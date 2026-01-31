Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

PAK vs AUS : पाकिस्तानने घरच्या मैदानावर घालवली इज्जत…T20 World Cup 2026 आधी मैदानावर कापले नाक!

पाकिस्तानच्या संघाने बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी केली आणि त्यांच्या संघाला विजय मिळवून दिला. तथापि, पाकिस्तानी चाहते अजूनही नाखूष आहेत. त्यांना वाटते की त्यांच्या घरच्या मैदानावर त्यांचा अपमान झाला आहे. 

Updated On: Jan 31, 2026 | 12:43 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला तर आज या मालिकेचा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. या मालिकेमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने त्याचे मुख्य खेळाडू खेळवले नाहीत हे देखील एक पराभवाचे कारण होते. पाकिस्तानच्या संघाने बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी केली आणि त्यांच्या संघाला विजय मिळवून दिला. तथापि, पाकिस्तानी चाहते अजूनही नाखूष आहेत. त्यांना वाटते की त्यांच्या घरच्या मैदानावर त्यांचा अपमान झाला आहे. 

2026 च्या T20 विश्वचषकापूर्वी, त्यांना घरच्या मैदानावर अपमानित करण्यात आले आहे. जेव्हा ऑस्ट्रेलियन संघाने पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला तेव्हा त्यांनी विश्वचषकासाठी पात्र ठरलेल्या पाच खेळाडूंना वगळले: पॅट कमिन्स, जोश हेझलवूड, टिम डेव्हिड, ग्लेन मॅक्सवेल आणि नॅथन एलिस. दुखापतींमुळे या खेळाडूंना वगळण्यात आले. तथापि, कर्णधार मिशेल मार्श, स्टार अष्टपैलू मार्कस स्टोइनिस, यष्टीरक्षक-फलंदाज जोश इंग्लिश आणि शॉन अ‍ॅबॉट हे देखील पहिल्या टी-२० सामन्याला मुकले तेव्हा हास्यास्पद घटना घडली. 

IND vs NZ : कोणाचा होणार पत्ता कट, इशान किशनचे पुनरागमन? कोचने दिली खेळाडूंची अपडेट…अशी असू शकते Playing 11

शिवाय, ऑस्ट्रेलियाने तीन तरुण खेळाडूंना पदार्पणही दिले. कमकुवत संघाला मैदानात उतरवण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तानी चाहते संतापले आहेत. त्यांचा असा दावा आहे की ऑस्ट्रेलिया जाणूनबुजून पाकिस्तानविरुद्ध कमकुवत संघाला मैदानात उतरवत आहे. या प्रकरणाबाबत पाकिस्तानी विश्लेषक ओमैर अलावी म्हणाले, “ते त्यांच्या काही प्रमुख खेळाडूंशिवाय आधीच आले आहेत आणि पहिल्या सामन्यात ते दौऱ्याच्या संघातील त्यांच्या सर्वोत्तम खेळाडूंना खेळवत नाहीत. मी हा पाकिस्तानी क्रिकेट चाहत्यांचा अपमान मानतो.” 

पाकिस्तानचे माजी कर्णधार मोईन खान म्हणाले, “अलिकडच्या काळात, आपण न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया कमकुवत संघांसह पाकिस्तानात येताना पाहिले आहे. असे दिसते की ते फक्त मालिका खेळण्याची औपचारिकता पूर्ण करत आहेत.” पाकिस्तानी चाहते त्यांच्या स्टार खेळाडूंना घरच्या मैदानावर खेळताना पाहू शकत नाहीत.

पाकिस्तानचा संघ त्याचे सर्व विश्वचषकाचे सामने हे श्रीलंकेमध्ये खेळणार आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना हा 15 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारताचा दुसरा सामना असणार आहे. भारताचे इतर सामने हे भारतामध्ये खेळवले जाणार आहेत.

