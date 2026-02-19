Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Bangladesh Return To T20 World Cup 2028 With Australia Out Of The Super 8 12 Teams Have Been Named

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशचे T20 विश्वचषकात पुनरागमन! ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 मधून बाहेर, 12 संघांची नावे ठरली

टी-२० विश्वचषकाची पुढील आवृत्ती २०२८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या यजमानपदाखाली खेळवली जाईल. या स्पर्धेसाठी १२ संघांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. तर, उर्वरित ८ संघ प्रादेशिक पात्रता फेरीतून निश्चित केले जातील.

Updated On: Feb 19, 2026 | 12:52 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

ICC T20 World Cup 2028, 12 teams qualified : टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर-८ फेरीसाठी ८ संघांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत आणि १२ संघांचा प्रवास येथे संपला आहे. सुपर-८ टप्प्यातील सामने २१ फेब्रुवारीपासून खेळवले जातील, जिथे ४ संघांना उपांत्य फेरीसाठी तिकिटे मिळतील. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने एक मोठी घोषणा केली आहे. टी-२० विश्वचषकाची पुढील आवृत्ती २०२८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या यजमानपदाखाली खेळवली जाईल. या स्पर्धेसाठी १२ संघांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. तर, उर्वरित ८ संघ प्रादेशिक पात्रता फेरीतून निश्चित केले जातील.

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे या स्पर्धेचे आयोजन करणार आहेत आणि दोन्ही संघ यजमान म्हणून आधीच पात्र ठरले आहेत. दरम्यान, २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेच्या सुपर ८ टप्प्यासाठी पात्र ठरलेले संघ आपोआप पात्र ठरले आहेत. भारत, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी त्यांचे स्थान निश्चित केले आहे. एकूण नऊ संघांना थेट प्रवेश मिळाला आहे.

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

आयसीसी रँकिंगच्या आधारे तीन संघ २०२८ च्या टी२० विश्वचषकासाठी पात्र ठरतील, ज्याची कट-ऑफ तारीख ९ मार्च आहे. कट-ऑफ तारखेपूर्वी कोणतेही आंतरराष्ट्रीय सामने नियोजित नसल्यामुळे, रँकिंगमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. सध्या, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड या शर्यतीत आघाडीवर आहेत आणि त्यांचे स्थान जवळजवळ निश्चित आहे. आम्हाला फक्त ९ मार्च रोजी आयसीसीच्या घोषणेची वाट पाहावी लागेल.

याचा अर्थ असा की २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात सहभागी न झालेला बांगलादेश आता स्वतःच्या आवृत्तीचा भाग होणार आहे. बांगलादेश संघ २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचाही भाग होता, परंतु जानेवारी २०२६ मध्ये बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) भारतात आपले सामने खेळण्यास नकार दिला. बीसीबीने आयसीसीला त्यांचे गट सामने श्रीलंका किंवा तटस्थ ठिकाणी हलवण्याची विनंती केली, परंतु आयसीसीने सुरक्षेला कोणताही धोका नसल्याचे कारण देत ही अपील फेटाळून लावली. परिणामी, बांगलादेशला स्पर्धेतून वगळण्यात आले आणि त्यांच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश करण्यात आला. तथापि, आता स्कॉटलंडला प्रादेशिक पात्रता फेरीत खेळावे लागेल.

Web Title: Bangladesh return to t20 world cup 2028 with australia out of the super 8 12 teams have been named

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 12:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमच्या X पत्नीने मोहसीन नक्वीकडे केले अपील! पती ‘खुनी’ असल्याचा केला आरोप
1

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमच्या X पत्नीने मोहसीन नक्वीकडे केले अपील! पती ‘खुनी’ असल्याचा केला आरोप

T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे
2

T20 World Cup Most Wickets : वरुण चक्रवर्तीची शानदार एन्ट्री, टॉप-2 मध्ये स्थान; पाकिस्तानी गोलंदाजाला टाकले मागे

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना
3

Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार
4

Suryakumar Yadav ने मोडला Rohit Sharma चा विश्वविक्रम! बनला जगातील सर्वात यशस्वी T20 कर्णधार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशचे T20 विश्वचषकात पुनरागमन! ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 मधून बाहेर, 12 संघांची नावे ठरली

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशचे T20 विश्वचषकात पुनरागमन! ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 मधून बाहेर, 12 संघांची नावे ठरली

Feb 19, 2026 | 12:52 PM
“लल्ला… तैयार रहना!” ‘सुबेदार’मधील जबरदस्त गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस; अनिल कपूरचा दिसला खतरनाक लूक

“लल्ला… तैयार रहना!” ‘सुबेदार’मधील जबरदस्त गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस; अनिल कपूरचा दिसला खतरनाक लूक

Feb 19, 2026 | 12:49 PM
US च्या युद्ध घोषणेनंतर इराण-रशिया-चीनने कसली कंबर! IAEA प्रमुखांसोबत बंद दाराआड Meeting, अणु करार की युद्ध?

US च्या युद्ध घोषणेनंतर इराण-रशिया-चीनने कसली कंबर! IAEA प्रमुखांसोबत बंद दाराआड Meeting, अणु करार की युद्ध?

Feb 19, 2026 | 12:31 PM
काळी द्राक्ष खाल्ल्यास शरीराला होतील जबरदस्त फायदे! हृदय आणि त्वचेवर रोगांवर मिळेल कायमची सुटका

काळी द्राक्ष खाल्ल्यास शरीराला होतील जबरदस्त फायदे! हृदय आणि त्वचेवर रोगांवर मिळेल कायमची सुटका

Feb 19, 2026 | 12:31 PM
डिजिटल शीतयुद्धाची चाहूल : एआय पायाभूत सुविधांवरून अमेरिका-चीन आमनेसामने, भारतासमोर रणनीतीचे आव्हान

डिजिटल शीतयुद्धाची चाहूल : एआय पायाभूत सुविधांवरून अमेरिका-चीन आमनेसामने, भारतासमोर रणनीतीचे आव्हान

Feb 19, 2026 | 12:30 PM
‘महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही…’ , तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

‘महिलांना मारणं घरगुती हिंसा नाही…’ , तालिबान फतव्याने जगात खळबळ; मानवाधिकार संघटनांकडून तीव्र निषेध

Feb 19, 2026 | 12:23 PM
छत्रपती शिवरायांनी रचला होता अभंग; तंजावरच्या सरस्वती महाल ग्रंथालयात अभंग उपलब्ध

छत्रपती शिवरायांनी रचला होता अभंग; तंजावरच्या सरस्वती महाल ग्रंथालयात अभंग उपलब्ध

Feb 19, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM