Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Worried About Weight Gain From Midnight Snacking Try These Healthy Foods To Control Late Night Cravings

मध्यरात्री खालेल्या पदार्थांमुळे वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग फूड क्रेव्हिंग शांत करण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ ठरतील फायदेशीर

मध्यरात्री भूक लागल्यानंतर कोणत्याही तिखट आणि तळलेल्या पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी हेल्दी पदार्थ खावेत. हे पदार्थ फूड क्रेविंग नियंत्रणात ठेवतात. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Feb 19, 2026 | 02:28 PM
मध्यरात्री खालेल्या पदार्थांमुळे वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग फूड क्रेव्हिंग शांत करण्यासाठी 'हे' पदार्थ ठरतील फायदेशीर

मध्यरात्री खालेल्या पदार्थांमुळे वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग फूड क्रेव्हिंग शांत करण्यासाठी 'हे' पदार्थ ठरतील फायदेशीर

Follow Us:
Follow Us:

तिखट खाण्याची इच्छा झाल्यास काय खावे?
रात्रीच्या वेळी भूक का लागते?
गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास काय खावे?

रात्री पोटभर जेवल्यानंतर सुद्धा आपल्यातील अनेकांना भूक लागते. रात्री २ किंवा ३ वाजता जाग आल्यानंतर काहींना काही खाण्याची इच्छा होते. काहींना गोड पदार्थ खावेसे वाटतात तर काहींना झणझणीत तिखट पदार्थ खाऊसे वाटते. पण रात्री चुकीच्या वेळी खाल्लेल्या पदार्थांचा आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. रात्री खाल्लेले पदार्थ लवकर पचन होत नाही. रात्रीच्या वेळी शरीराची पचनक्रिया मंदावते, ज्यामुळे खाल्लेले अन्न अतिशय हळू पचन होते. अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन न झाल्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर ऍसिडिटी, गॅस आणि पोटात जडपणा जाणवू लागतो. कामाचा ताण, अपुरी झोप, हार्मोन्समधील बदल किंवा चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे रात्री कोणत्याही वेळी वेगवेगळे पदार्थ खाण्याची क्रेविंग येतात. सतत जंक फूड खाल्ल्यामुळे वजन वाढण्याची जास्त शक्यता असते. वाढलेल्या वजनाचा परिणाम शरीरावर चुकीच्या पद्धतीने होतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला रात्री अचानक भूक लागल्यानंतर कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

गोड खाण्याच्या क्रेव्हिंगसाठी स्मार्ट पर्याय:

रात्री झोपेतून उठल्यानंतर गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास डार्क चॉकलेट खावे. डार्क चॉकलेट रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मदत करते. यामध्ये असलेले अँटी-ऑक्सिडंट्स शरीरासाठी फायदेशीर आहेत. त्यामुळे योग्य प्रमाणात डार्क चॉकलेट खाल्ल्यास शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही आणि शुगर लेव्हलसुद्धा नियंत्रणात राहील.

रात्री झोपण्याआधी अनेकांना फळे खाण्याची सवय असते. प्रत्येक घरात कायम कोणते ना कोणते फळ उपलब्ध असते. त्यामुळे रात्री भूक लागल्यानंतर तुम्ही सफरचंद, केळी, पपई किंवा द्राक्षे यांसारखी नैसर्गिक गोडवा असेलली फळे खाऊ शकता. या फळांमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आढळून येते. दैनंदिन आहारात किंवा भूक लागल्यानंतर फळे खावीत.

रात्री अपरात्री भूक लागल्यानंतर सुका मेवा खावा. काजू , बदाम, खजूर, मनुके इत्यादी पदार्थांचे सेवन केल्यास वजन वाढण्याऐवजी नियंत्रणात राहील. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे शरीराला भरपूर फायदे होतात. गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास सुका मेवा खावा. यामुळे गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा कमी होईल. याशिवाय सुका मेवा खाल्ल्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळेल.

प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

तिखट खाण्याच्या क्रेव्हिंगसाठी हे पदार्थ फायदेशीर:

तिखट पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास भाजलेले चणे किंवा शेंगदाणे खावे. भाजलेल्या मखणामध्ये लो-कॅलरी असतात. यात कमी मीठ आणि कमी तिखट पदार्थांचा वापर केला जातो. लिंबू पाणी बनवल्यानंतर त्यात काळे मीठ मिक्स करावे. यामुळे पचन आणि हायड्रेशनला मदत होते. रात्री झोपेतून उठल्यानंतर थकल्यासारखे वाटल्यास लिंबू पाणी प्यावे. तसेच रात्री भूक लागल्यानंतर पचनास हलके आणि चविष्ट पदार्थ खावेत. कुरकुरीत भाज्या आणि क्रीमी दह्याचे डिप नमकीन चवीसाठी अतिशय सुंदर लागते. या पद्धतीचे नमकीन तुम्ही रात्रीच्या वेळी सुद्धा खाऊ शकता. कमी फॅट्स आणि हाय फायबर असलेले चविष्ट पदार्थ तिखट खाण्याची इच्छा कमी करतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: साखरेची तीव्र इच्छा झाल्यास काय करावे?

