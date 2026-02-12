Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
MS Dhoni: धोनीला मद्रास हायकोर्टाचा मोठा झटका! मानहानीच्या प्रकरणात १० लाख रुपये भरण्याचे आदेश; काय आहे नेमकं प्रकरण?

MS Dhoni News: आयपीएल २०२६ पूर्वी एमएस धोनीला १० लाख रुपये खर्च करावे लागतील. मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय देत हा आदेश दिला. न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी रोजी धोनीला हा निकाल दिला.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:05 PM
धोनीला मद्रास हायकोर्टाचा मोठा झटका! (photo Credit- X)

MS Dhoni Defamation Case: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) याला मद्रास उच्च न्यायालयाने एका जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात १० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त आयपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार यांच्याविरोधात धोनीने दाखल केलेल्या दाव्यादरम्यान न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

२०१३ च्या आयपीएल (IPL) सट्टेबाजी घोटाळ्याशी धोनीचा संबंध जोडल्याचा आरोप करत, धोनीने निवृत्त आयपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार यांच्यावर १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणातील पुराव्यांच्या तांत्रिक प्रक्रियेवरून आता न्यायालयाने धोनीला खर्च उचलण्यास सांगितले आहे.

IPL Mini Auction 2026: २० वर्षीय खेळाडूवर CSK ने मारली बाजी! लावली १४.२० करोडोंची बोली; पाहा धोनीच्या संघात कोणाची एन्ट्री?

कोर्टाने १० लाख रुपये का मागितले?

न्यायमूर्ती आर.एन. मंजुळा यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी हा आदेश दिला. या प्रकरणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले असता खालील बाबी समोर आल्या आहेत. प्रकरणाशी संबंधित सीडीमधील मजकुराचे लिप्यंतरण आणि भाषांतर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. हे काम अत्यंत व्यापक असून ते पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ३ ते ४ महिने लागण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी न्यायालयाला अधिकृत दुभाष्याची नियुक्ती करावी लागली आहे. या प्रक्रियेसाठी येणारा १० लाख रुपयांचा खर्च वादी म्हणून धोनीने उचलावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

१२ मार्चपर्यंतची डेडलाईन

न्यायालयाने धोनीला ही रक्कम १२ मार्च २०२६ पर्यंत ‘मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मदत निधी’च्या खात्यात जमा करण्यास सांगितले आहे. जर धोनीने हे पैसे वेळेत जमा केले नाहीत, तर प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो.

पुढील सुनावणी कधी?

मद्रास उच्च न्यायालयाने दुभाष्याला मार्च २०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सर्व सीडींचे ट्रान्सक्रिप्शन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी होणार असून, त्यावेळी धोनीला पैसे जमा केल्याचा अहवाल सादर करावा लागेल.

MS Dhoni च्या घरी पार्टिचा आनंद घेण्यासाठी पोहोचले पंत आणि रोहित शर्मा! ऋतूराज गायकवाडनेही जाॅईन केली महफिल, Video Viral

Published On: Feb 12, 2026 | 08:05 PM

Topics:  

