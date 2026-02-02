PAK vs AUS : सहन करावेच लागणार…उस्मान तारिकच्या कृतींबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर रमीझ राजा कॅमेरॉन ग्रीनला दिले उत्तर

उस्मान तारिक गोलंदाजीच्या अॅक्शनबद्दल खेळाडूंची टीका : पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवण्यात आली ही मालिका पाकिस्तानच्या संघाने एकतर्फी जिंकली. पाकिस्तानच्या संघाने या मालिकेमध्ये कमालीची कामगिरी केली. टी-२० विश्वचषकापूर्वी, पाकिस्तानने टी-२० मालिकेत ऑस्ट्रेलियाचा वाईट पराभव केला आहे. त्यांनी ३ सामन्यांच्या मालिकेत ३-० असा पराभव करून पाहुण्या संघाला क्लीन स्वीप केले आहे. दरम्यान, पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकची गोलंदाजी अॅक्शन पुन्हा चर्चेत आहे.
दुसऱ्या टी-२० दरम्यान, बाद झाल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियन फलंदाज कॅमेरॉन ग्रीनने आपल्या रागाच्या भरात दाखवण्याचा प्रयत्न केला की तारिकची गोलंदाजी अॅक्शन संशयास्पद आहे आणि तो ‘चकिंग’ करत आहे. तथापि, ऑस्ट्रेलियाने त्याच्या गोलंदाजी अॅक्शनबद्दल औपचारिक तक्रार दाखल केलेली नाही. दरम्यान, माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू रमीझ राजा यांनी ग्रीनला तक्रार करण्याऐवजी ते सहन करण्यास सांगितले आहे. “तुम्हाला हे सहन करावेच लागेल. ही एक अगदी सामान्य गोष्ट आहे.
गोष्टींकडे पाहण्याचा हा चुकीचा दृष्टिकोन आहे,” ग्रीन बाद झाल्यानंतर पॅव्हेलियनकडे परत जात असताना रझा समालोचन करताना म्हणाला. त्या सामन्यात उस्मान तारिकने १६ धावा देऊन २ बळी घेतले. १६ व्या षटकात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला गुंडाळले तेव्हा त्याने फक्त २ षटके टाकली. तारिकने कॅमेरॉन ग्रीन आणि मॅथ्यू कुहनमन यांना बाद केले. त्या सामन्यात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाचा ९० धावांनी पराभव केला. तारिकने मालिकेतील फक्त एकच सामना खेळला. पहिल्या आणि तिसऱ्या सामन्यात तो पाकिस्तानच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नव्हता.
Clear evidence of chucking! Tariq waits at the last moment in his non-existent run-up and then hurls the ball wide of the offstump to claim Cameroon Green’s wicket. Why is this guy still not banned yet? @ICC pic.twitter.com/LoX7RGNPSP — Brutal Truth (@sarkarstix) February 1, 2026
उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीच्या अॅक्शनवर यापूर्वीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. २०२४ च्या पाकिस्तान सुपर लीग दरम्यान सुरुवातीला त्याची अॅक्शन बेकायदेशीर ठरवण्यात आली होती, परंतु नंतर लाहोरमध्ये झालेल्या बायोमेकॅनिकल टेस्टमध्ये तो क्लिअर झाला. उस्मान तारिकने यापूर्वी सांगितले आहे की जन्मापासूनच त्याचा उजवा कोपर थोडा वेगळा आहे. त्याला दोन कोपरे आहेत, म्हणूनच त्याची अॅक्शन देखील थोडी वेगळी आहे.
गेल्या वर्षी उस्मानने द नॅशनलला दिलेल्या मुलाखतीत त्याच्या गोलंदाजीच्या अॅक्शनबद्दल स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, “माझ्या दोन कोपरांमुळे त्या सरळ करणे कठीण होते. यामुळे प्रेक्षकांना गोंधळ होतो. पाकिस्तानी प्रयोगशाळांमध्ये माझ्या दोन चाचण्या झाल्या आहेत. माझी अॅक्शन क्लिअर झाली आहे.”