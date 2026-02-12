या सामन्यात इशान किशनने खळबळ उडवून दिली, त्याने २० चेंडूत अर्धशतक झळकावले. अर्धशतकाच्या दिशेने जाताना त्याने पाच षटकार आणि सहा चौकार मारले. इशान किशनच्या अर्धशतकामुळे भारताने सहा षटकात ८६ धावा केल्या. इशान किशनने सहाव्या षटकात सलग चार षटकार मारले. त्याने शेवटच्या चेंडूवर एक चौकारही मारला. सहाव्या षटकात एकूण २८ धावा झाल्या. त्याने २४ चेंडूत ६१ धावा करून नामिबियाला कठीण स्थितीत आणले.
Ishan Kishan races to a fifty against Namibia to get India off to a flying start🔥 It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup 📝:https://t.co/UajUMbf3Tn pic.twitter.com/UtD6IaogNX — ICC (@ICC) February 12, 2026
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक करणारा इशान किशन पाचवा भारतीय खेळाडू ठरला. टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक युवराज सिंगच्या नावावर आहे, ज्याने इंग्लंडविरुद्ध १२ चेंडूत ही कामगिरी केली.
IND vs NAM, T20 World Cup : “बरं होण्यासाठी वेळ…” अभिषेक शर्मा पाकविरुद्ध मैदानात उतरणार? कर्णधाराच्या विधानाने खळबळ
१२ – युवराज सिंग विरुद्ध इंग्लंड, डर्बन, २००७
१८ – केएल राहुल विरुद्ध स्कॉटलंड, दुबई, २०२१
१९ – रोहित शर्मा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आयलेट, २०२४
२० – युवराज सिंग विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, डर्बन, २००७
२० – इशान किशन विरुद्ध नाम, दिल्ली, २०२६
नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात, इशान किशनने पॉवरप्लेमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले, ज्यामुळे तो रोहित शर्मा आणि केएल राहुल नंतर टी-२० विश्वचषकात पॉवरप्लेमध्ये अर्धशतक पूर्ण करणारा तिसरा भारतीय खेळाडू बनला.
५१*(२१) – रोहित शर्मा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आयलेट, २०२४
५०(१९) – केएल राहुल विरुद्ध स्कॉटलंड, दुबई, २०२१
५०(२०) – इशान किशन विरुद्ध नाम, दिल्ली, २०२६
इशान किशन – ६४ धावा
एमएस धोनी – ४५ धावा
ऋषभ पंत – ४२ धावा
RSA vs AFG : ‘चॅलेंजसाठी तयार राहा, शेवटपर्यंत लढा…’, सुपर ओव्हरच्या थरारानंतर कर्णधार एडेन मार्करामने केला खुलासा