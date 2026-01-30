Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Pak Vs Aus Pakistan Beat Australia To Take Lead In The Series Cameron Green Fails

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

मालिकेतील पहिला सामना २९ जानेवारी रोजी खेळवण्यात आला. पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला हरवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. केकेआरने आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात कॅमेरॉन ग्रीनला २५.२ कोटी रुपयांना त्यांच्या संघात समाविष्ट केले.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:59 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेचा पहिला सामना काल पार पडला. या मालिकेचा पहिला विजय पाकिस्तानच्या नावावर झाला. पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात टी-२० मालिकेचा पहिला सामना लाहोरमधील गद्दाफी स्टेडियम येथे हा सामना खेळवण्यात आला. मालिकेतील पहिला सामना २९ जानेवारी रोजी खेळवण्यात आला. पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला हरवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पाकिस्तानने हा सामना २२ धावांनी जिंकला. या सामन्यात केकेआरचा २५.२ कोटींचा खेळाडू अपयशी ठरला.

केकेआरचा खेळाडू अपयशी 

केकेआरने आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात कॅमेरॉन ग्रीनला २५.२ कोटी रुपयांना त्यांच्या संघात समाविष्ट केले. आयपीएल २०२६ च्या आधी पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत खेळणारा ग्रीन पहिल्या सामन्यात बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. ग्रीनने ३१ चेंडूंचा सामना केला आणि ३ चौकार आणि १ षटकार मारत ३६ धावा केल्या. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून ग्रीनला कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले.

Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट

ग्रीनने २०२३ मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळला, जो त्याचा पहिला हंगाम होता, त्याने १६ सामन्यांमध्ये ४५२ धावा केल्या. २०२४ मध्ये त्याने आरसीबीकडून २५५ धावाही केल्या. आता तो आयपीएल २०२६ मध्ये केकेआरचे प्रतिनिधित्व करण्यास सज्ज आहे. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने २० षटकांत ९ बाद १६८ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून सॅम अयुबने ४० धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला २० षटकांत ८ बाद १४६ धावाच करता आल्या. पाकिस्तानने २२ धावांनी विजय मिळवला.

अयुबनंतर कर्णधार आघा (३९) देखील जास्त काळ टिकू शकला नाही. झम्पाने त्याला १० व्या षटकात झेवियरकडे झेलबाद केले. त्यानंतर झम्पाने खराब फॉर्मशी झुंजत असलेल्या बाबर आझमला एलबीडब्ल्यू बाद केले. बाबरने २० चेंडूत २४ धावांची संथ खेळी केली. बाबरच्या बाद झाल्यानंतर, इतर कोणताही फलंदाज लक्षणीय प्रभाव पाडू शकला नाही.

फखर झमानने १०, यष्टिरक्षक उस्मान खानने १८ आणि शादाब खानने १ धावा केल्या. वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीलाही आपले खाते उघडता आले नाही. मोहम्मद नवाज १५ आणि सलमान मिर्झा ४ धावांवर नाबाद राहिले. अॅडम झम्पाने किफायतशीर गोलंदाजी करत ४ षटकांत २४ धावा देत ४ बळी घेतले. त्याच्याशिवाय, महली बियर्डमन आणि झेवियर बार्टलेट यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले.

Web Title: Pak vs aus pakistan beat australia to take lead in the series cameron green fails

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 08:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट
1

Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट

WPL 2026 ची गुणतालिका मनोरंजक! जाणून घ्या तुमचा आवडता संघ कसा करणार प्लेऑफमध्ये प्रवेश, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
2

WPL 2026 ची गुणतालिका मनोरंजक! जाणून घ्या तुमचा आवडता संघ कसा करणार प्लेऑफमध्ये प्रवेश, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड
3

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

PAK vs AUS : भारतात कधी आणि कुठे पाहता येणार पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना? बाबर आझमवर असणार सर्वाची नजर
4

PAK vs AUS : भारतात कधी आणि कुठे पाहता येणार पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना? बाबर आझमवर असणार सर्वाची नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

KKR च्या अडचणी वाढल्या…25 कोटी पाण्यात! पाकिस्तानविरुद्ध खेळाडू अपयशी, पाकिस्तानने मालिकेचा पहिला सामना केला नावावर

Jan 30, 2026 | 08:59 AM
Free Fire Max: कंपनीचं प्लेअर्ससाठी खास सरप्राईज! गेममध्ये Faded Wheel इव्हेंट लाईव्ह, मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट क्लेम करण्याची संधी

Free Fire Max: कंपनीचं प्लेअर्ससाठी खास सरप्राईज! गेममध्ये Faded Wheel इव्हेंट लाईव्ह, मॅलेवोलंट श्राइन इफेक्ट क्लेम करण्याची संधी

Jan 30, 2026 | 08:53 AM
Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Jan 30, 2026 | 08:30 AM
‘महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते’; ‘या’ नेत्याने केला मोठा दावा

‘महापालिकेनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ असे अजितदादा म्हणाले होते’; ‘या’ नेत्याने केला मोठा दावा

Jan 30, 2026 | 08:27 AM
Refund On Train Delay : ट्रेन लेट झाल्यावर प्रवाशांना आहे रिफंडचा अधिकार; ऑफलाईन-ऑनलाईन दोन्ही पद्धती जाणून घ्या

Refund On Train Delay : ट्रेन लेट झाल्यावर प्रवाशांना आहे रिफंडचा अधिकार; ऑफलाईन-ऑनलाईन दोन्ही पद्धती जाणून घ्या

Jan 30, 2026 | 08:24 AM
Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

Jan 30, 2026 | 08:22 AM
Devkhel Review: ‘महाराष्ट्रात श्रद्धेला जागा आहे, अंधश्रद्धेला नाही’, अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ताच्या ‘देवखेळ’ने वेधले लक्ष

Devkhel Review: ‘महाराष्ट्रात श्रद्धेला जागा आहे, अंधश्रद्धेला नाही’, अंकुश चौधरी आणि प्राजक्ताच्या ‘देवखेळ’ने वेधले लक्ष

Jan 30, 2026 | 08:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM