NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू, एकदिवसीय आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याला बीसीसीआयकडून एक मोठा सन्मान मिळणार आहे. बीसीसीआयकडून त्याला २०२५-२६ या वर्षासाठी क्रिकेटर ऑफ द इयर पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:59 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Naman Awards 2025-26 : टी20 विश्वचषक नुकताच पार पडला आणि भारताच्या संघाने ऐतिहासिक कामगिरी करून विजेतेपद सलग दुसऱ्यांदा नावावर केले आहे. भारताच्या संघाने टी20 विश्वचषकाची तयारी 2024 पासूनच सुरू केली होती पण काही खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली नाही म्हणून त्यांना टी20 संघामधून वगळण्यात आले होते. यामध्ये शुभमन गिल याच्या नावाचा देखील समावेश होता. आता शुभमन गिलसाठी आणि त्याच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 

टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू, एकदिवसीय आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याला बीसीसीआयकडून एक मोठा सन्मान मिळणार आहे. इंडियन एक्सप्रेसमधून आलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआयकडून त्याला २०२५-२६ या वर्षासाठी क्रिकेटर ऑफ द इयर पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. बीसीसीआय १५ मार्च रोजी नवी दिल्लीत वार्षिक पुरस्कार सोहळा आयोजित करत आहे, जिथे अलिकडच्या काळात पाच आयसीसी जेतेपद जिंकणारे टीम इंडियाचे खेळाडू एकत्र येतील. या सर्व संघांनाही बोर्डाकडून सन्मानित केले जाईल.

शुभमन गिलने २०२५ मध्ये टीम इंडियासाठी असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली. गेल्या वर्षी तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. इंग्लंडमधील त्याचा कारकिर्द फलंदाजी आणि कर्णधार म्हणून दोन्हीही संस्मरणीय होता. २०२५ मध्ये त्याने टीम इंडियासाठी ४९ च्या प्रभावी सरासरीने १७६४ धावा केल्या. या काळात त्याने ७ शतके आणि ३ अर्धशतके केली. या वर्षी त्याची सर्वोच्च धावसंख्या २६४ होती, जी इंग्लंडच्या भूमीवरील कसोटी सामन्यात झाली.

‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी

२०२५ हे वर्ष शुभमन गिलसाठी अनेक प्रकारे खास होते. त्याला टीम इंडियाच्या कसोटी आणि नंतर एकदिवसीय संघांचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. टी-२० मध्येही त्याला उत्तराधिकारी म्हणून स्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु ते अयशस्वी ठरले. इंग्लंडमध्ये त्याच्या नेतृत्वाखाली कसोटी संघाची सुरुवात चांगली झाली होती, परंतु अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर पराभव पत्करावा लागला. शिवाय, त्याचे एकदिवसीय पदार्पणही खराब राहिले. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात संघाने मालिका गमावली. त्यानंतर, संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजय मिळवला पण नंतर न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका पराभव पत्करावा लागला.

 

Published On: Mar 12, 2026 | 10:59 AM

