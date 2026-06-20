NZ Vs IRE: श्वास रोखणारा सामना! 140 रन्स वाचवताना न्यूझीलंड गडबडले; आयर्लंडचा 4 रन्सने पराभव

न्यूझीलंडने आयर्लंडवर 4 रन्सने विजय मिळवला आहे. यामुळे आयर्लंड संघाचा सलग तिसरा पराभव झाला आहे. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये न्यूझीलंडचा संघ चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. तर सलग तीन पराभव झाल्याने आयर्लंडचा संघ शेवटच्या स्थानी आहे. न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
न्यूझीलंडच्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांचा हा निर्णय योग्य ठरला आहे. केवळ 10 रन्सवर न्यूझीलंडच्या संघाने 3 विकेट्स गमावल्या. आयर्लंडच्या संघाने न्यूझीलंडची सलामीची जोडी लवकर फोडली. त्यामुळे न्यूझीलंडचा संघ अडचणी सापडला होता.
AUS Vs BAN: बांग्लादेशची लाज गेली! ऑस्ट्रेलियाने वनडेचा वचपा काढला; टी 20 सिरिजवर केला कब्जा
न्यूझीलंडने आपल्या तीन विकेट्स पटकन गमावल्या. त्यानंतर हॉलिडे आणि शार्पने न्यूझीलंडचा डाव सावरला. 62 रन्सची पार्टनरशिप केल्याने न्यूझीलंडचा संघ सावरला. न्यूझीलंडने 20 ओव्हर्समध्ये 140 रन्स केल्या. आयर्लंडला 141 रन्सचे टार्गेट दिले होते. या सामन्यात आयर्लंडचा 4 रन्सने पराभव झाला आहे.
141 रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी आयर्लंडचा संघ मैदानात उतरला. आयर्लंडची सुरुवात चांगली झाली नाही. मात्र आयर्लंडची कर्णधाराने चांगली खेळी केली. मात्र तिची खेळी आयर्लंडचा विजय होऊ शकला नाही. 18 व्या ओव्हर्समध्ये आयर्लंडचा विजय हातातून निसटला. आयर्लंड संघ 136 पर्यन्त पोहोचू शकला नाही.
BAN Vs AUS Live: ऑस्ट्रेलियाचा सुपडासाफ; बांग्लादेशने सामना जिंकत मालिकेवर केला कब्जा
न्यूझीलंड महिला संघ: जॉर्जिया प्लिमर, इझी गॅझ, अमेलिया केर, मॅडी ग्रीन, ब्रुक हॅलिडे, इझी शार्प, सुझी बेट्स, नेन्सी पटेल, रोझमेरी मायर, ब्री इलिंग.
आयर्लंड महिला संघ: अॅमी हंटर, गॅबी लुईस, ओर्ला प्रेंडरगास्ट, रेबेका स्टोकेल, ली पॉल, अॅलिस टेक्टर, लुईस लिटिल, एमी मॅग्वायर, लारा मॅकब्राइड, कारा मरे