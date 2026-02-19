T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे

भारताचा काल या स्पर्धेचा त्यांचा शेवटचा लीग सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये भारताचा संघ सुरूवातीला अडचणीत दिसला पण जेव्हा या सामन्यामध्ये वरुण चक्रवर्तीने गोलंदाजी केली तेव्हा त्याने सामना भारताच्या दिशेने वळवला. टीम इंडियाचा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्तीने नेदरलँड्सच्या फलंदाजांना त्याच्या फिरकीवर नाचवायला लावले. बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात वरुण चक्रवर्तीने ३ षटकांत फक्त १४ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. या ३ विकेट्ससह, तो २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत टॉप-२ मध्ये पोहोचला आहे.
त्याने फक्त याच सामन्यात नाही तर चारही सामन्यांमध्ये त्याने विकेट्स घेतले आहेत. या यादीत त्याने पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकलाही मागे टाकले आहे. आता फक्त अमेरिकेचा शॅडली व्हॅन शाल्कविक वरुण चक्रवर्तीच्या पुढे आहे, ज्याने ग्रुप स्टेजमध्ये १३ विकेट्स घेतल्या होत्या. तथापि, त्याचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळल्या गेलेल्या चार सामन्यांमध्ये वरुण चक्रवर्तीने ६.८९ च्या सरासरीने आणि ५.१७ च्या इकॉनॉमी रेटने नऊ विकेट्स घेतल्या आहेत.
या विश्वचषकात तो टीम इंडियाचा ट्रम्प कार्ड असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानचा उस्मान तारिक आठ विकेट्ससह यादीत चौथ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पाठोपाठ स्कॉटलंडचा मायकेल लीस्क आहे, ज्याने नऊ विकेट्स घेतल्या आहेत, त्याने वरुण चक्रवर्तीच्या एकूण विकेट्सची बरोबरी केली आहे. टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या टॉप-५ गोलंदाजांच्या यादीत शेवटचे नाव दक्षिण आफ्रिकेच्या लुंगी न्गिडीचे आहे, ज्यांनी आतापर्यंत स्पर्धेत ८ विकेट्स घेतल्या आहेत.
USA’s Shadley Van Schalkwyk leads the pack in the @hyundaiindia Leaderboards for the highest wicket-takers of the #T20WorldCup 2026 🙌 pic.twitter.com/WnWm3SkQTX— ICC (@ICC) February 18, 2026
इतर भारतीय गोलंदाजांबद्दल बोलायचे झाले तर, वरुण चक्रवर्ती हे अक्षर पटेलसह टॉप १५ गोलंदाजांमध्ये आहेत. बापू सहा विकेट्ससह यादीत १४ व्या क्रमांकावर आहेत. हार्दिक पंड्याने स्पर्धेत आतापर्यंत पाच विकेट्स घेतल्या आहेत, तर जसप्रीत बुमराहने चार विकेट्स घेतल्या आहेत.