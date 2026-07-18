Lionel Messi रचणार इतिहास? अर्जेंटिना-स्पेन फायनलमध्ये मोडू ‘हे’ शकतो 5 मोठे विक्रम

FIFA World Cup 2026: फायनलचे स्वप्न भंगले! आता तिसऱ्या स्थानासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार महामुकाबला
अंतिम सामन्यात गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनण्याची मेस्सीला संधी मेस्सीकडे आहे. जर मेस्सीने अंतिम सामन्यात आणखी एक गोल केला, तर तो विजेतेपदाच्या सामन्यात गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनेल. सध्या हा विक्रम निल्स लेडहोम यांच्या नावावर आहे, ज्यांनी १९५८ च्या अंतिम सामन्यात वयाच्या ३५ वर्षे आणि २६४ दिवसांनी गोल केला होता.
जर कर्णधार मेस्सीने स्पेनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात गोल केला, तर तो फिफा विश्वचषकाच्या एकाच हंगामात संघाचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनेल. मेस्सीला ग्विलेर्मो स्टॅबिलेचा विक्रम मोडण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. स्टॅबिलेने १९३० च्या विश्वचषकात आठ गोल केले होते. मेस्सीने फिफा विश्वचषक २०२६ मध्येही आठ गोल केले आहेत.
जर अर्जेंटिनाने २०२६ च्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात स्पेनला हरवून आपले विजेतेपद राखले, तर मेस्सी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठेल. तो विश्वचषकात विजेत्या संघासाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनेल. सध्या हा विक्रम रोनाल्डोच्या नावावर आहे, ज्याने २००२ च्या विजेत्या ब्राझीलसाठी आठ गोल केले होते.
जर मेस्सीने विजेतेपदाच्या सामन्यात गोल केला, तर तो दोन विश्वचषक अंतिम सामन्यांमध्ये गोल करणारा जगातील सहावा खेळाडू ठरेल . मेस्सीने २०२२ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात दोन गोल केले होते. यापूर्वी ब्राझीलचे वावा आणि पेले, जर्मनीचे पॉल ब्रेटनर, फ्रान्सचे झिनेदिन झिदान आणि किलियन एमबाप्पे यांनी हा पराक्रम केला आहे.
मेस्सी अंतिम सामन्यात स्पेनविरुद्ध खेळताना, फिफा विश्वचषक फायनल खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू (३९ वर्षे आणि २५ दिवस) ठरेल. मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिनाने या विश्वचषकात अपराजित राहून उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे.
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