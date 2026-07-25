शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Cci Clears Zomato Over High Food Prices And Platform Fee Allegations Marathi News

Zomato News: हॉटेलपेक्षा ऑनलाईन जेवण महाग का? CCI कडून झोमॅटोला क्लीन चिट; ‘हे’ कारण ठरले महत्त्वाचे!

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

रेस्टॉरंटच्या तुलनेत ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी ॲपवर जेवण महाग का असते? या प्रश्नावर भारतीय स्पर्धा आयोगाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जोमॅटोवर अवाजवी भाववाढ, प्लॅटफॉर्म फी आणि डिलिव्हरी चार्जेस लादून आपल्या वर्चस्वाची अरेरावी केल्याचा आरोप करणारी याचिका CCI ने फेटाळून लावली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हॉटेलपेक्षा ऑनलाईन जेवण महाग का?
  • CCI कडून झोमॅटोला क्लीन चिट
  • हे’ कारण ठरले महत्त्वाचे!
Zomato News: आजकाल बहुतेक लोक ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी ॲप्सवरुन जेवण मागवतात. तुम्हीही ऑनलाईन जेवण मागवत असाल. ऑनलाइन जेवण मागवताना तुमच्या कधी लक्षात आले असेल की ॲपवर जेवण महाग असते आणि रेस्टॉरंटमध्ये स्वस्त असते, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.

CJP Protest: आंदोलन जंतर-मंतरवर, फटका खिशाला! Ola, Uber, Rapido चे दर दुप्पट; मेट्रो स्टेशन बंद असल्याने दिल्लीत खोळंबा

या समस्येसंदर्भात एका ग्राहकाने झोमॅटो विरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे म्हणजेच CCI कडे तक्रार दाखल केली होती. पण या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, CCI ने कंपनीला दिलासा देत ग्राहकाने केलेली तक्रार फेटाळून लावली. CCI ने म्हटलं आहे की, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी आणि थेट रेस्टॉरंटमधून जेवण खरेदी करणे हे दोन वेगवेगळे व्यवसाय मॉडेल आहेत. त्यामुळे, दोघांच्या किमतींची थेट तुलना करता येणार नाही.

नेमकं काय घडलं होतं?

एका ग्राहकाने तक्रार केली की, ऑनलाइन मागवलेल्या जेवणाची किंमत रेस्टॉरंटमधील किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होती. त्याने सांगितले की, रेस्टॉरंटमध्ये एका जेवणाची किंमत ₹105 होती, तर त्याच रेस्टॉरंटच्या ॲपवर त्याला ₹198 किंमत दिसत होती. ग्राहकाने आरोप केला की, वाढलेल्या मेन्यूच्या किमती, प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी शुल्क आणि करांमुळे रेस्टॉरंट आपल्या ॲपद्वारे ग्राहकांकडून जास्त पैसे आकारत होते. त्याने असेही सांगितले की, झोमॅटोच्या कमिशनमुळे रेस्टॉरंटला आपल्या ॲपवर जेवणाची किंमत वाढवावी लागली होती.

ऑनलाइन जेवण महाग का असते?

ऑनलाइन ऑर्डरमध्ये डिलिव्हरीचा खर्च आणि प्लॅटफॉर्मसारख्या इतर सेवांचा समावेश असतो.
घरी जेवण मागवण्याच्या सोयीमुळे किंमती वाढतात.
कर, डिलिव्हरी शुल्क आणि प्लॅटफॉर्म फीमुळे एकूण बिलातही वाढ होते.
फूड डिलिव्हरी कंपन्या रेस्टॉरंटकडून कमिशन घेतात, ज्याची भरपाई रेस्टॉरंट्स अनेकदा त्यांच्या ॲप्सद्वारे किंमती वाढवून करतात.

CCI ने कोणत्या आधारावर क्लीन चिट दिली?

CCI ने म्हटले आहे की, ग्राहक त्यांच्या सोयीसाठी स्वेच्छेने जास्त किंमत देतात.
प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी शुल्क आणि कर यांसारखी सर्व माहिती पेमेंट करण्यापूर्वी ग्राहकाला दाखवली जाते.
अंतिम पेमेंट होईपर्यंत ग्राहकाला ऑर्डर रद्द करण्याचा पर्याय दिला जातो.
तपासादरम्यान, झोमॅटोने आपल्या ॲपचा गैरवापर केल्याचा कोणताही पुरावा सीसीआयला आढळला नाही.

