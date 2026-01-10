शोएब अख्तरची भविष्यवाणी… हा खेळाडू T20 विश्वचषकात ठरणार भारतासाठी गेम चेंजर! पाकिस्तानी खेळाडूने कोणचं घेतलं नाव?

भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित टी-२० विश्वचषक पुढील महिन्यात होणार आहे. टीम इंडिया गतविजेत्या म्हणून मैदानात उतरेल. सर्वांच्या नजरा या संघावर असतील कारण भारताकडे काही सर्वोत्तम टी-२० खेळाडू आहेत. त्यापैकी एक अभिषेक शर्मा आहे, जो त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने गोलंदाजांसाठी एक दुःस्वप्न ठरला आहे. तथापि, पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरच्या मते, भारतासाठी गेम-चेंजर अभिषेक शर्मा नसून दुसरा कोणी असू शकतो.
टीम इंडियामध्ये सामील झाल्यापासून, अभिषेक टी-२० संघातील एक महत्त्वाचा फलंदाज बनला आहे. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे भारताला अनेक प्रभावी विजय मिळाले आहेत. हीच शैली गोलंदाजांसाठी एक दुःस्वप्न बनली आहे. त्यामुळे, संपूर्ण जग त्याचा सामना करण्यास तयार असेल यात शंका नाही. तथापि, अख्तरच्या मते, संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार भारतासाठी गेम चेंजर ठरू शकतो.
अख्तर म्हणाला की, सूर्यकुमार हा एक अतिशय धोकादायक फलंदाज आहे आणि म्हणूनच जर त्याची बॅट काम करत असेल तर टीम इंडियाचे नशीब चांगले असेल. सूर्यकुमार सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये नाही. त्याच्या फॉर्मवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पीटीव्ही स्पोर्ट्सशी बोलताना अख्तर म्हणाला, “भारतात प्रतिभेची कमतरता नाही आणि म्हणूनच मला वाटते की हा संघ जेतेपदाचा सर्वात मोठा दावेदार आहे, परंतु जर टीम इंडिया जिंकायची असेल तर कर्णधार सूर्यकुमारला धावा कराव्या लागतील. तो भारतासाठी एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे आणि तो गेम चेंजर ठरू शकतो. जर टीम इंडियाला जेतेपदाचे रक्षण करायचे असेल तर कर्णधाराला धावा कराव्या लागतील. जेव्हा टी-२० मध्ये जलद धावा करण्याचा विचार येतो तेव्हा सूर्यकुमार यादवने चांगली फलंदाजी करणे महत्त्वाचे आहे.”
सूर्यकुमारबद्दल सर्वांना माहिती आहे की जर त्याची बॅट काम करू लागली तर गोलंदाजांचा नाश होतो. तथापि, तो टी-२० संघाचा कर्णधार झाल्यापासून त्याच्या कामगिरीत सातत्य राहिले नाही. गेल्या काही मालिकांपासून त्याची बॅट शांत आहे. तो धावा करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ निश्चितच चांगली कामगिरी करत असला तरी, सूर्यकुमारची बॅट शांत आहे. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळल्या जाणाऱ्या टी-२० विश्वचषकात भारतीय संघाच्या कर्णधाराने चांगली कामगिरी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.