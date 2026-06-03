SRH मध्ये युगांत! ‘या’ कारणांमुळे पॅट कमिन्स मोठा निर्णय घेणार? Ishan Kishan कर्णधार होण्याचा अंदाज

आयपीएल 2026 मध्ये एसआरएच एलिमिनेटरमध्ये पडली बाहेर
इशान किशन पुढील वर्षी कर्णधार होण्याची शक्यता
पॅट कमिन्सने आयपीएल 2027 खेळणार नसल्याचा अंदाज
SRH Team Updates: आयपीएल 2026 चा हंगाम नुकताच पार पडला. आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरले आहे. मात्र आता सनरायझर्स हैद्राबाद संघाबाबत महत्वाची बातमी समोर येत आहे. यंदाचा हंगाम सुरू झाल्यावर पॅट कमिन्स उपलब्ध नसल्याने इशान किशनने एसआरएचची धुरा सांभाळली होती. मात्र आता आयपीएल 2027 मध्ये इशान किशन पूर्णवेळ एसआरएचचा कर्णधार होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. पॅट कमिन्सने त्याबाबत संकेत दिल्याचे म्हटले जात आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये काही सामने इशान किशन कर्णधार होता. मात्र त्यानंतर पॅट कमिन्सने एसआरएचची धुरा सांभाळली. मात्र आता पुढील हंगामात इशान किशन कर्णधार होऊ शकतो. कमिन्सने असे संकेत दिले आहेत. पॅट कमिन्स पुढील हंगामात खेळण्याची शक्यता कमि आहे. त्यामुळे इशान किशनवर एसआरएचची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
पुढील वर्षी अॅशेज सिरिज आणि वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे. पॅट कमिन्स या स्पर्धेला प्राधान्य देणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे पॅट कमिन्स एसआरएचकडून माघार घेण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा असल्यास ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू आयपीएलनधून माघार घेतात असे आपल्याला पाहायला मिळाले आहे.
2026 मध्ये पॅट कमिन्सने चांगली कामगिरी केली. त्याच्या नेतृत्वात एसआरएचने चांगली कामगिरी केली. त्याने एसआरएचला प्ले ऑफपर्यन्त पोहोचवले. एसआरएच राजस्थान विरुद्ध एलिमनेटरमधून बाहेर -पडल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी पॅट कमिन्स आयपीएलमधून माघार घेणार का हे पहावे लागणार आहे.