Infosys Share Price: नव्या बॉसच्या एन्ट्रीने इन्फोसिसला धक्का! शेअर्समध्ये मोठी पडझड, गुंतवणूकदारांचं नुकसान; काय आहे कारण?

Web Title: Cci clears zomato over high food prices and platform fee allegations marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 02:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता कागदपत्रांशिवाय उघडणार खातं? 1 ऑगस्टपासून बदलणार KYC चा नियम! येतोय CKYC 2.0, काय आहे प्रकार?
1

आता कागदपत्रांशिवाय उघडणार खातं? 1 ऑगस्टपासून बदलणार KYC चा नियम! येतोय CKYC 2.0, काय आहे प्रकार?

Dharmendra Pradhan तब्बल किती कोटींचे मालक? राजीनाम्यानंतर आता Networth चर्चेत, जाणून घ्या बँकांमध्ये किती शिल्लक?
2

Dharmendra Pradhan तब्बल किती कोटींचे मालक? राजीनाम्यानंतर आता Networth चर्चेत, जाणून घ्या बँकांमध्ये किती शिल्लक?

EPF Interest Rate: अजूनपर्यंत तुमच्या खात्यात PF व्याजाचे पैसे नाही आलेत? लगेच करा तक्रार; जाणून घ्या प्रोसेस
3

EPF Interest Rate: अजूनपर्यंत तुमच्या खात्यात PF व्याजाचे पैसे नाही आलेत? लगेच करा तक्रार; जाणून घ्या प्रोसेस

Ambuja Cement: नोकरी सोडली अन् सुरू केला स्वतःचा व्यवसाय! अंबुजा सिमेंटच्या साथीने पालघरच्या कंत्राटदाराची भरारी
4

Ambuja Cement: नोकरी सोडली अन् सुरू केला स्वतःचा व्यवसाय! अंबुजा सिमेंटच्या साथीने पालघरच्या कंत्राटदाराची भरारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वेचा खोळंबा; मालगाडीचे कपलिंग तुटले; मुंबईकडे जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक पाऊण तास विस्कळीत

Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वेचा खोळंबा; मालगाडीचे कपलिंग तुटले; मुंबईकडे जाणारी मध्य रेल्वेची वाहतूक पाऊण तास विस्कळीत

Jul 25, 2026 | 07:11 PM
Swollen Feet: पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करणं पडेल महागात! असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा इशारा

Swollen Feet: पायांना वारंवार सूज येतेय? दुर्लक्ष करणं पडेल महागात! असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा इशारा

Jul 25, 2026 | 07:08 PM
‘जेन झी’नी सरकारच्या झिंज्या उपटल्या; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर राज ठाकरेंची एका वाक्यात प्रतिक्रिया

‘जेन झी’नी सरकारच्या झिंज्या उपटल्या; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर राज ठाकरेंची एका वाक्यात प्रतिक्रिया

Jul 25, 2026 | 07:05 PM
गोकुळाष्टमीपूर्वी मोठा दिलासा! दोन लाख गोविंदांना विमा संरक्षणाची शक्यता; एकनाथ शिंदेंचे तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश

गोकुळाष्टमीपूर्वी मोठा दिलासा! दोन लाख गोविंदांना विमा संरक्षणाची शक्यता; एकनाथ शिंदेंचे तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश

Jul 25, 2026 | 07:03 PM
CJP Pune Protest: ‘पेपर अभी झाकी है ‘ईव्हीएम’…’; प्रधानांचा राजीनामा अन् मेलोडी वाटत विद्यार्थ्यांचा जल्लोष

CJP Pune Protest: ‘पेपर अभी झाकी है ‘ईव्हीएम’…’; प्रधानांचा राजीनामा अन् मेलोडी वाटत विद्यार्थ्यांचा जल्लोष

Jul 25, 2026 | 06:51 PM
Netfix Weekend Plan: या विकेंडला काय पाहायचं? Netflix वरचे हे नवे चित्रपट आणि मालिका अजिबात मिस करू नका

Netfix Weekend Plan: या विकेंडला काय पाहायचं? Netflix वरचे हे नवे चित्रपट आणि मालिका अजिबात मिस करू नका

Jul 25, 2026 | 06:42 PM
काँग्रेसने गुंडाळलेल्या योजनांना मुख्यमंत्र्यांची गती, ‘७५ वर्षे शेतकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवले’; रवींद्र चव्हाणांचा घणाघात

काँग्रेसने गुंडाळलेल्या योजनांना मुख्यमंत्र्यांची गती, ‘७५ वर्षे शेतकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवले’; रवींद्र चव्हाणांचा घणाघात

Jul 25, 2026 | 06:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा