IND vs NZ : कॅप्टन सूर्यकुमार यादव संजू सॅमसनचा ‘बॉडीगार्ड’! तिरुवनंतपुरम विमानतळावर झाले भव्य स्वागत; पहा Video

Suryakumar Yadav trolls Sanju Samson : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये मालिकेचा शेवटचा सामना 31 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे, टी20 विश्वचषकाआधी ही शेवटची मालिका दोन्ही संघाची असणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाचव्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघ त्रिवेंद्रममध्ये पोहोचला तेव्हा सूर्यकुमार यादवने संजू सॅमसनबद्दल एक विनोदी टिप्पणी केली. सॅमसनचा फॉर्म चर्चेचा विषय बनला आहे, कारण त्याने गेल्या चार सामन्यांमध्ये फक्त ४० धावा केल्या आहेत. तथापि, त्याचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
इशान किशन चांगल्या फॉर्ममध्ये असल्याने, २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सॅमसनच्या स्थानाबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तथापि, गुरुवार, २९ जानेवारी रोजी, टीम इंडियाचे खेळाडू विमानतळावर हलक्या मूडमध्ये दिसले. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, सूर्यकुमार विनोदी पद्धतीने म्हणताना ऐकू येतो की, “कृपया रस्ता सोडा, चेट्टाला (मल्याळम भाषेत मोठा भाऊ) त्रास देऊ नका.” कर्णधार सूर्याचा हा हावभाव पाहून, सॅमसनला हसू आवरता आले नाही.
दरम्यान, माजी भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेलने सॅमसनपेक्षा इशान किशनला पसंती दिली आहे. त्याने जिओहॉटस्टरला सांगितले की, “जर मी टीम इंडियाच्या थिंक टँकचा भाग असतो तर मालिकेच्या शेवटच्या सामन्यासाठी संजू सॅमसनऐवजी इशान किशनची निवड झाली असती. मी संजूला बाहेर बसण्यास सांगितले असते आणि इशानला विकेटकीपर-फलंदाज म्हणून निवडले असते. मी हे निवडत आहे कारण जर मला टी-२० विश्वचषकासाठी इशानला माझा प्राथमिक विकेटकीपर म्हणून हवे असते, तर मी त्याला पाचव्या टी-२० आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सराव सामन्यात विकेटकीपिंगची जबाबदारी दिली असती.”
Make way for @IamSanjuSamson in 𝗚𝗼𝗱’𝘀 𝗼𝘄𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆 😉 🎥 Don’t miss this banter between friends Sanju Samson and Captain Surya Kumar Yadav 😄#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFirstBank | @surya_14kumar pic.twitter.com/zBAFPmZJGk — BCCI (@BCCI) January 30, 2026
पार्थिव पटेल पुढे म्हणाला की, “विश्वचषकापूर्वी तिलक वर्मा तंदुरुस्त होण्याची शक्यता आहे आणि अहवालांनुसार तो होईल. जर तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असेल, तर तुम्हाला त्याच्यासाठी जागा राखीव ठेवावी लागेल. म्हणून जर हा निर्णय येत असेल, तर वाट का पाहायची? संजू सॅमसनऐवजी आत्ताच शेवटच्या सामन्यात इशान किशनला खेळवा. इशान दोन वर्षांनी परतत आहे आणि त्याने चांगली फलंदाजी केली आहे. त्याला टी-२० विश्वचषकातही विकेटकीपिंग करावे लागेल, मग आताच सुरुवात का करू नये? जरी शेवटचा सामना घरच्या मैदानावर असला तरी, मी विश्वचषकाची तयारी करण्यासाठी इशान किशनला विकेटकीपर-ओपनर म्हणून नक्कीच खेळवीन.”