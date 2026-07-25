Hondaची सर्वात प्रीमियम SUV अखेर दाखल! किंमत ऐकून थक्क व्हाल

या एसयूव्हीची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 47.99 लाख ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गाडीच्या विक्रीसोबतच ग्राहकांना डिलिव्हरी देण्यासही कंपनीने सुरुवात केली आहे. लॉन्च होताच या मॉडेलला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
Honda ZR-V e:HEV ही गाडी भारतात पूर्णपणे तयार स्वरूपात आयात करण्यात आली आहे. त्यामुळे तिची गुणवत्ता आणि फिनिशिंग जागतिक दर्जाची असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या मॉडेलला सध्या होंडाच्या भारतीय पोर्टफोलिओमधील सर्वात प्रीमियम एसयूव्ही मानले जात आहे.
इंजिनबद्दल बोलायचे झाल्यास, या एसयूव्हीमध्ये 2.0 लिटर क्षमतेचे हायब्रीड पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरच्या मदतीने ही गाडी अधिक चांगली कामगिरी करते. इंजिनमधून तब्बल 184 PS इतकी ताकद मिळते, तर 315 Nm टॉर्कमुळे गाडीला वेगाने प्रतिसाद मिळतो. शहरातील वाहतूक असो किंवा लांबचा प्रवास, दोन्ही ठिकाणी ही एसयूव्ही आरामदायी अनुभव देण्याचा प्रयत्न करते.
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मायलेजच्या बाबतीतही कंपनीने मोठा दावा केला आहे. अधिकृत माहितीनुसार, ही एसयूव्ही एका लिटर इंधनात जवळपास 22.80 किलोमीटर अंतर पार करू शकते. त्यामुळे प्रीमियम सेगमेंटमध्ये चांगल्या मायलेजचा पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही गाडी आकर्षक ठरू शकते. वेगाच्या बाबतीतही Honda ZR-V e:HEV मागे नाही. ही एसयूव्ही अवघ्या 7.9 सेकंदांत 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग गाठू शकते. त्यामुळे दमदार परफॉर्मन्स आणि इंधन बचत या दोन्ही गोष्टी एकाच गाडीत मिळतात.
कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारतात लॉन्च होण्यापूर्वीच या मॉडेलला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. सुरुवातीला आणलेल्या पहिल्या दोन बॅचमधील सर्व गाड्यांचे बुकिंग आधीच पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये या मॉडेलबद्दल मोठी उत्सुकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक बाजारातही Honda ZR-V ची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे. 2022 पासून या मॉडेलच्या लाखो गाड्या विविध देशांमध्ये विकल्या गेल्या असून, अनेक बाजारपेठांमध्ये ती कंपनीच्या यशस्वी एसयूव्हींपैकी एक ठरली आहे. ग्राहकांचा विश्वास वाढावा यासाठी कंपनीने वॉरंटीवरही विशेष भर दिला आहे. या एसयूव्हीसोबत सुरुवातीला तीन वर्षांची अमर्याद किलोमीटर वॉरंटी दिली जात आहे. त्याचबरोबर तीन वर्षांसाठी मोफत रोडसाइड असिस्टन्सची सुविधाही उपलब्ध असेल. इच्छुक ग्राहक अतिरिक्त पॅकेजद्वारे वॉरंटीचा कालावधी आणखी वाढवू शकतात.
हायब्रीड तंत्रज्ञानामुळे बॅटरीची काळजी अनेक ग्राहकांना असते. हे लक्षात घेऊन होंडाने लिथियम-आयन बॅटरीवर तब्बल 8 वर्षे किंवा 1.60 लाख किलोमीटर इतकी वॉरंटी जाहीर केली आहे. तसेच हायब्रीड सिस्टीमच्या इतर महत्त्वाच्या भागांनाही स्वतंत्र वॉरंटी संरक्षण देण्यात आले आहे.
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भारतात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत असताना Honda ZR-V e:HEV हा पर्याय प्रीमियम ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. आकर्षक डिझाइन, दमदार इंजिन, चांगले मायलेज आणि दीर्घकालीन वॉरंटी या चार गोष्टींमुळे ही एसयूव्ही लक्झरी कार खरेदी करणाऱ्यांच्या यादीत निश्चितच स्थान मिळवू शकते.