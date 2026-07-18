शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Lionel Messi Can Break 5 Records Fifa World Cup 2026 Final Argentina Vs Spain

Lionel Messi रचणार इतिहास? अर्जेंटिना-स्पेन फायनलमध्ये मोडू ‘हे’ शकतो 5 मोठे विक्रम

Updated On: Jul 18, 2026 | 05:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

Lionel Messi can Break Record in argentina vs spain Final: मेस्सीने फिफा विश्वचषकात आधीच अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. फिफाच्या अंतिम सामन्यात देखील महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी विश्वविक्रम रचण्याच्या उबंरठ्यावर आहे.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मेस्सी रचणार इतिहास
  • फायनलमध्ये मोडू शकतो हे 5 मोठे विक्रम
  • विजेत्या संघासाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात गतविजेता अर्जेंटिना आणि स्पेन ( argentina vs spain) यांच्या यांच्यात हायव्होल्टेज सामना रंगणार आहे. फुटबॉलमधील सर्वात प्रतिष्ठित ट्रॉफीसाठीची लढाई २० जुलै रोजी होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार रात्री १२. ३० वाजता सामन्याला सुरुवात होणार आहे. अर्जेटिनाचा कर्णधार लिओनल मेस्सीचा हा शेवटचा विश्वचषक असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शेवटच्या सामन्यात मेस्सीला ( Lionel Messi)  पाहण्यासाठी चाहते आतुर आहेत. या महत्वाच्या सामन्यात मेस्सी अनेक विक्रम आपल्या नावार करु शकतो. या सामन्यात तो कोणतो विक्रम प्रस्थापित करु शकतो, जाणून घेऊयात.

FIFA World Cup 2026: फायनलचे स्वप्न भंगले! आता तिसऱ्या स्थानासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार महामुकाबला

गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू

अंतिम सामन्यात गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनण्याची मेस्सीला संधी मेस्सीकडे आहे. जर मेस्सीने अंतिम सामन्यात आणखी एक गोल केला, तर तो विजेतेपदाच्या सामन्यात गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनेल. सध्या हा विक्रम निल्स लेडहोम यांच्या नावावर आहे, ज्यांनी १९५८ च्या अंतिम सामन्यात वयाच्या ३५ वर्षे आणि २६४ दिवसांनी गोल केला होता.

स्टॅबिलेचा विक्रम मोडण्यापासून फक्त एक गोल दूर

जर कर्णधार मेस्सीने स्पेनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात गोल केला, तर तो फिफा विश्वचषकाच्या एकाच हंगामात संघाचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनेल. मेस्सीला ग्विलेर्मो स्टॅबिलेचा विक्रम मोडण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. स्टॅबिलेने १९३० च्या विश्वचषकात आठ गोल केले होते. मेस्सीने फिफा विश्वचषक २०२६ मध्येही आठ गोल केले आहेत.

विजेत्या संघासाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू

जर अर्जेंटिनाने २०२६ च्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात स्पेनला हरवून आपले विजेतेपद राखले, तर मेस्सी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठेल. तो विश्वचषकात विजेत्या संघासाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनेल. सध्या हा विक्रम रोनाल्डोच्या नावावर आहे, ज्याने २००२ च्या विजेत्या ब्राझीलसाठी आठ गोल केले होते.

विश्वचषकमध्ये गोल करणारा जगातील सहावा खेळाडू

जर मेस्सीने विजेतेपदाच्या सामन्यात गोल केला, तर तो दोन विश्वचषक अंतिम सामन्यांमध्ये गोल करणारा जगातील सहावा खेळाडू ठरेल . मेस्सीने २०२२ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात दोन गोल केले होते. यापूर्वी ब्राझीलचे वावा आणि पेले, जर्मनीचे पॉल ब्रेटनर, फ्रान्सचे झिनेदिन झिदान आणि किलियन एमबाप्पे यांनी हा पराक्रम केला आहे.

लिओनेल मेस्सी सामन्यात प्रवेश करताच रचणार इतिहास

मेस्सी अंतिम सामन्यात स्पेनविरुद्ध खेळताना, फिफा विश्वचषक फायनल खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू (३९ वर्षे आणि २५ दिवस) ठरेल. मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिनाने या विश्वचषकात अपराजित राहून उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे.

‘… त्या दिवशी मी क्रिकेट सोडून देईन’; निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल

Web Title: Lionel messi can break 5 records fifa world cup 2026 final argentina vs spain

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FIFA World Cup 2026: फायनलचे स्वप्न भंगले! आता तिसऱ्या स्थानासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार महामुकाबला
1

FIFA World Cup 2026: फायनलचे स्वप्न भंगले! आता तिसऱ्या स्थानासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार महामुकाबला

FIFA World Cup Final ची जबरदस्त क्रेझ!अर्जेंटिना-स्पेन सामन्याच्या तिकिटांसाठी लाखोंची बोली; किंमत ऐकून थक्क व्हाल
2

FIFA World Cup Final ची जबरदस्त क्रेझ!अर्जेंटिना-स्पेन सामन्याच्या तिकिटांसाठी लाखोंची बोली; किंमत ऐकून थक्क व्हाल

Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग
3

Fifa World Cup 2026: विश्वकप जिंकणाऱ्या टीमला मिळणार खास ‘भेट’, Medal सह खास चॅम्पियनशिप रिंग

Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टिका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’
4

Fifa World Cup: अर्जेंटिनावर टिका करणाऱ्यांना Lionel Messi चे प्रत्युत्तर; म्हणाला, ‘आम्हाला काही ताटात…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lionel Messi रचणार इतिहास? अर्जेंटिना-स्पेन फायनलमध्ये मोडू ‘हे’ शकतो 5 मोठे विक्रम

Lionel Messi रचणार इतिहास? अर्जेंटिना-स्पेन फायनलमध्ये मोडू ‘हे’ शकतो 5 मोठे विक्रम

Jul 18, 2026 | 05:20 PM
Govt Subsidy: आता अर्ध्या किमतीत गाडी घरी घेऊन जा! सरकारची मोठी घोषणा, EV खरेदीवर मिळणार 50 % सबसिडी

Govt Subsidy: आता अर्ध्या किमतीत गाडी घरी घेऊन जा! सरकारची मोठी घोषणा, EV खरेदीवर मिळणार 50 % सबसिडी

Jul 18, 2026 | 05:20 PM
‘शिवाजी जन्माला यावा पण…’ शिव ठाकरेने चाहत्यांना दिला संदेश! Sonam Wangchuk यांच्यासाठी केली विशेष पोस्ट

‘शिवाजी जन्माला यावा पण…’ शिव ठाकरेने चाहत्यांना दिला संदेश! Sonam Wangchuk यांच्यासाठी केली विशेष पोस्ट

Jul 18, 2026 | 05:16 PM
‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

Jul 18, 2026 | 05:13 PM
श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

Jul 18, 2026 | 05:11 PM
Subodh Bhave : ‘तुला अक्कल आहे का?’ श्रेयस तळपदेनं मध्यरात्री सुबोध भावेला घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं, नेमकं काय झालं

Subodh Bhave : ‘तुला अक्कल आहे का?’ श्रेयस तळपदेनं मध्यरात्री सुबोध भावेला घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं, नेमकं काय झालं

Jul 18, 2026 | 05:02 PM
Dharashiv Zilla Parishad : धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

Dharashiv Zilla Parishad : धाराशिव ZPचा महत्त्वाचा निर्णय; ३७ आरोग्य सेवक, १९ कनिष्ठ सहाय्यक पदांवर पदोन्नती

Jul 18, 2026 | 04:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा