IND vs ENG Semi Final: इंग्लंडच्या कर्णधाराची सेमीफायनलपूर्वी ‘गर्जना’, भारतीय संघाला कडक शब्दात दिला इशारा

टी-२० विश्वचषक २०२६ चा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यात रंगणार असून, या हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने भारतीय संघाला कडक शब्दात इशारा दिला.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:40 PM
India national cricket team vs England Cricket team: टी-२० विश्वचषक २०२६ चा (T20 World Cup 2026) दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यात रंगणार असून, या हाय-व्होल्टेज सामन्यापूर्वी इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूकने भारतीय संघाला कडक शब्दात इशारा दिला आहे. “आमचा संघ कठीण प्रसंगात आणि दबावाखाली अधिक जोमाने खेळण्यासाठी ओळखला जातो,” असे विधान करत ब्रूकने इंग्लंडच्या आक्रमक इराद्यांचे प्रदर्शन केले आहे. या महत्त्वाच्या लढतीपूर्वी बोलताना त्याने स्पष्ट केले की, जेव्हा आव्हान मोठे असते, तेव्हाच इंग्लंडचा संघ आपला खरा ‘रुद्रावतार’ दाखवतो.

इंग्लंडचा सेमीफायनलपर्यंतचा खडतर प्रवास

या विश्वचषकात इंग्लंडचा प्रवास चढ-उतारांचा राहिला आहे. साखळी फेरीत त्यांना नेपाळ, स्कॉटलंड आणि इटली यांसारख्या संघांविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला होता, तर वेस्ट इंडिजकडून त्यांना मानहानीकारक पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र, सुपर-८ फेरीपासून इंग्लंडने आपला खेळ उंचावला. सुपर-८ मध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड या बलाढ्य संघांना धूळ चारत ते अपराजित राहिले. विशेषतः न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात अखेरच्या ३ षटकांत ४३ धावांची गरज असताना इंग्लंडने मिळवलेला विजय त्यांच्या आत्मविश्वासात भर टाकणारा ठरला आहे.

‘आम्ही कधीच हार मानत नाही’ – हॅरी ब्रूक

संघाच्या लढाऊ वृत्तीबद्दल बोलताना ब्रूक म्हणाला, “आम्ही चुरशीचे सामने जिंकत आहोत आणि हेच एका चांगल्या संघाचे लक्षण आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपण सामन्यातून बाहेर नसतो, हे मी या स्पर्धेतून शिकलो आहे. माझ्या संघात दबावाखाली शांत राहणारे आणि विजयाची भूक असलेले खेळाडू आहेत. मैदानावर आम्ही इतकी आक्रमकता ठेवू की समोरच्या फलंदाजाला खेळणे असह्य होईल.”

बटलरच्या फॉर्मवर कर्णधाराचे भाष्य

बटलरच्या फॉर्मवर कर्णधाराचे भाष्य

स्टार फलंदाज जोस बटलर सध्या फारशा फॉर्ममध्ये नसल्याची चर्चा आहे, तरीही ब्रूकने आपल्या फलंदाजीवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे. तो म्हणाला, “जोस बटलर हा या खेळातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे, त्याच्या फॉर्मबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. तो कोणत्याही क्षणी सामन्याचे चित्र बदलू शकतो. आमच्या पहिल्या सात फलंदाजांमध्ये इतकी ताकद आहे की, जर एखाद्याने मोठी खेळी केली तर प्रतिस्पर्धी संघाची रणनीती कोलमडून पडते.”

विल जॅक्सचे कौतुक आणि भारतीय चाहत्यांचे आव्हान

ब्रूकने या स्पर्धेत प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या विल जॅक्सचे विशेष कौतुक केले. तो म्हणाला की, जॅक्सने कठीण परिस्थितीत स्वतःला सिद्ध केले आहे. भारतीय चाहत्यांसमोर खेळण्याच्या आव्हानाबद्दल बोलताना तो म्हणाला, “स्टेडियममध्ये भारतीय समर्थकांचा मोठा आवाज असेल आणि दोन्ही संघांवर प्रचंड दबाव असेल. मात्र, अशाच मोठ्या वातावरणात खेळण्याची आम्हाला सवय असून आम्ही उलटफेर करण्यासाठी सज्ज आहोत.”

IND VS ENG Weather Report : भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनलमध्ये पाऊस बनणार 'विलेन'? मोठ्या सामन्यापूर्वी कसं असेल मुंबईत हवामान?

Published On: Mar 04, 2026 | 03:40 PM

