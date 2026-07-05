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गुंतवणूकदारांसाठी गुड न्यूज! टॉप 6 कंपन्यांच्या Market Cap मध्ये 1 लाख कोटींहून अधिक भर, तुमचा शेअर आहे का?

Updated On: Jul 05, 2026 | 06:30 PM IST
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सारांश

शेअर बाजारातील तेजीमुळे देशातील आघाडीच्या ६ कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलमध्ये झालेल्या जबरदस्त वाढीमुळे बिझनेस आणि स्टॉक मार्केटमध्ये नेमका काय परिणाम झाला. कोणते स्टॉक आहेत ज्यांचा पगडा दणकट आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गुंतवणूकदारांसाठी गुड न्यूज!
  • टॉप 6 कंपन्यांच्या Market Cap मध्ये 1 लाख कोटींहून अधिक भर,
  • भारती एअरटेल पहिला नंबर नंतर… तुमचा स्टॉक आहे का?
गेल्या आठवड्यात देशातील शीर्ष १० कंपन्यांपैकी सहा कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलमध्ये १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली. शेअर बाजारात खरेदी परतल्यामुळे ही वाढ झाली आहे. २९ जून ते ३ जुलै या व्यापार सप्ताहात, सेन्सेक्स ६६३.४४ अंकांनी किंवा ०.८६ टक्क्यांनी वाढून ७७,७६३.९१ वर बंद झाला आणि निफ्टी २१४.८५ अंकांनी किंवा ०.८९ टक्क्यांनी वाढून २४,२७०.८५ वर बंद झाला.

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एअरटेलने बाजार भांडवल वाढीत आघाडी

शीर्ष कंपन्यांमध्ये भारती एअरटेलने मार्केट कॅपिटल वाढीत आघाडी घेतली. या कालावधीत, या आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीचे मार्केट कॅपिटल ३६,५२९.२१ कोटी रुपयांनी वाढून ११,६३,८७७.३० कोटी रुपये झाले. बजाज फायनान्सचे बाजार भांडवल ३३,०५९.८३ कोटी रुपयांनी वाढून ६,४३,१४१.३६ कोटी रुपये झाले.

खाजगी बँक ICICI बँकेचे मार्केट कॅपिटल १६,०८४.२९ कोटी रुपयांनी वाढून १०,११,६९५.०३ कोटी रुपये झाले आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे LIC मार्केट कॅपिटल ८,६०१.९९ कोटी रुपयांनी वाढून ५,४४,१३९.५५ कोटी रुपये झाले आहे.

L & T चे बाजार भांडवल कोटींनी  घटलं

HDFC बँकेचे मार्केट कॅपिटल ७,६६४.८९ कोटी रुपयांनी वाढून १२,३३,६४६.३३ कोटी रुपये झाले आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेडचे ​​मार्केट कॅपिटल ६,४६१.३८ कोटी रुपयांनी वाढून ५,१७,०८६.३० कोटी रुपये झाले आहे. दुसरीकडे, L&T चे मार्केट कॅपिटल २६,५७२.२० कोटी रुपयांनी घटून ५,५३,९७८.६३ कोटी रुपये झाले आहे.

दरम्यान, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मार्केट कॅपिटल १८,९४५.५६ कोटी रुपयांनी घसरून १७,६४,९८१.३६ कोटी रुपयांवर आले, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ४,८४६.०८ कोटी रुपयांनी घसरून ९,५९,८९१.९२ कोटी रुपयांवर आले आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे (TCS) मार्केट कॅपिटल १,०३१.१५ कोटी रुपयांनी घसरून ७,५७,१७५.२७ कोटी रुपयांवर आले.

TOP 10 कंपनी

आठवड्याभरात घसरण होऊनही, रिलायन्स इंडस्ट्रीज मार्केट कॅपिटलसह भारतातील सर्वोच्च सूचीबद्ध कंपनी आहे. त्यानंतर HDFC बँक, भारती एअरटेल, ICICI बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, बजाज फायनान्स, लार्सन अँड टुब्रो, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर यांचा नंबर लागतो.

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Web Title: Top 10 companies market cap increased by 1 lakh crore airtel leads marathi news

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Published On: Jul 05, 2026 | 06:30 PM

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