    Ans: बऱ्याचदा शरीरात पाण्याची कमतरता असल्याने गोड खावेसे वाटते, त्यामुळे १-२ ग्लास पाणी प्या.

  • Que: सतत गोड खाण्याची इच्छा का होते?

    Ans: मानसिक ताण किंवा कंटाळ्यामुळे गोड खाण्याची सवय लागते.

  • Que: साखर कमी करण्यासाठी कोणते आरोग्यदायी पदार्थ खावेत?

    Ans: अंडी, पनीर, डाळी, भाजलेले चणे, मखाणे, बदाम

Web Title: Worried about weight gain from midnight snacking try these healthy foods to control late night cravings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 02:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काळी द्राक्ष खाल्ल्यास शरीराला होतील जबरदस्त फायदे! हृदय आणि त्वचेवर रोगांवर मिळेल कायमची सुटका
1

काळी द्राक्ष खाल्ल्यास शरीराला होतील जबरदस्त फायदे! हृदय आणि त्वचेवर रोगांवर मिळेल कायमची सुटका

गरमागरम भाकरीसोबत करा चमचमीत बेत! गावरान पद्धतीमध्ये झटपट बनवा शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी
2

गरमागरम भाकरीसोबत करा चमचमीत बेत! गावरान पद्धतीमध्ये झटपट बनवा शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक
3

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

पार्टी असो किंवा नाश्त्याची वेळ? झटपट बनवा कुरकुरीत कांद्याचे रिंग, सगळ्यांच्या लक्षात राहील अशी चविष्ट रेसिपी
4

पार्टी असो किंवा नाश्त्याची वेळ? झटपट बनवा कुरकुरीत कांद्याचे रिंग, सगळ्यांच्या लक्षात राहील अशी चविष्ट रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मध्यरात्री खालेल्या पदार्थांमुळे वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग फूड क्रेव्हिंग शांत करण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ ठरतील फायदेशीर

मध्यरात्री खालेल्या पदार्थांमुळे वजन वाढण्याची भीती वाटते? मग फूड क्रेव्हिंग शांत करण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ ठरतील फायदेशीर

Feb 19, 2026 | 02:28 PM
‘लालपरी’ला बुस्टर; MSRTC मध्ये तब्बल 8,300 बसेस दाखल होणार; सरनाईक म्हणाले; आर्थिक गर्तेतून…

‘लालपरी’ला बुस्टर; MSRTC मध्ये तब्बल 8,300 बसेस दाखल होणार; सरनाईक म्हणाले; आर्थिक गर्तेतून…

Feb 19, 2026 | 02:26 PM
Su-35 ऐवजी F-35?भारताच्या लढाऊ विमान खरेदीत मोठा ट्विस्ट; रशिया-अमेरिकेत तणाव वाढणार, चीनची खेळी काय?

Su-35 ऐवजी F-35?भारताच्या लढाऊ विमान खरेदीत मोठा ट्विस्ट; रशिया-अमेरिकेत तणाव वाढणार, चीनची खेळी काय?

Feb 19, 2026 | 02:24 PM
Tata Group-Open AI Partnership: Tata Group-Open AI युती; भारताचे ‘एआय हब’ होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल

Tata Group-Open AI Partnership: Tata Group-Open AI युती; भारताचे ‘एआय हब’ होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल

Feb 19, 2026 | 02:22 PM
Matheran News : वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनीवर अतिक्रमण; बेकायदा जमीन वापरणाऱ्यांना अभय कोणाचं ?

Matheran News : वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनीवर अतिक्रमण; बेकायदा जमीन वापरणाऱ्यांना अभय कोणाचं ?

Feb 19, 2026 | 02:20 PM
Modi-Netanyahu मैत्रीत फुट? भारताचे संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधी मोठे पाऊल; पाकिस्तानला दिली साथ

Modi-Netanyahu मैत्रीत फुट? भारताचे संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधी मोठे पाऊल; पाकिस्तानला दिली साथ

Feb 19, 2026 | 02:08 PM
Uttarpradesh Crime: मामाने भाच्याचा विळ्याने गळा चिरून केली हत्या; अनैतिक संबंधांमुळे रक्तरंजित थरार

Uttarpradesh Crime: मामाने भाच्याचा विळ्याने गळा चिरून केली हत्या; अनैतिक संबंधांमुळे रक्तरंजित थरार

Feb 19, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM