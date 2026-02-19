ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 मधून बाहेर झाल्यानंतर स्फोटक क्रिकेटपटू होणार निवृत्त? रिकी पॉन्टिंगने केली भविष्यवाणी

Ricky Ponting on Glenn Maxwell’s career : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील अपयशी कामगिरीनंतर ग्लेन मॅक्सवेलची कारकिर्द संपुष्टात येत आहे असे ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगचे मत आहे. या अनुभवी खेळाडूच्या मते, या अष्टपैलू खेळाडूने खराब कामगिरी केली, तीन सामन्यांमध्ये फक्त ६२ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलिया सध्याच्या जागतिक स्पर्धेतून गट टप्प्यात बाहेर पडला, पहिल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामन्यांमध्ये तो पराभूत झाला आणि आयर्लंडविरुद्ध फक्त एक सामना जिंकला.
आयसीसीशी बोलताना पॉन्टिंगने सांगितले की मॅक्सवेल लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचा भाग असणार नाही आणि त्याची कारकीर्द संपल्यासारखे दिसते आहे. “बिग शो” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मॅक्सवेलला आयपीएल २०२५ मधील खराब हंगामानंतर पंजाब किंग्जने सोडले आणि इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या लिलावासाठी नोंदणी केली नाही. तो आता पीएसएलमध्ये पेशावर झल्मीकडून ४५ दशलक्ष पाकिस्तानी रुपयांना (अंदाजे ₹१.४७ कोटी) खेळेल.
Sri Lanka vs Zimbabwe : श्रीलंकेचे अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्याचे उद्दिष्ट, आज कोलंबोमध्ये झिम्बाब्वेशी होणार सामना
पॉन्टिंग यांनी सांगितले की, “ग्लेन मॅक्सवेल, मला वाटत नाही की तो पुढील स्पर्धेत तिथे असणार आहे. मला वाटतं त्याची कारकीर्द संपत आली आहे.” ऑस्ट्रेलियाच्या माजी कर्णधाराने पुढे सांगितले की मिचेल मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेड हे निश्चितच या स्पर्धेत सहभागी होतील, परंतु स्टीव्ह स्मिथ सहभागी होतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे. टी-२० विश्वचषकासाठी स्मिथला जोश हेझलवूडच्या जागी निवडण्यात आले होते, परंतु तो एकही सामना खेळला नाही.
आयर्लंडवर ६७ धावांनी विजय मिळवून टी-२० विश्वचषक मोहिमेची दमदार सुरुवात केल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाला सलग दोन पराभवांचा सामना करावा लागला ज्यामुळे ते स्पर्धेतून बाहेर पडले, जरी त्यांना अजूनही ओमानविरुद्ध त्यांचा शेवटचा गट फेरीचा सामना खेळायचा आहे. प्रथम, त्यांना झिम्बाब्वेकडून २३ धावांनी धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर, त्यांना श्रीलंकेकडून ८ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला आणि त्यांची लाजिरवाणी बाहेर पडण्याची वेळ आली.
Ricky Ponting said, “I don’t think Glenn Maxwell will play the 2028 T20 World Cup. it looks to me like his career is coming towards an end”. (ICC). pic.twitter.com/m2adVRVxKj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 19, 2026
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघामधे खेळाडूंच्या दुखापतीच्या प्रमाण देखील वाढले आहे. त्यामुळे संघातील युवा खेळाडू हे अपेक्षेप्रमाणे खेळू शकले नाहीत. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकामध्ये पहिला धक्का ऑस्ट्रेलियन संघाला झिम्बाव्वेविरुद्ध लागला त्यानंतर श्रीलंकेने त्याच्या घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केले आणि सुपर 8 मधून बाहेर केले.