IND vs ENG 2nd ODI: २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?

मात्र, दोन जीवदान मिळूनही, ‘हिटमॅन’ला आपल्या डावाला गती देता आली नाही आणि संघर्ष करत, अखेरीस ४७ चेंडूंमध्ये केवळ २६ धावा करून तो पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्याच्या या संथ खेळीत केवळ एक चौकार आणि एक षटकार होता. डावाच्या १८ व्या षटकात रोहित शर्माचा संयम अखेर सुटला, ज्यामुळे इंग्लंडचा फिरकी गोलंदाज विल जॅक्सला फायदा घेण्याची संधी मिळाली.
ROHIT SHARMA gone.
A slow innings of 26 (47) comes to an end. Is this the End Of Road for the GOAT ???
Will the Dream of 2027 World Cup remain a dream for him ?? 🤔 #ENGvIND #RohitSharma pic.twitter.com/7tzfhhbNPz — TheFakeFakeer (@TheFakeFakeer) July 16, 2026
खरं तर, बाद होण्यापूर्वी रोहितने सलग ८ डॉट चेंडू खेळले होते आणि धावा काढण्याच्या दबावाखाली होता. विल जॅक्सने ऑफ-स्टंपच्या रेषेत एक उडणारा चेंडू टाकला आणि रोहितने स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या खालच्या भागाला लागून हवेतच राहिला. यष्टीरक्षक जोस बटलरने एक सोपा झेल घेतला आणि रोहितचा संघर्षमय डाव संपुष्टात आणला.
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संपूर्ण डावात रोहित शर्मा आपल्या नेहमीच्या लयीसाठी आणि टायमिंगसाठी आसुसलेला दिसत होता. जीवदान मिळूनही, तो क्रीजवर संघर्ष करत होता आणि फिरकी गोलंदाजांविरुद्धही धावा काढण्यासाठी झगडत होता. मागील सामन्यात केवळ ११ धावांवर बाद झाल्यानंतर, या सामन्यातील त्याच्या धावांची कमतरता हे स्पष्टपणे दर्शवते की रोहित सध्या अत्यंत खराब फॉर्ममधून जात आहे. रोहित शर्माच्या सातत्यपूर्ण खराब कामगिरीमुळे आता संघातील त्याच्या स्थानाबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
‘हिटमॅन’ने आपल्या शेवटच्या पाच डावांमध्ये फक्त एक अर्धशतक झळकावले आहे. जर तो तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यातही अपयशी ठरला, तर त्याला भारतीय संघातून वगळले जाऊ शकते. रोहित शर्माची जागा घेण्यासाठी यशस्वी जैस्वाल आधीच सज्ज दिसत आहे. जैस्वालने आपल्या शेवटच्या तीन एकदिवसीय डावांमध्ये दोन स्फोटक शतके झळकावली आहेत. अशा परिस्थितीत, संघ व्यवस्थापन रोहितला वगळून त्याच्या जागी यशस्वीला खेळण्याची संधी देण्याचा विचार करू शकते. भारतीय संघ बऱ्याच काळापासून सलामीच्या फळीसाठी एका डावखुऱ्या फलंदाजाच्या शोधात आहे.
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