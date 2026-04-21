Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Abhishek Sharma Century In Srh Vs Dc Match 2000 Runs Completed For Srh Ipl 2026 Record

अभिषेक शर्माचे वादळी शतक! सनरायझर्स हैदराबादसाठी केल्या ‘इतक्या’ धावांचा टप्पा पूर्ण; ठरला चौथा फलंदाज

Indian Premier League 2026 मध्ये आजच्या सामन्यातही एक नवा विक्रम नोंदवला गेला. Abhishek Sharma याने Sunrisers Hyderabad कडून खेळताना शानदार कामगिरी करत हा विक्रम आपल्या नावावर कोरला आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 09:06 PM
फोटो सौजन्य: X.com

फोटो सौजन्य: X.com

Follow Us:
Follow Us:
  • अभिषेक शर्माचे झुंझार शतक अन् नावावर नवा विक्रम
  • सनरायझर्स हैदराबाद संघासाठी 2,000 धाव पूर्ण
  • ही महत्वाची कामगिरी करणारा अभिषेक शर्मा ठरला चौथा फलंदाज
IPL 2026 च्या 31 व्या सामन्यात 21 एप्रिल रोजी खेळला जात आहे, ज्यामध्ये सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात लढत होत आहे. हा सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात असून, यामध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामना दरम्यान, अभिषेक शर्मा हा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद संघासाठी 2,000 हून अधिक धावा करणारा चौथा खेळाडू ठरला आहे. यासोबतच त्याने तुफानी शतक देखील ठोकले आहे. मंगळवारी, दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या IPL 2026 च्या 31 व्या सामन्यादरम्यान त्याने हा टप्पा गाठला. या सामन्यापूर्वी, या आक्रमक सलामीच्या फलंदाजाने IPL च्या इतिहासात SRH साठी 1941 धावा केल्या होत्या.

IPL 2026: “मी आतापर्यंत जेवढी शतके पाहिली…”: Tilak Verma च्या शतकावर महेला जयवर्धनेचे विधान

SRH साठी 2000 धावा पूर्ण करणारे ‘चौकडी’

हैदराबाद फ्रँचायझीसाठी त्याच्यापेक्षा अधिक धावा केवळ इतर तीन फलंदाजांनीच केल्या आहेत. या यादीत ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर 4,014 धावांसह अव्वल स्थानी आहे (95 सामन्यांत). त्याने या धावा 49.55 च्या सरासरीने आणि 142.59 च्या स्ट्राईक रेटने जमा केल्या आहेत. SRH साठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत शिखर धवन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर त्यानंतर केन विल्यमसनचा नंबर लागतो. धवनने SRH साठी 2,768 धावा केल्या आहेत, तर विल्यमसनने 2,101 धावा केल्या आहेत.

सनरायझर्स हैदराबादसाठी 2,000 धावा करणारे खेळाडू

अभिषेक शर्मा – २,००० धावा
डेव्हिड वॉर्नर – ४,०१४ धावा
शिखर धवन – २,७६८ धावा
केन विल्यमसन – २,१०१ धावा

IPL 2026: कर्णधारच बनले संघासाठी ‘डोकेदुखी’! स्वबळावर विजय मिळवणे झाले कठीण; पाहा फ्लॉप कॅप्टन्सची यादी

अभिषेक शर्माची महत्वाची कामगिरी

२५ वर्षीय अभिषेक हा धवननंतर सनरायझर्स हैदराबादसाठी २,००० धावांचा टप्पा गाठणारा दुसरा भारतीय खेळाडू देखील ठरला आहे. शर्माने SRH साठी ८० सामने खेळले असून, त्याने २६.९५ च्या सरासरीने आणि १६६.८९ च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आहेत. IPL मध्ये SRH साठी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रमही शर्माच्याच नावावर आहे.

गेल्या वर्षी पंजाब किंग्स (PBKS) विरुद्ध अवघ्या ५५ ​​चेंडूंमध्ये त्याने साकारलेली १४१ धावांची शानदार खेळी ज्यामध्ये १४ चौकार आणि १० षटकारांचा समावेश होता. त्यामुळे SRH ला २४६ धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठणे शक्य झाले. ही खेळी IPL च्या इतिहासात एखाद्या भारतीय फलंदाजाने नोंदवलेली आतापर्यंतची सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या म्हणूनही ओळखली जाते. २०२६ च्या IPL मधील अभिषेक शर्माची कामगिरी संमिश्र स्वरूपाची राहिली आहे; त्याने ६ डावांमध्ये एकूण १८८ धावा केल्या असून, ७४ ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

 

Web Title: Abhishek sharma century in srh vs dc match 2000 runs completed for srh ipl 2026 record

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 09:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय
1

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर
2

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप
3

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे
4

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

May 17, 2026 | 12:01 PM
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM
Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

May 17, 2026 | 11:42 AM
Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM