीन फलंदाजांनीच केल्या आहेत. या यादीत ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर 4,014 धावांसह अव्वल स्थानी आहे (95 सामन्यांत). त्याने या धावा 49.55 च्या सरासरीने आणि 142.59 च्या स्ट्राईक रेटने जमा केल्या आहेत. SRH साठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत शिखर धवन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर त्यानंतर केन विल्यमसनचा नंबर लागतो. धवनने SRH साठी 2,768 धावा केल्या आहेत, तर विल्यमसनने 2,101 धावा केल्या आहेत.
२५ वर्षीय अभिषेक हा धवननंतर सनरायझर्स हैदराबादसाठी २,००० धावांचा टप्पा गाठणारा दुसरा भारतीय खेळाडू देखील ठरला आहे. शर्माने SRH साठी ८० सामने खेळले असून, त्याने २६.९५ च्या सरासरीने आणि १६६.८९ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आहेत. IPL मध्ये SRH साठी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रमही शर्माच्याच नावावर आहे.
गेल्या वर्षी पंजाब किंग्स (PBKS) विरुद्ध अवघ्या ५५ चेंडूंमध्ये त्याने साकारलेली १४१ धावांची शानदार खेळी ज्यामध्ये १४ चौकार आणि १० षटकारांचा समावेश होता. त्यामुळे SRH ला २४६ धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठणे शक्य झाले. ही खेळी IPL च्या इतिहासात एखाद्या भारतीय फलंदाजाने नोंदवलेली आतापर्यंतची सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या म्हणूनही ओळखली जाते. २०२६ च्या IPL मधील अभिषेक शर्माची कामगिरी संमिश्र स्वरूपाची राहिली आहे; त्याने ६ डावांमध्ये एकूण १८८ धावा केल्या असून, ७४ ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या आहे.