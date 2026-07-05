Ebola Outbreak : काँगोत इबोलाचा हाहा:कार! १,५०० हून अधिक बाधित, शेकडोंचा मृत्यू, आणीबाणीची स्थिती

Ebola Outbreak : फ्रान्समध्ये इबोलाचा शिरकाव!कॉंगोहून परतलेल्या डॉक्टरमध्ये आढळला संसर्ग; WHO कडून अलर्ट जारी
मीडिया रिपोर्टनुसार, सध्या ६२८ रुग्णांवर रुग्णालयता आणि विलगीकरण केंद्रांमध्ये उपचार सुरु असून २३९ रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत ३०० हून अधिक नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. तसेच १८५ रुग्णांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
सध्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कार्यात अनेक अडचणी येत आहेत. काही भागांतील नागरिक तपासणीसाठी नमुने देण्यास विरोध करत आहेत. पूर्वेकडील नॉर्थ किवू प्रांतातही उपचार केंद्रात मोठा ताण आला आहे. संपर्कात आलेला लोकांचा शोध घेणे, तपासणी अहवाल उशिरा मिळणे आणि वैद्यकीय उपकरणांची कमतरता यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. अनेक भागांमध्ये असुरक्षित वातावरण आहे. दुसरीकडे सशस्त्र बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामात अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत.
सध्या या धोकादायक विषाणूचा प्रार्दूभाव शेजारी देश युगांडामध्येही पोहोचला आहे. युगांडामध्ये २० रुग्णांची नोंद झाली आहे. सुदैवाने स्थानिक पातळीवर सध्या कोणताही धोका नाही. परंतु भीतीचे वातावरण पसरले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कॉंगो आणि युगांडाने एक संयुक्त आराखडा तयार केला असून सीमावर्ती भागांमध्ये तपसाणी आणि उपचार व्यवस्था मजबूत केली जात आहे.
सध्या इबोलावर कोणताही ठोस उपचार किंवा लस उपलब्ध नाही. यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यावर संशोधन कपत आहे. परंतु विषाणूचा प्रागदुर्भाव वाढतच राहिला तर आरोग्य आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ शकते. खाण क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या लोकांची ये-जा संसर्ग वाढण्याचे कारण असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा