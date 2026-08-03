Commonwealth Games: 20 वर्षानंतर भारताला मिळणार यजमानपद, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होणार अहमदाबादमध्ये

भारतात २४ वे राष्ट्रकुल खेळ होणार
राजाचे प्रतिनिधी, प्रिन्स एडवर्ड यांनी औपचारिकपणे खेळांच्या समाप्तीची घोषणा केली. ते म्हणाले, “ज्या प्रकारे तुम्ही या खेळांमध्ये भाग घेतला, त्यांचे आयोजन केले आणि त्यांना पाठिंबा दिला, त्याबद्दल धन्यवाद. आज तुम्ही पुन्हा एकदा राष्ट्रकुलची भावना आणि मूल्ये जिवंत केली आहेत. धन्यवाद, ग्लासगो.” मी सर्व देशांतील आणि प्रदेशांतील खेळाडूंना भारतातील अहमदाबाद येथे येण्याचे आमंत्रण देतो, जिथे चार वर्षांनी २४ वे राष्ट्रकुल खेळ आयोजित केले जातील, जे या खेळांची शताब्दी आवृत्ती देखील आहे.
Commonwealth Games 2026: जॅस्मिन लांबोरियाचा बॉक्सिंगमध्ये धुमाकूळ! भारताला दिवसातून दुसरे गोल्ड पदक, 5-0 ने वॉल्शला हरवलं
भारताला मान
महिलांच्या बॉक्सिंगमधील ५७ किलो गटात सुवर्णपदक जिंकणारी जस्मिन लँबोरिया समारोप समारंभात भारताची ध्वजवाहक होती. संपूर्ण संकुलात राष्ट्रकुल खेळांच्या ध्वजाची प्रतिकात्मक मिरवणूक काढून औपचारिक ध्वज हस्तांतरण समारंभाची सुरुवात झाली. स्कॉटलंड आणि भारताच्या ध्वजवाहकांच्या नेतृत्वाखालील मिरवणुकीने घडी घातलेला खेळांचा ध्वज खाली उतरवला.
त्यानंतर ग्लासगोच्या लॉर्ड प्रोव्होस्ट जॅकलिन मॅकलारेन यांनी तो राष्ट्रकुल खेळ स्कॉटलंडच्या उपाध्यक्षा सुसान जॅक्सन, स्कॉटिश नेटबॉल खेळाडू एमिली निकोल, राष्ट्रकुल क्रीडा विभागाचे अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे, दोन वेळचे ऑलिम्पिक पदक विजेते नीरज चोप्रा, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षा पी. टी. उषा आणि शेवटी गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांच्याकडे सुपूर्द केला. यासह, यजमानपदाची जबाबदारी अधिकृतपणे स्कॉटलंडकडून भारताकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर हा समारंभ भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचा उत्सव बनला.
जगाने भारतीय संस्कृती पाहिली
भारताच्या सादरीकरणात तीन भाग होते, जे प्रेक्षकांना एका अशा प्रवासावर घेऊन गेले, ज्याचे वर्णन आयोजकांनी सामायिक मूल्ये, संस्कृती आणि परस्परसंबंधांचा उत्सव असे केले. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ ही संकल्पना होती, जी राष्ट्रकुलच्या एकता आणि मैत्रीच्या आदर्शांशी जुळते. पहिल्या सादरीकरणात भारताचे राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’च्या १५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त उत्सव साजरा करण्यात आला आणि या नृत्याचे नेतृत्व अभिनेत्री मानुषी चिल्लर यांनी केले.
शेकडो नर्तकांनी आकर्षक डिजिटल दृश्यांच्या साथीने भारताच्या विविधतेचे एक चैतन्यमय चित्र सादर केले, तर गायक शंकर महादेवन यांच्या हृदयस्पर्शी संगीताने ऑर्केस्ट्राच्या भव्यतेला भारतीय संगीत परंपरांशी जोडले. आपल्या विविध भाषा, चालीरीती आणि कलात्मक परंपरांद्वारे जगाचे स्वागत करणारी एक संस्कृती म्हणून भारताला सादर करणे, हा या सादरीकरणाचा उद्देश होता. खास तयार केलेल्या एका चित्रपटाद्वारे अहमदाबादची आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांना ओळख करून देण्यात आली.
Commonwealth Games 2026: अस्मिता डे ने रचला इतिहास, Judo मध्ये कमावले पहिले Gold Medal; भारताची मान उंचावली
भारतीय आणि स्कॉटिश गायकांनी सादरीकरण केले
दुसऱ्या सादरीकरणात संगीतावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले, जो भारत आणि स्कॉटलंडमधील सर्वात मजबूत दुवा आहे. भारतीय सतारवादक ऋषभ शर्मा आणि स्कॉटिश संगीतकार रॉस आइन्स्ली यांनी सतार आणि स्कॉटिश पाईप्सच्या आपल्या अनोख्या सांस्कृतिक जुगलबंदीने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.
अंतिम सादरीकरणात, शंकर महादेवन आपल्या मुलांसोबत, सिद्धार्थ आणि शिवम, मंचावर परतले आणि त्यांनी ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’, ‘भाग मिल्खा’, ‘ए वतन मेरे वतन’ आणि ‘लहरा दो’ यांसारखी भारतातील काही सुपरहिट गाणी सादर केली. गुजराती पार्श्वगायिका भूमी त्रिवेदी यांनी यजमान राज्याच्या वतीने एक विशेष सादरीकरण केले. निरोप समारंभात ग्लासगोने स्कॉटिश संगीत, कविता आणि नृत्याचा कार्यक्रम सादर केला.