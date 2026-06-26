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Shree Charani Record: भारताची नवी ‘विकेट टेकर’; पूनम यादवला टाकले मागे, आता निशाण्यावर ‘ही’ खेळाडू

Updated On: Jun 26, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

भारताने बांग्लादेशचा 5 विकेट्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे भारताने सेमीफायनलच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या सामन्यात श्री चरणीने पूनम यादवचा रेकॉर्ड मोडला आहे.

Shree Charani Record: भारताची नवी ‘विकेट टेकर’; पूनम यादवला टाकले मागे, आता निशाण्यावर ‘ही’ खेळाडू

श्री चरणी (फोटो- ians)

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विस्तार
  • श्री चरणीने भारतासाठी घेतल्या 12 विकेट्स 
  • बांग्लादेशविरुद्ध पटकावल्या महत्वाच्या 2 विकेट्स 
  • भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा जिवंत 
Indian Women’s Team: भारतीय महिला क्रिकेट संघ आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप स्पर्धेत चांगली कामगिरी करत आहे. भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारताने 4 पैकी 3 सामने जिंकले आहेत. दरम्यान या स्पर्धेत श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी करत एक नवा रेकॉर्ड रचला आहे. तसेच भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा अद्याप जिवंत आहेत.

21 वर्षीय श्री चरणीने भारतीय संघाकडून जबरदस्त कामगिरी केली आहे. कालच्या सामन्यात बांग्लादेशविरुद्ध एकूण 2 विकेट्स घेतल्या. चारही सामन्यांमध्ये श्रीचरणी विकेट्स घेतल्या आहेत. बांग्लादेशमध्ये 2 विकेट्स घेऊन सर्वाधिक विकेट्स घेणारी टी 20 वर्ल्डकप स्पर्धेतील पहिली भारतीय खेळाडू ठरली आहे.

भारताने बांग्लादेशचा 5 विकेट्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे भारताने सेमीफायनलच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या सामन्यात श्री चरणीने पूनम यादवचा रेकॉर्ड मोडला आहे. पूनम यादवने 2020 मध्ये टी 20 वर्ल्डकपमध्ये 10 विकेट्स पटकावल्या होत्या. हा 6 वर्षांचा रेकॉर्ड श्रीचरणीने मोडला आहे.

श्री चरणी ने यंदाच्या  वर्ल्डकप स्पर्धेत एकूण 12 विकेट्स घेतल्या. श्री चरणी यंदा पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप खेळत आहे. तिने आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना चकित केले आहे. टी 20 वर्ल्डकप चा सर्वाधिक विकेट्सचा रेकॉर्ड न्यूझीलंडच्या अमेलिया केरच्या नावावर आहे. श्री चरणी हा रेकॉर्ड मोडण्यापासून 34 विकेट्स दूर आहे.

 

Web Title: Shree charani take 12 wickets and make new record for indian women cricket team

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Published On: Jun 26, 2026 | 03:23 PM

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