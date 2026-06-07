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  • England Vs New Zealand Lords Test 2026 English Victory Impact Wtc 206 27 Points Table India On 6th Position

WTC Points Table: इंग्लंडच्या विजयाने WTC गुणतालिकेत मोठा बदल, न्यूझीलंडला धक्का; भारत कितव्या स्थानी?

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:10 PM IST
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सारांश

ENG vs New Zealand Loss affected WTC Points Table 2026-27: इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने न्यूझीलंडवर ११५ धावांनी मात केली. ज्यामुळे आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ झाली आहे.

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विस्तार
  • लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा दबदबा
  • न्यूझीलंडची शरणागती
  • WTC गुणतालिकेत मोठा फटका
इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची कसोटी मालिकेला ४ जूनपासून सुरुवात झाली आहे. मालिकेतील पहिला सामना ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर खेळला गेला. ४ जून रोजी सुरु झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने न्यूझीलंडचा ११५ धावांनी धुव्वा उडवला. इंग्लंडने न्यूझीलंडसमोर चौथ्या डावात २५३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु किवी संघ त्यांच्या दुसऱ्या डावात केवळ १३८ धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला. यामुळे आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेतही मोठा फेरबदल झाला आहे. या विजयामुळे इंग्लंडला फारसा फायदा झाला नसला तरी, न्यूझीलंडने दुसऱ्या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर घसरली आहे.

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लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा दबदबा

या सामन्यात, लॉर्ड्सच्या खेळपट्टीवर दोन्ही संघांच्या फलंदाजांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. वेगवान गोलंदाजांनी सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी घरच्या मैदानातील परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि न्यूझीलंडच्या मजबूत फलंदाजीला टिकण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. या सामन्याच्या पहिल्या डावात इंग्लंडला केवळ १४० धावाच करता आल्या. परंतु, इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी न्यूझीलंडला ११३ धावांवर रोखले आणि संघाला कमबॅक करण्यास मदत केली.

इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावात प्रभावी फलंदाजी पाहायला मिळाली. संघाने २२६ धावा केल्या, ज्यात एमिलिओ गेच्या महत्त्वपूर्ण ५७ धावांचे योगदान होते. जेमी स्मिथनेही ३९ धावांचे योगदान दिले. ऑली रॉबिन्सनच्या २९ धावांनी संघाला ही धावसंख्या गाठण्यास मदत केली. इंग्लंडने न्यूझीलंडसमोर २५३ धावांचे लक्ष्य ठेवले. परंतु, न्यूझीलंडचा संघ चौथ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रातच पक्त १३८ धावांवर सर्वबाद झाला आणि इंग्लंडने हा सामना ११५ धावांनी जिंकला.

WTC  गुणतालिकेत किवी संघाला मोठा फटका

या सामन्यापूर्वी, न्यूझीलंड आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर असून मजबूत स्थितीत होते. मात्र, लॉर्ड्स कसोटी सामन्यात इंग्लंडकडून झालेल्या या दारुण पराभवानंतर, किवी संघाला गुणतालिकेत मोठा धक्का बसला असून ते थेट चौथ्या स्थानावर घसरले आहेत. न्यूझीलंड संघ ४ सामन्यात २ विजय, एक पराभव आणि एका ड्रॉसह ५८.३३ गुणावर आहेत. दुसरीकडे, इंग्लंड संघ मालिकेच्या सुरुवातीपूर्वी सातव्या स्थानी होता आणि विजयानंतरही तो त्याच स्थानावर कायम आहे. दरम्यान, किवींच्या पराभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंका यांना झाला असून, दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या, तर श्रीलंका तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे.

भारतीय संघ सहाव्या क्रमांकावर

डब्ल्यूटीसी २०२५-२७ गुणतालिकेतील बांगलादेश ५८.३३ टक्के गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे, तर भारत ४८.१५ टक्के गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे. पाकिस्तान चार सामने खेळून केवळ ८.३३ गुणांसह आठव्या क्रमांकावर आहे. वेस्ट इंडिज ४.१७ टक्के गुणांसह तळाशी आहे, त्यांनी या फेरीत आठ सामने खेळूनही एकही सामना जिंकलेला नाही.

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Web Title: England vs new zealand lords test 2026 english victory impact wtc 206 27 points table india on 6th position

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Published On: Jun 07, 2026 | 07:10 PM

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