ZP Election 2026: खेडात ५३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात; अनेक उमेदवारांचे अर्ज

खेडमध्ये 53 उमेदवार निवडणुकीसाठी रिंगणात
अनेक उमेदवारांनी अर्ज घेतले मागे
लोटे व धामणादवापस गणातन ‘हे’ उमेदवार निवडणूक रिंगणात
खेड: तालुक्यात होणाऱ्या ७ जिल्हा परिषद व १४ पंचायत समिती निवडणुकांसाठी रिंगणात असणाऱ्या उमेदवारांची नावे अंतिम झाली असून सात जिल्हा परिषद जागांसाठी २० उमेदवार रिंगणात आहेत तर १४ पंचायत समिती जागांसाठी ५३ उमेदवार रिंगणात आहेत. विविध राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. जि. प. सुकीवली गटातून उबाठाचे रामचंद्र बाबू आखाडे व शिवसेनेचे सचिन धाडवे यांच्यात सरळ लढत होत आहे.
कारण याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गटाचे विनायक निकम व भाजपाच्या दिव्या होळकर या दोघांनीही उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत. भरणे जि. प. गटातून उबाठाच्या सुहासिनी चिंचघरकर व शिवसेनेच्या मानसी महेश जगदाळे यांच्यात सरळ लवत होत आहे, कारण याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रोशनी साळवींनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. भडगाव गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य अजय बिरवटकर व शिवसेनेचे रवींद्र रेवाळे निवडणूक रिंगणात आहेत.