IND W vs AUS W Toss Update : एकदिवसीय मालिकेचा शुभारंभ! हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

India vs Australia 1st ODI Toss Update : भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेचा पहिला सामना आज खेळवला जाणार आहे, या मालिकेचा पहिल्या सामन्याचे आयोजन ऑस्ट्रेलियाच्या ॲलन बॉर्डर फील्डवर होणार आहे. भारताच्या संघाने टी20 मालिकेमध्ये 2-1 अशी पहिली मालिका जिंकून गुणतालिकेमध्ये 2 गुण मिळवले आहेत. एकदिवसीय मालिकेच्या पहिल्या सामन्याला सुरूवात झाली आहे.
या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे, या सामन्यात हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यामध्ये विश्वचषकामध्ये जखमी झालेली प्रतिका रावल या मालिकेमध्ये संघासाठी पुनरागमन करताना दिसणार आहे. स्मृती मानधना आणि प्रतीका रावल या दोघी ओपनिंग करताना दिसणार आहेत. त्याचबरोबर काशवी गौतम ही भारतासाठी खेळताना दिसणार आहे.
T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी समोर या 3 परिस्थिती! जाणून घ्या विश्वचषकाचे संपूर्ण समीकरण
T20 मालिकेत ऐतिहासिक विजय नोंदवल्यानंतर, भारतीय महिला क्रिकेट संघ आता 50 षटकांच्या फॉरमॅटवर लक्ष केंद्रित करत आहे. ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच भूमीवर हरवून उत्साहित झालेली टीम इंडिया आता एकदिवसीय मालिकेच्या आव्हानासाठी सज्ज आहे. मालिकेतील पहिला सामना ब्रिस्बेनमधील प्रसिद्ध गाब्बा मैदानावर खेळला जात आहे, ज्यामध्ये टीम इंडियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच ऑस्ट्रेलियाला दोन मोठे धक्के बसले आहेत. एलिस पेरी आणि किम गार्थ या दोघांनाही एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर काढण्यात आले आहे, तर मेगन शट आणि डावखुरी वेगवान गोलंदाज लुसी हॅमिल्टन यांना संघात स्थान देण्यात आले आहे.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bat first. Updates ▶️ https://t.co/yUKqC8iLON#AUSvIND pic.twitter.com/XurK7Ocyi3 — BCCI Women (@BCCIWomen) February 24, 2026
या मालिकेसह एलिसा हिली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे ही मालिका ऑस्ट्रेलियासाठी महत्त्वाची ठरेल. भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कधीही एकदिवसीय मालिका जिंकलेली नाही. दोन्ही संघांमध्ये बारा एकदिवसीय मालिका खेळल्या गेल्या आहेत आणि प्रत्येक वेळी ऑस्ट्रेलियाने विजय मिळवला आहे. परिणामी, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला इतिहास बदलण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. ५० षटकांच्या स्वरूपात टी-२० सामन्यांमध्ये दाखवलेला आत्मविश्वास आणि आक्रमक दृष्टिकोन संघ कायम ठेवू इच्छित असेल.
ऑस्ट्रेलिया महिला (खेळणारा इलेव्हन): एलिसा हिली (कर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (यष्टीरक्षक), अॅनाबेल सदरलँड, अॅशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स, अलाना किंग, मेगन शट, डार्सी ब्राउन.
भारतीय महिला (प्लेइंग इलेव्हन): स्मृती मानधना, प्रतीका रावल, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्ज, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, काशवी गौतम, श्री चरणी, क्रांती गौड, रेणुका सिंग ठाकूर.