SL vs ZIM,T20 World Cup 2026 : ग्रुप B मध्ये पाहिल्या स्थानासाठी लढत! श्रीलंकेचा TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 

SL vs ZIM,T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज ३८ वा सामना श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यात खेळला जाणार आहे. कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्यात श्रीलंका संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला तर झिम्बाब्वेचा संघ गोलंदाजी करणार आहे.
टॉस जिंकणारा श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाका म्हणाला की, “आम्ही प्रथम फलंदाजी करू कारण आमच्या फलंदाजांना बोर्डवर धावा लावायच्या आहेत. म्हणून मी प्रथम फलंदाजी करण्यास आनंदी आहे. मदुशंका थेट संघात येणार आहे. या सामन्यात दुष्मंथा चामीराला विश्रांती देण्यात आली आहे आणि त्याच्या जागी प्रमोद मदुशनला संधी देण्यात आली आहे. हे खूप कठीण आहे कारण हा विश्वचषक आहे आणि आम्हाला आमच्या सर्वोत्तम खेळाडूंना अंतिम अकरामध्ये हवे आहे. हे दुर्दैवी आहे, परंतु आम्हाला त्याचा सामना करावा लागेल. त्याच वेळी, पाथिराना आणि वानिंदू जखमी झाले, परंतु बदली खेळाडूंनी आमच्यासाठी खरोखर चांगले काम केले आहे. हीच गुरुकिल्ली आहे.”
टॉस गमावणारा झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा म्हणाला की, “आम्हाला तरीही प्रथम गोलंदाजी करायची होती. परिस्थिती आणि रिमझिम पावसाची शक्यता पाहता, प्रकाशात आमच्या मागील अनुभवापेक्षा ते चांगले खेळते. त्यामुळे ही एक विजय-विजय परिस्थिती आहे. आमचे गोलंदाज आत्मविश्वासाने भरलेले आहेत आणि परिस्थिती त्यांना सर्वोत्तम संधी देते. आशा आहे की, आम्ही त्यांना कमी धावसंख्येपर्यंत मर्यादित करू शकू. मला अजूनही वाटते की, एक गट म्हणून, ते आमच्यासाठी खूप बदलते. गटात अव्वल स्थान मिळवणे आणि सुपर टप्प्यात जाणे ही एक मोठी गोष्ट आहे. आमच्याकडे गेल्या सामन्यासारखीच टीम आहे.”
झिम्बाब्वे प्लेइंग इलेव्हन : ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी (डब्ल्यू), रायन बर्ल, सिकंदर रझा (क), डायन मायर्स, टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंग्टन मसाकादझा, ब्रॅड इव्हान्स, ग्रॅमी क्रेमर, ब्लेसिंग मुझाराबानी
श्रीलंका प्लेइंग इलेव्हन: पाथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (डब्ल्यू), पवन रथनायके, दासुन शनाका (क), कामिंदू मेंडिस, दुनिथ वेललागे, दुशान हेमंथा, महेश थेक्षाना, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुषन