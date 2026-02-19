iPhone 17 Pro Max खरेदीची संधी! Amazon वर ₹10,000 पर्यंतची मोठी सूट

खास डील काय?
iPhone 17 Pro Max चा 1TB स्टोरेज व्हेरिएंट ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Amazon वर ₹1,89,900 च्या अधिकृत किमतीत सूचीबद्ध आहे. या डिव्हाइसवर ₹६,००० ची थेट कूपन सूट उपलब्ध आहे, ज्याचा फायदा सर्व ग्राहकांना होईल. निवडक बँक कार्डने पैसे देणाऱ्या ग्राहकांना ₹४,००० पर्यंत अतिरिक्त सूट देखील मिळेल. यामुळे एकूण सूट १०,००० पर्यंत अशी आहे.
ग्राहकांना त्यांचा जुना फोन एक्सचेंज केल्यास कमाल ₹३५,९५० पर्यंत सूट मिळू शकते. किंमत जुन्या फोनच्या मॉडेल आणि स्थितीवर अवलंबून असेल. हे डिव्हाइस तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. सिल्व्हर, कॉस्मिक ऑरेंज आणि डीप ब्लू असे तीन रंग आहेत.
फोनची वैशिष्ट्य काय?
नवीनतम आयफोनमध्ये आतापर्यंतची सर्वात प्रगत प्रो कॅमेरा सिस्टम आहे, ज्यामध्ये ४८ एमपी रियर कॅमेरा सेन्सर आणि ८ एक्स ऑप्टिकल झूम आहे. १८ एमपी सेंटर स्टेज फ्रंट कॅमेरा ड्युअल कॅप्चर आणि सुधारित ग्रुप सेल्फी देतो. ए१९ प्रो व्हेपर-कूल्ड चिप ४० टक्के चांगली कामगिरी करण्याचे आश्वासन देते आणि त्याची बॅटरी ३७ तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक देऊ शकते आणि २० मिनिटांत ५० टक्के चार्ज होते. नवीन फोन iOS लिक्विड ग्लास डिझाइन आणि स्मार्ट वैशिष्ट्यांसह प्रीमियम अनुभव देतो.
Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री
गुगलने भारतात 49,999 रुपये किंमत असलेला Pixel 10A स्मार्टफोन लाँच केला आहे. या फोनद्वारे कंपनीचे उद्दिष्ट मध्यम श्रेणीतील वापरकर्त्यांपर्यंत त्यांचे प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैशिष्ट्ये पोहोचवणे आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना गुगलच्या AI तंत्रज्ञानाचा फायदा घेता येईल. Google Pixel 10A ची विक्री 6 मार्च 2026 पासून सुरू होईल, परंतु प्री-ऑर्डर आजपासून सुरू आहेत. गुगल इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मितुल शाह यांनी सांगितले की, पिक्सेल १०ए हा कमी किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्यांचा एक शक्तिशाली पॅकेज आहे आणि भारतीय वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन तो विशेषतः डिझाइन करण्यात आला आहे. कंपनीला आशा आहे की हा फोन भारतात पिक्सेल ब्रँडची उपस्थिती आणखी मजबूत करेल.
Pixel 10A मध्ये डिस्प्ले, बॅटरी आणि एआय वैशिष्ट्यांसह अनेक प्रमुख अपग्रेड्स आहेत. हा फोन दैनंदिन वापरासाठी आणि उच्च कार्यक्षमतेसाठी डिझाइन केला आहे. यात 6.3-इंचाचा डिस्प्ले आहे ज्याची चमक 3000 निट्स पर्यंत आहे, म्हणजेच तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट आणि चमकदार दिसेल. गुगलचा दावा आहे की हा आतापर्यंतचा सर्वात तेजस्वी Pixel A सीरीज स्क्रीन आहे.
Ans: iPhone 17 Pro Max च्या 1TB व्हेरिएंटवर सवलत उपलब्ध आहे.
Ans: कूपन आणि बँक ऑफर मिळून ₹10,000 पर्यंत सूट मिळू शकते.
Ans: ट्रिपल कॅमेरा, सेंटर-स्टेज फ्रंट कॅमेरा आणि A19 Pro चिपसेट ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.