Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup Most Wickets Varun Chakraborty Brilliant Entry Ranks In Top 2

T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे

नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात वरुण चक्रवर्तीने ३ षटकांत फक्त १४ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. या ३ विकेट्ससह, तो २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत टॉप-२ मध्ये पोहोचला आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:33 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारताचा काल या स्पर्धेचा त्यांचा शेवटचा लीग सामना खेळवण्यात आला या सामन्यामध्ये भारताचा संघ सुरूवातीला अडचणीत दिसला पण जेव्हा या सामन्यामध्ये वरुण चक्रवर्तीने गोलंदाजी केली तेव्हा त्याने सामना भारताच्या दिशेने वळवला. टीम इंडियाचा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्तीने नेदरलँड्सच्या फलंदाजांना त्याच्या फिरकीवर नाचवायला लावले. बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात वरुण चक्रवर्तीने ३ षटकांत फक्त १४ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. या ३ विकेट्ससह, तो २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत टॉप-२ मध्ये पोहोचला आहे.

त्याने फक्त याच सामन्यात नाही तर चारही सामन्यांमध्ये त्याने विकेट्स घेतले आहेत.  या यादीत त्याने पाकिस्तानचा फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकलाही मागे टाकले आहे. आता फक्त अमेरिकेचा शॅडली व्हॅन शाल्कविक वरुण चक्रवर्तीच्या पुढे आहे, ज्याने ग्रुप स्टेजमध्ये १३ विकेट्स घेतल्या होत्या. तथापि, त्याचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात खेळल्या गेलेल्या चार सामन्यांमध्ये वरुण चक्रवर्तीने ६.८९ च्या सरासरीने आणि ५.१७ च्या इकॉनॉमी रेटने नऊ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

या विश्वचषकात तो टीम इंडियाचा ट्रम्प कार्ड असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानचा उस्मान तारिक आठ विकेट्ससह यादीत चौथ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पाठोपाठ स्कॉटलंडचा मायकेल लीस्क आहे, ज्याने नऊ विकेट्स घेतल्या आहेत, त्याने वरुण चक्रवर्तीच्या एकूण विकेट्सची बरोबरी केली आहे. टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या टॉप-५ गोलंदाजांच्या यादीत शेवटचे नाव दक्षिण आफ्रिकेच्या लुंगी न्गिडीचे आहे, ज्यांनी आतापर्यंत स्पर्धेत ८ विकेट्स घेतल्या आहेत.

टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणारे टॉप ५ गोलंदाज

  • शॅडली व्हॅन शाल्कविक – १३
  • वरुण चक्रवर्ती – ९
  • मायकेल लीस्क – ९
  • उस्मान दाते- ८
  • लुंगी न्गिडी – ८

इतर भारतीय गोलंदाजांबद्दल बोलायचे झाले तर, वरुण चक्रवर्ती हे अक्षर पटेलसह टॉप १५ गोलंदाजांमध्ये आहेत. बापू सहा विकेट्ससह यादीत १४ व्या क्रमांकावर आहेत. हार्दिक पंड्याने स्पर्धेत आतापर्यंत पाच विकेट्स घेतल्या आहेत, तर जसप्रीत बुमराहने चार विकेट्स घेतल्या आहेत.

Web Title: T20 world cup most wickets varun chakraborty brilliant entry ranks in top 2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 11:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना
1

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार
2

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव
3

‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव

IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral
4

IND vs NAM : ‘आघा’जी भडकले…प्रशिक्षक आणि पाकिस्तानी कर्णधार यांच्यात का वाद झाला? Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे

T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे

Feb 19, 2026 | 11:33 AM
AI Summit 2026: AI समिटमधून Bill Gates ने घेतली माघार, देणार नाही भाषण; का घेतला इतका मोठा निर्णय

AI Summit 2026: AI समिटमधून Bill Gates ने घेतली माघार, देणार नाही भाषण; का घेतला इतका मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 11:29 AM
देशात मुलांना सोशल बंदी? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पालकांपासून टेक कंपन्यांपर्यंत खळबळ!

देशात मुलांना सोशल बंदी? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पालकांपासून टेक कंपन्यांपर्यंत खळबळ!

Feb 19, 2026 | 11:26 AM
Vaidhriti Yog: तीन दिवसांत तयार होणार वैधृति योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Vaidhriti Yog: तीन दिवसांत तयार होणार वैधृति योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Feb 19, 2026 | 11:21 AM
सलमान खानचे वडील सलीम खान… तर सलीम खान यांचे वडील कोण? ब्रिटिश सरकारमध्ये केले महत्वाचे काम

सलमान खानचे वडील सलीम खान… तर सलीम खान यांचे वडील कोण? ब्रिटिश सरकारमध्ये केले महत्वाचे काम

Feb 19, 2026 | 11:13 AM
Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

Pune Crime: वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला दगडाच्या खाणीत ढकलून हत्या, सहा आरोपी निष्पन्न; पुण्यातील घटना

Feb 19, 2026 | 11:12 AM
RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात; 10 मार्चपर्यंत करता येणार अर्ज

RTE प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्जाला सुरुवात; 10 मार्चपर्यंत करता येणार अर्ज

Feb 19, 2026 | 11:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM