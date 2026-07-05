गुंतवणूकदारांसाठी गुड न्यूज! टॉप 6 कंपन्यांच्या Market Cap मध्ये 1 लाख कोटींहून अधिक भर, तुमचा शेअर आहे का?

नोकरी टिकवण्याचं मोठं आव्हान! Tech कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका, आकडा भयंकर; कपात शर्यतीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर
शीर्ष कंपन्यांमध्ये भारती एअरटेलने मार्केट कॅपिटल वाढीत आघाडी घेतली. या कालावधीत, या आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीचे मार्केट कॅपिटल ३६,५२९.२१ कोटी रुपयांनी वाढून ११,६३,८७७.३० कोटी रुपये झाले. बजाज फायनान्सचे बाजार भांडवल ३३,०५९.८३ कोटी रुपयांनी वाढून ६,४३,१४१.३६ कोटी रुपये झाले.
खाजगी बँक ICICI बँकेचे मार्केट कॅपिटल १६,०८४.२९ कोटी रुपयांनी वाढून १०,११,६९५.०३ कोटी रुपये झाले आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे LIC मार्केट कॅपिटल ८,६०१.९९ कोटी रुपयांनी वाढून ५,४४,१३९.५५ कोटी रुपये झाले आहे.
HDFC बँकेचे मार्केट कॅपिटल ७,६६४.८९ कोटी रुपयांनी वाढून १२,३३,६४६.३३ कोटी रुपये झाले आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेडचे मार्केट कॅपिटल ६,४६१.३८ कोटी रुपयांनी वाढून ५,१७,०८६.३० कोटी रुपये झाले आहे. दुसरीकडे, L&T चे मार्केट कॅपिटल २६,५७२.२० कोटी रुपयांनी घटून ५,५३,९७८.६३ कोटी रुपये झाले आहे.
दरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मार्केट कॅपिटल १८,९४५.५६ कोटी रुपयांनी घसरून १७,६४,९८१.३६ कोटी रुपयांवर आले, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ४,८४६.०८ कोटी रुपयांनी घसरून ९,५९,८९१.९२ कोटी रुपयांवर आले आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे (TCS) मार्केट कॅपिटल १,०३१.१५ कोटी रुपयांनी घसरून ७,५७,१७५.२७ कोटी रुपयांवर आले.
आठवड्याभरात घसरण होऊनही, रिलायन्स इंडस्ट्रीज मार्केट कॅपिटलसह भारतातील सर्वोच्च सूचीबद्ध कंपनी आहे. त्यानंतर HDFC बँक, भारती एअरटेल, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, बजाज फायनान्स, लार्सन अँड टुब्रो, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर यांचा नंबर लागतो.
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