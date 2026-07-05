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Ebola Outbreak : काँगोत इबोलाचा हाहा:कार! १,५०० हून अधिक बाधित, शेकडोंचा मृत्यू, आणीबाणीची स्थिती

Updated On: Jul 05, 2026 | 06:20 PM IST
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सारांश

Ebola Outbreak Update : आफ्रिकेच्या डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगोत (DRC) इबोलाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. आतापर्यंत हजारांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली असून शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामुळे आरोग्य आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे.

Ebola Outbreak

Ebola Outbreak : काँगोत इबोलाचा हाहा:कार! १,५०० हून अधिक बाधित, शेकडोंचा मृत्यू, परिस्थिती अत्यंत चिंतानजनक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • काँगोत इबोलाचा हाहा:कार
  • १,५०० हून अधिक बाधित, शेकडोंचा मृत्यू
  • परिस्थिती अत्यंत चिंतानजनक
Ebola Outbreak News in Marathi : ऑफ्रिकेच्या डेमोक्रिटक रिपल्बिक ऑफ कॉंगोत इबोला विषाणूचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाझला आहे. देशात आतापर्यंत इबोलाचे १,५२८ रुग्ण आढळले असून ४९२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. वाढत्या संसर्गामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली असून आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहे. आरोग्य आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

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मीडिया रिपोर्टनुसार, सध्या ६२८ रुग्णांवर रुग्णालयता आणि विलगीकरण केंद्रांमध्ये उपचार सुरु असून २३९ रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत ३०० हून अधिक नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. तसेच १८५ रुग्णांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.

तपासणीतील अडथळे

सध्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कार्यात अनेक अडचणी येत आहेत. काही भागांतील नागरिक तपासणीसाठी नमुने देण्यास विरोध करत आहेत. पूर्वेकडील नॉर्थ किवू प्रांतातही उपचार केंद्रात मोठा ताण आला आहे. संपर्कात आलेला लोकांचा शोध घेणे, तपासणी अहवाल उशिरा मिळणे आणि वैद्यकीय उपकरणांची कमतरता यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. अनेक भागांमध्ये असुरक्षित वातावरण आहे. दुसरीकडे सशस्त्र बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामात अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत.

युगांडामध्ये भीतीचे वातावरण

सध्या या धोकादायक विषाणूचा प्रार्दूभाव शेजारी देश युगांडामध्येही पोहोचला आहे. युगांडामध्ये २० रुग्णांची नोंद झाली आहे. सुदैवाने स्थानिक पातळीवर सध्या कोणताही धोका नाही. परंतु भीतीचे वातावरण पसरले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कॉंगो आणि युगांडाने एक संयुक्त आराखडा तयार केला असून सीमावर्ती भागांमध्ये तपसाणी आणि उपचार व्यवस्था मजबूत केली जात आहे.

आणीबाणीची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता

सध्या इबोलावर कोणताही ठोस उपचार किंवा लस उपलब्ध नाही. यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यावर संशोधन कपत आहे. परंतु विषाणूचा प्रागदुर्भाव वाढतच राहिला तर आरोग्य आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ शकते. खाण क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या लोकांची ये-जा संसर्ग वाढण्याचे कारण असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

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Web Title: Ebola outbreak congo 1500 cases hundreds dead emergency situation

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Published On: Jul 05, 2026 | 06:20 PM

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