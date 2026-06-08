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Manav Suthar: पहिल्याच कसोटीत 6 विकेट्स, मानव सुथारने इतिहास रचत दिग्गजांना टाकले मागे

Updated On: Jun 08, 2026 | 03:29 PM IST
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सारांश

Manav Suthar takes 5 wickets in Debut Test Match: मानव सुथारने आपल्या पहिल्याच सामन्यात ६ विकेट घेत इतिहास रचला आहे. याशिवाय तो अशी कामगिरी करणारा १०वा गोलंदाज तर सातवा फिरकी गोलंदाज ठरला आहे.

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विस्तार
  • मानव सुथारने रचला इतिहास
  • दिग्गज गोलंदाजांच्या क्लबमध्ये एन्ट्री
  • अशी कामगिरी करणारा १०वा गोलंदाज
मानव सुथारने आपल्या कसोटी कारगिर्दीची ऐतिहासिक सुरुवात केली आहे. मुल्लांपूर येथे सुरु असलेल्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात मानव सुथारने २२ ओव्हरमध्ये ६ विकेट्स घेत इतिहास रचला आहे. त्याच्या भेदक गोलंदाजीमुळे अफगाणिस्तानचा संपूर्ण संघ केवळ १५२ धावांत गारद झाला. आतापर्यंत केवळ १० भारतीय गोलंदाजांनी ही कामगिरी केली आहे. इतकेच नव्हे, तर भारतीय संघासाठी ही कामगिरी करणारा तो सातवा फिरकी गोलंदाज ठरला. भारतासाठी कसोटी पदार्पणात सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम नरेंद्र हिरवाणी यांच्या नावावर आहे.

 

नरेंद्र हिरवाणी यांनी १९८८ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध चेन्नई कसोटीत ६१ धावा देत ८ विकेट्स घेतले होते. मानव सुतारच्या ३३ धावांत ६ विकेट्समुळे तो आता या यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याने सय्यद आबिद अली (६/५५), रविचंद्रन अश्विन (६/४७) आणि दिलीप दोशी (६/१०३) यांसारख्या महान खेळाडूंचे विक्रम मागे टाकले आहेत.

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पहिल्याच कसोटीत विक्रमी कामगिरी

२३ वर्षीय डावखुरा फिरकीपटू मानव सुथार हा पदार्पणात पाच किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेणारा भारताचा दहावा गोलंदाज ठरला आहे. तसेच ३८ वर्षांनंतर कसोटी पदार्पणात सर्वोत्तम गोलंदाजी करणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांच्या यादीत त्याने स्थान मिळवले. त्याची ६/३३ ही कामगिरी भारतीय क्रिकेटमध्ये विशेष मानली जात आहे. मानवने अब्दुल मलिक, रहमानुल्ला गुरबाज, अफसर झाझाई, शराफुद्दीन अश्रफ, मोहम्मद सलीम सैफी आणि रहमत शाह यांना बाद केले.

पहिल्याच षटकात विकेट

मानव सुथारने आपल्या कसोटी कारकिर्दीतील पहिल्याच ओव्हरमधील चौथ्याच चेंडूवर विकेट घेत धमाकेदार सुरुवात केली. त्याने अफगाणिस्तानच्या फलंदाज अब्दुल मलिकला बाद करत शानदार सुरुवात केली. गेल्या २५ वर्षांत पदार्पणाच्या पहिल्या षटकात विकेट घेणारा तो पहिला भारतीय गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी मोंटू बॅनर्जी, मनोहर हार्डिकर, वामन कुमार, चेतन शर्मा, डब्ल्यू. व्ही. रमण, निलेश कुलकर्णी आणि टिनू योहानन यांनी ही कामगिरी केली आहे.

कसोटी पदार्पणात पाच किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेणारे भारतीय गोलंदाज

  • नरेंद्र हिरवानी    वेस्ट इंडिज         १९८८    ८/६१
  • सैयद आबिद अली  ऑस्ट्रेलिया   १९६७   ६/५५
  • रविचंद्रन अश्विन   वेस्ट इंडिज    २०११    ६/४७
  • दिलीप दोशी   ऑस्ट्रेलिया          १९७९    ६/१०३
  • मानव सुथार   अफगाणिस्तान   २०२६     ६/३३
  • वमन कुमार      पाकिस्तान     १९६०     ५/६४
  • अमित मिश्रा     ऑस्ट्रेलिया    २००८      ५/७१
  • मोहम्मद शमी   वेस्ट इंडिज    २०१३     ५/४७
  • मोहम्मद निसार    इंग्लंड       १९३२    ५/९३
  • अक्षर पटेल       इंग्लंड           २०२१     ५/६०

पदार्पणात पहिल्याच ओव्हरमध्ये विकेट घेणारे खेळाडू

  • मोंटू बॅनर्जी   विरुद्ध  वेस्ट इंडीज   (१९४८)
  • मनोहर हार्दिकर विरुद्ध  वेस्ट इंडिज (१९५८)
  • वामन कुमार विरुद्ध पाकिस्तान (१९६१)
  • चेतन शर्मा विरुद्ध पाकिस्तान (१९८४)
  • डब्ल्यू. व्ही. रमण विरुद्ध वेस्ट इंडिज (१९८८)
  • नीलेश कुलकर्णी विरुद्ध श्रीलंका (१९९७)
  • टिनू योहानन विरुद्ध इंग्लंड (२००१)
  • मानव सुतार विरुद्ध अफगाणिस्तान (२०२६)

अफगाणिस्तानचा संघ १५२ धावांवर सर्वबाद

सुथारच्या अचूक लाईन-लेंथ आणि फिरकीसमोर अफगाणिस्तानचे फलंदाज पूर्णपणे हतबल दिसले. त्याने मधल्या फळीत सतत विकेट्स घेत प्रतिस्पर्धी संघाला मोठी भागीदारी उभारू दिली नाही. त्याच्या गोलंदाजीमुळे अफगाणिस्तानचा डाव केवळ १५२ धावांत संपुष्टात आला. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने ८ विकेट्स गमावून ५६४ धावा केल्या. भारताने या टप्प्यावर आपला डाव घोषित केला. शुभमन गिल आणि केएल राहुल यांनी शानदार शतके झळकावली, तर ऋषभ पंत आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनीही अर्धशतके केली. जेव्हा अफगाणिस्तान फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा संपूर्ण संघ केवळ १५२ धावाच करू शकला. या डावात मानव सुथारने सहा विकेट्स घेतले.

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Web Title: Manav suthar takes 6 wickets ind vs afg test creates history by taking 5 wickets in debut becomes 10 th indian bowler

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Published On: Jun 08, 2026 | 03:28 PM

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