World Legends Pro T20 League : 40 वर्षीय खेळाडूने केला कहर, 49 चेंडूत ठोकले शतक! वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा केला पराभव

World Legends Pro T20 League 2026 : वर्ल्ड लेजेंड्स प्रो टी२० लीग २६ जानेवारी रोजी सुरू झाली, त्यातील पहिला सामना दिल्ली वॉरियर्स आणि दुबई रॉयल्स यांच्यात खेळला गेला. हरभजन सिंग दिल्ली वॉरियर्सचा कर्णधार होता, तर शिखर धवन दुबई रॉयल्सचा कर्णधार होता. दोन्ही संघांमधील वर्ल्ड लेजेंड्स प्रो टी२० लीग २०२६ चा पहिला सामना गोव्यात खेळला गेला, ज्यामध्ये हरभजन सिंगच्या वॉरियर्सने शिखर धवनच्या रॉयल्सचा पराभव केला. हरभजन सिंगच्या संघाच्या विजयाचा नायक वेस्ट इंडिजचा ४० वर्षीय विकेटकीपर फलंदाज चॅडविक वॉल्टन होता, ज्याने फक्त ४९ चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले.
दुबई रॉयल्सकडून मिळालेल्या १९७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दिल्ली वॉरियर्सने दमदार सुरुवात केली. चॅडविक वॉल्टन आणि श्रीवत्स गोस्वामी यांच्या सलामी जोडीने संघाला नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या धुरंधर चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनइतकीच चांगली सुरुवात दिली. वॉल्टन आणि गोस्वामी यांनी सलामीच्या विकेटसाठी १५९ धावांची भागीदारी केली. दुबई रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या पियुष चावलाने श्रीवत्स गोस्वामीला ५६ धावांवर क्लीन बोल्ड केल्यानंतर ही भागीदारी तुटली.
श्रीवत्स बाद झाला असेल, पण त्यामुळे चॅडविक वॉल्टनला निराशा झाली नाही. त्याने आपला खेळ सुरू ठेवला आणि संघाच्या विजयासह परतला. त्याच्या नाबाद खेळीत, चॅडविक वॉल्टनने ६२ चेंडू खेळले, ८ षटकार आणि १४ चौकारांच्या मदतीने १२८ धावा केल्या. २०६.४५ च्या स्ट्राईक रेटने खेळत, चॅडविक वॉल्टनने फक्त ४९ चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले.
हरभजन सिंगच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली वॉरियर्सने दुबई रॉयल्सने दिलेले १९७ धावांचे लक्ष्य १६.३ षटकांत फक्त एक गडी गमावून पूर्ण केले. वर्ल्ड लेजेंड्स प्रो टी२० लीग २०२६ चा पहिला सामना २२ चेंडू शिल्लक असताना नऊ गडी राखून जिंकला.
शिखर धवनच्या दुबई रॉयल्स संघाने २० षटकांत ६ गडी गमावून १९६ धावा केल्या. दुबई रॉयल्सकडून शिखर धवन आणि कर्क एडवर्ड्सने डावाची सुरुवात केली. तथापि, त्यांची भागीदारी चांगली झाली नाही, कारण हरभजन सिंगने ती रोखली. दिल्ली वॉरियर्सच्या कर्णधाराने दुबई रॉयल्सच्या दोन्ही सलामीवीरांना बाद केले. हरभजन सिंगने घातलेल्या या पायावर, त्याच्या संघाने विजयी मालिका उभारली.