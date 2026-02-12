Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BCB ने मारली पलटी… विधानाने खळबळ! म्हटले – बांगलादेशचा T20 World Cup 2026 वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय

टी-२० विश्वचषकावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बीसीबी आणि खेळाडूंनी घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि खेळाडूंनी भारतात विश्वचषक सामने न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:59 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी मंगळवारी सांगितले की, टी-२० विश्वचषकावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय बीसीबी आणि खेळाडूंनी घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि खेळाडूंनी भारतात विश्वचषक सामने न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, बांगलादेश सरकारने सांगितले होते की बहिष्काराचा निर्णय “सुरक्षेच्या कारणास्तव” घेण्यात आला होता. नजरुल यांचे विधान अगदी उलट होते. गोंधळ आणि टीकेमुळे क्रीडा सल्लागारांना फक्त एका दिवसातच त्यांचे विधान मागे घ्यावे लागले.

विधानाभोवती असलेल्या प्रश्नांदरम्यान, नजरुल यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की ते या समस्येचे योग्यरित्या निराकरण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. ते म्हणाले, “पुन्हा एकदा, मी ठामपणे सांगतो की विश्वचषकात न खेळण्याचा निर्णय सरकारचा होता.” नजरुल म्हणाले की त्यांच्या मागील विधानाचा गैरसमज झाला आहे. ते म्हणाले की बीसीबीच्या कार्यक्रमात त्यांना विचारण्यात आले होते की त्यांना विश्वचषकात न खेळल्याबद्दल काही पश्चात्ताप आहे का, निर्णय कोणी घेतला यापेक्षा.

नजरुल यांच्या मते, सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारने जानेवारीच्या सुरुवातीलाच भारतात संघ न पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी असेही म्हटले आहे की त्यांनी स्वतः मागील अनेक निवेदनांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे. नजरुल म्हणाले की, बोर्ड आणि खेळाडूंनी कोणताही निषेध न करता सरकारचा निर्णय स्वीकारला. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याचा, विश्वचषकातील सामने गमावण्याचा आणि संभाव्य बंदी येण्याचा धोका होता. तरीही, बोर्ड आणि खेळाडूंनी कोणत्याही प्रश्नाशिवाय सरकारचा निर्णय स्वीकारला.

बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार म्हणाले, “निर्णयाच्या बाजूने उभे राहण्याचे मुख्य श्रेय त्यांना (बोर्ड आणि खेळाडूंना) जाते.” “राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रतिष्ठेच्या हितासाठी” घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले.

आयपीएल फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघातून बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला वगळल्यानंतर बांगलादेशने भारतात टी-२० विश्वचषक खेळण्यास नकार दिला. त्यांनी आयसीसीला त्यांचे सामने भारताबाहेर सह-यजमान श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली.

बांगलादेशने दावा केला की त्यांचे खेळाडू, सहाय्यक कर्मचारी, पत्रकार आणि भारतातील जनतेची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. एका स्वतंत्र सुरक्षा एजन्सीच्या सर्वेक्षणाचा हवाला देत आयसीसीने बांगलादेशचा युक्तिवाद फेटाळून लावला, परंतु बीसीबी ठाम राहिला. आयसीसी आणि बीसीबीमध्ये अनेक वेळा चर्चा झाल्या, परंतु बांगलादेश आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. त्यानंतर, आयसीसीने बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला विश्वचषकात प्रवेश दिला.

Published On: Feb 12, 2026 | 12:59 PM

