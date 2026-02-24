Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 : टीम इंडियाला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी समोर या 3 परिस्थिती! जाणून घ्या विश्वचषकाचे संपूर्ण समीकरण

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी टीम इंडियाकडे अजूनही तीन संभाव्य परिस्थिती आहेत. दोन परिस्थितींमध्ये, नेट रन रेट अप्रासंगिक असेल, परंतु एका परिस्थितीत, नेट रन रेटचा विचार केला जाईल.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:59 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

रविवारी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पहिल्या सुपर ८ सामन्यात टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या. दरम्यान, सोमवार, २३ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिज संघाने भारताची चिंता आणखी वाढवली. वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेचा १०० पेक्षा जास्त धावांनी पराभव केला, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजचा नेट रन रेट दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा जास्त झाला.

तथापि, २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी टीम इंडियाकडे अजूनही तीन संभाव्य परिस्थिती आहेत. दोन परिस्थितींमध्ये, नेट रन रेट अप्रासंगिक असेल, परंतु एका परिस्थितीत, नेट रन रेटचा विचार केला जाईल, ज्यामुळे टीम इंडियासाठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जर टीम इंडिया एकही सामना गमावली तर कथा संपेल. आतापर्यंत, ग्रुप १ चे दोन सामने खेळले गेले आहेत. चारही संघांनी प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज जिंकले आहेत, तर भारत आणि झिम्बाब्वे हरले आहेत. आता, परिस्थिती समजून घेऊया.

पहिली परिस्थिती

टीम इंडिया २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये स्वतःच्या बळावर पोहोचू शकते. तथापि, त्यांना दक्षिण आफ्रिकेकडून मदतीची आवश्यकता असेल. जर दक्षिण आफ्रिकेने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तर ते सुपर ८ फेज सहा गुणांसह पूर्ण करेल. दरम्यान, जर टीम इंडियाने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले तर ते चार गुणांपर्यंत पोहोचेल. या परिस्थितीत, नेट रन रेट काही फरक पडणार नाही. दक्षिण आफ्रिका सहा गुणांसह सेमीफायनलमध्ये पोहोचेल आणि भारत चार गुणांसह. त्यानंतर वेस्ट इंडिज फक्त दोन गुणांसह स्पर्धा संपवेल आणि झिम्बाब्वे विजयविहीन राहील.

T20 World Cup 2026 : गौतम गंभीरने अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माची घेतली क्लास! व्हायरल व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ

दुसरी परिस्थिती

जर आपण २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात टीम इंडियाच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या दुसऱ्या परिस्थितीचा विचार केला तर आपल्याला असे दिसून येईल की टीम इंडियासाठी ते कठीण असू शकते. समजा दक्षिण आफ्रिका वेस्ट इंडिजविरुद्ध हरली आणि झिम्बाब्वेला हरवली. दरम्यान, टीम इंडिया झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवली. या प्रकरणात, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि भारताचे प्रत्येकी ४ गुण असतील. या परिस्थितीत, टीम इंडियाला स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी चांगल्या नेट रन रेटची आवश्यकता असेल, जी सध्या त्यांच्याकडे नाही. तथापि, प्लस पॉइंट असा आहे की भारत त्यांचा शेवटचा सुपर ८ सामना शेवटचा खेळेल, जिथे त्यांना कळेल की त्यांचा नेट रन रेट सुधारण्यासाठी त्यांना किती मोठा विजय मिळवावा लागेल.

तिसरी परिस्थिती

जर दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेविरुद्ध सुपर ८ चे सामने गमावले तर त्यांचे दोन गुण कमी होतील. अशा परिस्थितीत, जर टीम इंडियाने त्यांचे उर्वरित दोन सामने जिंकले तर भारत आणि वेस्ट इंडिज प्रत्येकी ४ गुणांसह सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करतील. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे सुपर ८ मध्ये प्रत्येकी २ गुणांसह तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर राहतील.

Web Title: T20 world cup 2026 here are 3 scenarios for team india to reach the semi finals

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 08:59 AM

Topics:  

