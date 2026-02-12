जान्हवी कपूरची साऊथमध्ये वाढली मागणी, ‘पेड्डी’ नंतर मिळाली नवी वेब सिरीज; फी कोटींमध्ये

बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर शेवटची “सनी संस्कार की तुलसी कुमारी” या चित्रपटात दिसली होती. ती आता राम चरणच्या आगामी “पेड्डी” चित्रपटात काम करणार आहे. यापूर्वी, जान्हवी कपूर अनेक दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. दरम्यान, तिला आणखी एक सिरीज मिळाली आहे, ज्यासाठी तिने मोठी फी घेतली आहे.
सध्या दक्षिण भारतीय चित्रपट उद्योगात बॉलीवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूरची लोकप्रियता वाढत आहे. जान्हवीला बॉलीवूडपेक्षा तेलुगू चित्रपटांमध्ये खूप जास्त मानधन मिळते. परिणामी, ती तमिळ चित्रपटात स्वतःला स्थापित करण्यासाठी काम करत आहे. “पेड्डी” चित्रपटानंतर जान्हवी कपूरने एक नवीन वेब सिरीज सादर केली आहे. बॉलीवूड हंगामाच्या अहवालानुसार, जान्हवीने ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्ससह एका तमिळ वेब सिरीजसाठी जास्त मानधन स्वीकारले आहे.
जान्हवी कपूर या नवीन वेब सिरीजसाठी अंदाजे २० कोटी रुपये घेत असल्याचे वृत्त आहे. ही वेब सिरीज महिलांवर केंद्रित आहे आणि तिचे दिग्दर्शन पा. रणजीत करत आहेत, ज्यांनी यापूर्वी रजनीकांतचे दोन सलग चित्रपट, कबाली आणि काला यांचे दिग्दर्शन केले आहे.
वृत्तानुसार, जान्हवी कपूरला “पेड्डी” चित्रपटासाठी अंदाजे १४ कोटी मानधन मिळाले, ज्यामुळे ती आतापर्यंतची सर्वाधिक मानधन घेणारी तेलुगू अभिनेत्री बनली. २०२४ मध्ये आलेल्या “देवरा” चित्रपटात भूमिका करण्याची ऑफर मिळाल्यानंतर जान्हवीची दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत लोकप्रियता वाढू लागली. सुरुवातीला, अभिनेत्रीने ही ऑफर नाकारली, कारण यामुळे तिच्या हिंदी कारकिर्दीवर मोठा परिणाम होईल अशी भीती होती. नंतर तिने चित्रपटासाठी होकार दिला आणि तिला मोठी फी देण्यात आली.
