Canada Student Visa Fraud: कॅनडात शिकण्याचं स्वप्न पडलं महागात? स्टडी व्हिसाच्या नावाखाली एका विद्यार्थिनीला १२ लाखांचा गंडा!

Canada Student Visa Fraud Case: तुम्हीही कॅनडामध्ये शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहिले आहे का? एखाद्या एजंटने किंवा कन्सल्टन्सीने तुम्हाला परदेशी कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे का? जर होय, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. एका छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे तुमची वर्षानुवर्षांची कष्टाची कमाई बुडू शकते. अलीकडेच एका २१ वर्षीय विद्यार्थिनीसोबत अशीच एक घटना घडली आहे, जिने कॅनडातील कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळण्याच्या आशेने १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले. तिला ऑफर लेटर मिळाले, प्रवेश निश्चित झाल्याचे सांगण्यात आले, पण जेव्हा तिने स्वतः कॉलेजशी संपर्क साधला, तेव्हा सत्य ऐकून तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली.
कॉलेजने स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे तिच्या नावाचा कोणताही प्रवेश रेकॉर्ड (Admission Record) नाही आणि तिला दिलेली कागदपत्रे बनावट आहेत. आता या प्रकरणात चंदीगड जिल्हा ग्राहक आयोगाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया हे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आस्था सैनी नावाच्या एका विद्यार्थिनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकवर (Facebook) एका ‘स्टडी व्हिसा आणि इमिग्रेशन कन्सल्टन्सी’ची जाहिरात पाहिली होती. जाहिरातीत असा दावा करण्यात आला होता की ही कन्सल्टन्सी कॅनडामध्ये शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ॲडमिशन आणि स्टुडंट व्हिसा मिळवून देण्यास मदत करते. यानंतर तिला विश्वास देण्यात आला की कॅनडातील एका कॉलेजमध्ये तिचा प्रवेश जवळपास निश्चित झाला आहे.
एप्रिल ते ऑगस्ट २०२२ दरम्यान या विद्यार्थिनीने वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये एकूण १२.३५ लाख रुपये दिले. यातील काही रक्कम बँक ट्रान्सफरद्वारे पाठवण्यात आली, तर उर्वरित रक्कम रोख (कॅश) जमा करण्यात आली. कन्सल्टन्सीकडून तिला ऑफर लेटर आणि प्रवेश मंजूर झाल्याची कागदपत्रेही देण्यात आली.
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कन्सल्टन्सीने विद्यार्थिनीला ऑफर लेटर आणि ॲडमिशन कन्फर्मेशनशी संबंधित कागदपत्रे दिली होती. परंतु, प्रवेश प्रक्रियेला उशीर होत असल्याचे पाहून विद्यार्थिनीने थेट संबंधित कॅनेडियन संस्थेशी संपर्क साधला. कॉलेजकडून उत्तर आले की, विद्यार्थिनीच्या नावाने कोणताही प्रवेश रेकॉर्ड उपलब्ध नाही आणि तिच्याकडे असलेली कागदपत्रे संस्थेने जारी केलेली नाहीत. यानंतर विद्यार्थिनीला जाणीव झाली की तिची फसवणूक झाली आहे.
आपली फसवणूक झाल्याचे समजताच विद्यार्थिनीने कन्सल्टन्सीकडे आपले पैसे परत मागितले, परंतु त्यांनी संपूर्ण रक्कम परत करण्यास नकार दिला. कायदेशीर नोटीस पाठवूनही जेव्हा कोणताही तोडगा निघाला नाही, तेव्हा विद्यार्थिनीने चंदीगड जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. सुनावणी दरम्यान संबंधित व्हिसा कन्सल्टंट आणि माजी कर्मचारी आयोगासमोर हजर झाले नाहीत. उपलब्ध कागदपत्रे आणि कॅनेडियन कॉलेजने पाठवलेल्या ईमेलच्या आधारे आयोगाने मान्य केले की विद्यार्थिनीला बनावट प्रवेश कागदपत्रे देऊन तिची दिशाभूल करण्यात आली होती.
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आयोगाने दोन्ही आरोपींना आदेश दिला की त्यांनी विद्यार्थिनीला १२.३५ लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम प्रत्येक पेमेंटच्या तारखेपासून ९% वार्षिक व्याजासह परत करावी. याशिवाय, मानसिक त्रास आणि कायदेशीर खर्चासाठी २० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देशही दिले. हे पेमेंट ४५ दिवसांच्या आत करावे लागणार आहे.