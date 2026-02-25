Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
NZ vs SL Live Score Update: मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’! न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान

NZ vs SL: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ सामन्यात आज श्रीलंका आणि न्यूझीलंड आमनेसामने येत आहेत. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहण्यासाठी श्रीलंकेला हा सामना जिंकावाच लागेल.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:00 PM
न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान (Photo Credit- X)

  • मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’!
  • न्यूझीलंडचे श्रीलंकेसमोर १६९ धावांचे आव्हान
New Zealand national cricket team vs Sri Lanka national cricket team match scorecard: आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये, यजमान श्रीलंका त्यांचा दुसरा सुपर ८ सामना न्यूझीलंडविरुद्ध कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाकाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यासाठी श्रीलंका आणि न्यूझीलंड या दोघांनीही त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रत्येकी एक बदल केला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने श्रीलंकासमोर १६९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

मिशेल सँटनरची ‘कॅप्टन इनिंग’

प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडसंघाची वाईट सुरुवात झाली. एकेकाळी किवी संघाने ८४ धावांवर ६ विकेट गमावल्या होत्या, त्यानंतर न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनर आणि कोल मॅककोंची यांच्यात ७ व्या विकेटसाठी ४७ चेंडूत ८४ धावांची भागीदारी झाली. या सामन्यात मिशेल सँटनरच्या बॅटने २६ चेंडूत ४७ धावांची खेळी केली, तर कोल मॅककोंचीने नाबाद ३१ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. या सामन्यात श्रीलंकेच्या गोलंदाजांच्या कामगिरीबद्दल बोलायचे झाले तर महेश थिकष्णा आणि दुष्मंथा चामीरा यांनी ३-३ विकेट घेतल्या, याशिवाय दुनिथ वेलालेज एक विकेट घेण्यात यशस्वी झाला.

IND vs ZIM: कमी लेखण्याची चूक नको! Zimbabwe ने टीम Indiaला ‘इतक्या’ वेळा हरवलंय; पाहा आकडेवारी!

श्रीलंकेसाठी एक मोठी परीक्षा

हा सुपर ८ सामना श्रीलंकेसाठी एक मोठी परीक्षा आहे, कारण यजमान संघाने त्यांचा पहिला सुपर ८ सामना इंग्लंडविरुद्ध गमावला. न्यूझीलंडनेही सुपर ८ मध्ये अद्याप विजय मिळवलेला नाही, पाकिस्तानविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर त्यांना एक गुण मिळाला आहे. त्यामुळे दोन्ही संघाना उपांत्य फेरीच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.

दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

श्रीलंका: पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चारिथ असालंका, पवन रत्नायके, कामेंदू मेंडिस, दासुन शनाका (कर्णधार), दुनिथ वेल्लालागे, दुशन हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश थेकशाना, दिलशान मदुशंका.

न्यूझीलंड: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककॉन्ची, मॅट हेन्री, ईश सोधी, लॉकी फर्ग्युसन.

T20 World Cup 2026: “तुम्ही विश्वचषक जिंकू शकणार नाही…”, पाकिस्तानच्या ट्रोलर्सनी ओलांडली मर्यादा,कर्णधाराच्या कुटुंबाला शिवीगाळ

Web Title: New zealand set sri lanka a target of 169 runs

Published On: Feb 25, 2026 | 08:51 PM

Topics:  

