T20 World Cup 2026 : बांग्लादेशचे T20 विश्वचषकात पुनरागमन! ऑस्ट्रेलिया सुपर-8 मधून बाहेर, 12 संघांची नावे ठरली

ICC T20 World Cup 2028, 12 teams qualified : टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर-८ फेरीसाठी ८ संघांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत आणि १२ संघांचा प्रवास येथे संपला आहे. सुपर-८ टप्प्यातील सामने २१ फेब्रुवारीपासून खेळवले जातील, जिथे ४ संघांना उपांत्य फेरीसाठी तिकिटे मिळतील. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने एक मोठी घोषणा केली आहे. टी-२० विश्वचषकाची पुढील आवृत्ती २०२८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या यजमानपदाखाली खेळवली जाईल. या स्पर्धेसाठी १२ संघांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. तर, उर्वरित ८ संघ प्रादेशिक पात्रता फेरीतून निश्चित केले जातील.
ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे या स्पर्धेचे आयोजन करणार आहेत आणि दोन्ही संघ यजमान म्हणून आधीच पात्र ठरले आहेत. दरम्यान, २०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेच्या सुपर ८ टप्प्यासाठी पात्र ठरलेले संघ आपोआप पात्र ठरले आहेत. भारत, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी त्यांचे स्थान निश्चित केले आहे. एकूण नऊ संघांना थेट प्रवेश मिळाला आहे.
Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना
आयसीसी रँकिंगच्या आधारे तीन संघ २०२८ च्या टी२० विश्वचषकासाठी पात्र ठरतील, ज्याची कट-ऑफ तारीख ९ मार्च आहे. कट-ऑफ तारखेपूर्वी कोणतेही आंतरराष्ट्रीय सामने नियोजित नसल्यामुळे, रँकिंगमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. सध्या, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड या शर्यतीत आघाडीवर आहेत आणि त्यांचे स्थान जवळजवळ निश्चित आहे. आम्हाला फक्त ९ मार्च रोजी आयसीसीच्या घोषणेची वाट पाहावी लागेल.
12 teams have punched their ticket for the ICC Men’s #T20WorldCup 2028 🎫 More ➡️ https://t.co/PeTqvtPWt0 pic.twitter.com/QTVapKCH9S — ICC (@ICC) February 19, 2026
याचा अर्थ असा की २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात सहभागी न झालेला बांगलादेश आता स्वतःच्या आवृत्तीचा भाग होणार आहे. बांगलादेश संघ २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचाही भाग होता, परंतु जानेवारी २०२६ मध्ये बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) भारतात आपले सामने खेळण्यास नकार दिला. बीसीबीने आयसीसीला त्यांचे गट सामने श्रीलंका किंवा तटस्थ ठिकाणी हलवण्याची विनंती केली, परंतु आयसीसीने सुरक्षेला कोणताही धोका नसल्याचे कारण देत ही अपील फेटाळून लावली. परिणामी, बांगलादेशला स्पर्धेतून वगळण्यात आले आणि त्यांच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश करण्यात आला. तथापि, आता स्कॉटलंडला प्रादेशिक पात्रता फेरीत खेळावे लागेल.