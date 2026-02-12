The Madras High Court has directed cricketer Mahendra Singh Dhoni to pay Rs 10 lakh by March 12 towards the cost of converting a CD related to the case he filed against retired IPS officer Sampath Kumar into a written transcript. In 2013, during a private television debate on… pic.twitter.com/n4Qg5T5gRk — ANI (@ANI) February 12, 2026
२०१३ च्या आयपीएल (IPL) सट्टेबाजी घोटाळ्याशी धोनीचा संबंध जोडल्याचा आरोप करत, धोनीने निवृत्त आयपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार यांच्यावर १०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणातील पुराव्यांच्या तांत्रिक प्रक्रियेवरून आता न्यायालयाने धोनीला खर्च उचलण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती आर.एन. मंजुळा यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी हा आदेश दिला. या प्रकरणातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले असता खालील बाबी समोर आल्या आहेत. प्रकरणाशी संबंधित सीडीमधील मजकुराचे लिप्यंतरण आणि भाषांतर करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. हे काम अत्यंत व्यापक असून ते पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ३ ते ४ महिने लागण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी न्यायालयाला अधिकृत दुभाष्याची नियुक्ती करावी लागली आहे. या प्रक्रियेसाठी येणारा १० लाख रुपयांचा खर्च वादी म्हणून धोनीने उचलावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने धोनीला ही रक्कम १२ मार्च २०२६ पर्यंत ‘मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मदत निधी’च्या खात्यात जमा करण्यास सांगितले आहे. जर धोनीने हे पैसे वेळेत जमा केले नाहीत, तर प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो.
मद्रास उच्च न्यायालयाने दुभाष्याला मार्च २०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सर्व सीडींचे ट्रान्सक्रिप्शन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी होणार असून, त्यावेळी धोनीला पैसे जमा केल्याचा अहवाल सादर करावा लागेल.
