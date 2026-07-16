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IND vs ENG 2nd ODI: २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?

Updated On: Jul 16, 2026 | 10:02 PM IST
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सारांश

भारतीय संघाने २०२७ च्या आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी सुरू केली आहे. इंग्लंड दौऱ्यातील खेळाडूंच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचे करिअर धोक्यात आले आहे. त्याला तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल.

Rohit Sharma (Photo Credit- X)

Rohit Sharma (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल
  • ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा;
  • ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?
IND vs ENG 2nd ODI: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात, टीम इंडियाचा अनुभवी सलामीवीर फलंदाज रोहित शर्मा एका भाग्यवान स्थितीत होता, पण तो या सुवर्णसंधीचा फायदा उठवू शकला नाही. सामन्याच्या सुरुवातीला ५ धावांवर असताना गस ऍटकिन्सनने झेल सोडल्यामुळे रोहितला डावात आणखी एक जीवदान मिळाले होते. मात्र, असे असूनही तो अपयशी ठरला.

दोन जीवदान मिळूनही रोहित अपयशी ठरला

मात्र, दोन जीवदान मिळूनही, ‘हिटमॅन’ला आपल्या डावाला गती देता आली नाही आणि संघर्ष करत, अखेरीस ४७ चेंडूंमध्ये केवळ २६ धावा करून तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्याच्या या संथ खेळीत केवळ एक चौकार आणि एक षटकार होता. डावाच्या १८ व्या षटकात रोहित शर्माचा संयम अखेर सुटला, ज्यामुळे इंग्लंडचा फिरकी गोलंदाज विल जॅक्सला फायदा घेण्याची संधी मिळाली.

सलग ८ डॉट चेंडू खेळले

खरं तर, बाद होण्यापूर्वी रोहितने सलग ८ डॉट चेंडू खेळले होते आणि धावा काढण्याच्या दबावाखाली होता. विल जॅक्सने ऑफ-स्टंपच्या रेषेत एक उडणारा चेंडू टाकला आणि रोहितने स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या खालच्या भागाला लागून हवेतच राहिला. यष्टीरक्षक जोस बटलरने एक सोपा झेल घेतला आणि रोहितचा संघर्षमय डाव संपुष्टात आणला.

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संपूर्ण डावात लयीचा अभाव

संपूर्ण डावात रोहित शर्मा आपल्या नेहमीच्या लयीसाठी आणि टायमिंगसाठी आसुसलेला दिसत होता. जीवदान मिळूनही, तो क्रीजवर संघर्ष करत होता आणि फिरकी गोलंदाजांविरुद्धही धावा काढण्यासाठी झगडत होता. मागील सामन्यात केवळ ११ धावांवर बाद झाल्यानंतर, या सामन्यातील त्याच्या धावांची कमतरता हे स्पष्टपणे दर्शवते की रोहित सध्या अत्यंत खराब फॉर्ममधून जात आहे. रोहित शर्माच्या सातत्यपूर्ण खराब कामगिरीमुळे आता संघातील त्याच्या स्थानाबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पाच डावांमध्ये फक्त एक अर्धशतक

‘हिटमॅन’ने आपल्या शेवटच्या पाच डावांमध्ये फक्त एक अर्धशतक झळकावले आहे. जर तो तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यातही अपयशी ठरला, तर त्याला भारतीय संघातून वगळले जाऊ शकते. रोहित शर्माची जागा घेण्यासाठी यशस्वी जैस्वाल आधीच सज्ज दिसत आहे. जैस्वालने आपल्या शेवटच्या तीन एकदिवसीय डावांमध्ये दोन स्फोटक शतके झळकावली आहेत. अशा परिस्थितीत, संघ व्यवस्थापन रोहितला वगळून त्याच्या जागी यशस्वीला खेळण्याची संधी देण्याचा विचार करू शकते. भारतीय संघ बऱ्याच काळापासून सलामीच्या फळीसाठी एका डावखुऱ्या फलंदाजाच्या शोधात आहे.

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Web Title: Rohit sharma poor form questions on 2027 world cup selection marathi news

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Published On: Jul 16, 2026 | 10:01 PM

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