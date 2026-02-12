Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ishan Kishan Fifty: ६, ६, ६, ६, ६, अरुण जेटली स्टेडियमवर इशान किशनचे वादळ; घातक फलंदाजीने ‘इतक्या’ चेंडूत झळकावले अर्धशतक

IND vs NAM: सामन्यात इशान किशनने (Ishan Kishan) खळबळ उडवून दिली. त्याने २० चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इशानने आपल्या बॅटने कहर केला आणि विरोधी गोलंदाजांना मजबूत धुवून काढले.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:31 PM
अरुण जेटली स्टेडियमवर इशान किशनचे वादळ (Photo Credit- X)

अरुण जेटली स्टेडियमवर इशान किशनचे वादळ (Photo Credit- X)

  • ६, ६, ६, ६, ६, अरुण जेटली स्टेडियमवर इशान किशनचे वादळ
  • घातक फलंदाजीने ‘इतक्या’ चेंडूत झळकावले अर्धशतक
  • टी-२० विश्वचषकात भारतासाठी सर्वात जलद अर्धशतक
India National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात, भारतीय संघ नामिबियाविरुद्ध ग्रुप अ मध्ये आपला दुसरा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळत आहे. नाणेफेक गमावल्यानंतर, टीम इंडिया प्रथम फलंदाजी करत आहे. या सामन्यासाठी भारतीय संघाने दोन मोठे बदल केले आहेत. या सामन्यात इशान किशनने (Ishan Kishan) खळबळ उडवून दिली. त्याने २० चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इशानने आपल्या बॅटने कहर केला आणि विरोधी गोलंदाजांना मजबूत धुवून काढले. इशान किशनने त्याच्या फलंदाजीदरम्यान चौकार आणि षटकार मारले.

इशान किशनचे ‘वादळ’

या सामन्यात इशान किशनने खळबळ उडवून दिली, त्याने २० चेंडूत अर्धशतक झळकावले. अर्धशतकाच्या दिशेने जाताना त्याने पाच षटकार आणि सहा चौकार मारले. इशान किशनच्या अर्धशतकामुळे भारताने सहा षटकात ८६ धावा केल्या. इशान किशनने सहाव्या षटकात सलग चार षटकार मारले. त्याने शेवटच्या चेंडूवर एक चौकारही मारला. सहाव्या षटकात एकूण २८ धावा झाल्या. त्याने २४ चेंडूत ६१ धावा करून नामिबियाला कठीण स्थितीत आणले.

टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक करणारा इशान किशन पाचवा खेळाडू

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक करणारा इशान किशन पाचवा भारतीय खेळाडू ठरला. टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद अर्धशतक युवराज सिंगच्या नावावर आहे, ज्याने इंग्लंडविरुद्ध १२ चेंडूत ही कामगिरी केली.

IND vs NAM, T20 World Cup : “बरं होण्यासाठी वेळ…” अभिषेक शर्मा पाकविरुद्ध मैदानात उतरणार? कर्णधाराच्या विधानाने खळबळ 

टी-२० विश्वचषकात भारतासाठी सर्वात जलद अर्धशतक

१२ – युवराज सिंग विरुद्ध इंग्लंड, डर्बन, २००७
१८ – केएल राहुल विरुद्ध स्कॉटलंड, दुबई, २०२१
१९ – रोहित शर्मा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आयलेट, २०२४
२० – युवराज सिंग विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, डर्बन, २००७
२० – इशान किशन विरुद्ध नाम, दिल्ली, २०२६

इशान किशन रोहित शर्माच्या खास क्लबमध्ये सामील

नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात, इशान किशनने पॉवरप्लेमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले, ज्यामुळे तो रोहित शर्मा आणि केएल राहुल नंतर टी-२० विश्वचषकात पॉवरप्लेमध्ये अर्धशतक पूर्ण करणारा तिसरा भारतीय खेळाडू बनला.

टी-२० विश्वचषकात पॉवरप्लेमध्ये भारताचा विक्रमी ५० धावा

५१*(२१) – रोहित शर्मा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, ग्रोस आयलेट, २०२४
५०(१९) – केएल राहुल विरुद्ध स्कॉटलंड, दुबई, २०२१
५०(२०) – इशान किशन विरुद्ध नाम, दिल्ली, २०२६

टी-२० विश्वचषकात भारतीय यष्टीरक्षकाने केल्या सर्वाधिक धावा

इशान किशन – ६४ धावा
एमएस धोनी – ४५ धावा
ऋषभ पंत – ४२ धावा

RSA vs AFG : ‘चॅलेंजसाठी तयार राहा, शेवटपर्यंत लढा…’, सुपर ओव्हरच्या थरारानंतर कर्णधार एडेन मार्करामने केला खुलासा

Published On: Feb 12, 2026 | 08:31 PM

