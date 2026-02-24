Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Pune-mumbai live News- रेडबर्ड एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे चालवले जाणारे बीचक्राफ्ट किंग एअर BE9L विमान संध्याकाळी ७:११ वाजता उड्डाण केले.

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:14 AM
LIVE
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

  • 24 Feb 2026 10:14 AM (IST)

    24 Feb 2026 10:14 AM (IST)

    उंब्रज येथील ज्वेलर्सच्या दुकानात भरदिवसा चोरी

    उंब्रज (ता.कराड) येथील चोरे रोड परिसरात सोमवारी (दि.२३) सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास दिवसाढवळ्या धाडसी चोरीची घटना घडली. येथील श्री वागदेवी ज्वेलर्स या दुकानाचे मालक गणेश यादव (चोरेकर) यांची दुकानावर ठेवलेली दागिन्यांनी भरलेली सॅक अज्ञात चोरट्याने लंपास केल्याने व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. चोरट्यांनी रेकी करुन हा डल्ला मारल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न होत लवकरच या घटनेचा उलगडा होईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

  • 24 Feb 2026 09:35 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:35 AM (IST)

    एका साडीसाठी स्वतःच्या मुलाला आईने 10 व्या मजल्यावरून खाली लटकवलं

    सोशल मिडियावर अनेक धक्कादायक आणि थक्क करणारी दृष्ये शेअर केली जातात. अशात अलिकडेच सर्वांना अचंबित करणारे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे ज्यात एका आईने स्वत:च आपल्या मुलाला 10 व्या मजल्यावरून खाली लटकवल्याचं दिसून आलं. आता एका आईने आपल्या मुलासोबत असं का केलं असाव असा प्रश्न जर तुम्हाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर आहे एक साडी. होय, सांगण्यात येत आहे की, खाली पडलेल्या आपल्या साडीला मिळवण्यासाठी आईने आपल्या मुलाचा जीव पणाला लावला. चला घटनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

  • 24 Feb 2026 09:30 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:30 AM (IST)

    चोरे रोडवरील श्री वागदेवी ज्वेलर्स’ मधून अडीच लाखांची रोकड व सोन्या-चांदीसह बॅग लंपास

    उंब्रज ता. कराड येथील चोरे रोड परिसरात सोमवारी दि. २३ रोजी सकाळी पावने दहाच्या सुमारास दिवसाढवळ्या धाडसी चोरीची घटना घडली. येथील श्री वागदेवी ज्वेलर्स या दुकानाचे मालक गणेश यादव (चोरेकर) यांची दुकानावर ठेवलेली दागिन्यांनी भरलेली सॅंग अज्ञात चोरट्याने लंपास केल्याने व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. चोरट्यांनी रेकी करुन हा डल्ला मारल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न होत लवकरच या घटनेचा उलगडा होईल असा विश्वास पोलीस सुत्रांनी व्यक्त केला आहे.

  • 24 Feb 2026 09:25 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:25 AM (IST)

    सिंधुदुर्गात पुन्हा धुक्याची चादर

    सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज पुन्हा लहरी हवामानाचा प्रत्यय दिसून आला. जिल्ह्यात आज सर्वत्र दाट धुके पडल्याचे दिसून आले. मुख्य म्हणजे काल जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण होते, तर काही भागात तुरळक पाऊस पडला. मात्र, या लहरी वातावरणामुळे जिल्ह्यातील फळ बागायतदारांची चिंता वाढली आहे.

  • 24 Feb 2026 09:20 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:20 AM (IST)

    Todays Gold-Silver Price: सोन्याचा भाव पुन्हा उसळला!

     Gold Rate Todayभारतात 24 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,136 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,791 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,102 रुपये आहे. भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,020 रुपये आहे. भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 300.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,00,100 रुपये आहे.

  • 24 Feb 2026 09:15 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:15 AM (IST)

    कोकणात शिमगोत्सवाला फागपंचमीला ख-या अर्थान सुरुवात

    कोकणात शिमगोत्सवाला फागपंचमीला ख-या अर्थान सुरुवात होते. पहिल्या होळीपासून सुरू होणारा हा शिमगोत्सव येथील संकासुर आणि गोमुच्या जोडीमुळे या शिमगोत्सवाचे आकर्षण सर्वानाच असते.मृदुंगाच्या तालावर नाचणारे गावागावातील नमन खेळे गावभोवणीसाठी दहा दिवस बाहेर पडतात. यावेळी अबालवृद्ध हा संकासुर पाहण्यासाठी आवर्जून घराबाहेर पडतात.रत्नागिरीत अनेक गावातील नमन खेळे दहा दिवस गावभोवणीसाठी दुसऱ्या होळीपासून बाहेर पडतात..अनवाणी पायाने फिरणारे हे खेळे आपल्या ग्रामदेवतेचा गजर करत फिरत असतात. वर्षानुवर्ष चालत आलेली ही परंपरा ग्रामीण भागात आजतागायत जपली जातेय.

  • 24 Feb 2026 09:11 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:11 AM (IST)

    जिल्हा परिषदेत महायुतीचे बहुमत

    जिल्हा परिषदेत महायुतीकडे ३१ जागांचे स्पष्ट बहुमत असून घटक पक्षांत कोणतीही नाराजी नाही. अध्यक्षपदाबाबतचा अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील, असे मत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केले. विश्रामबाग येथील भाजप जिल्हा कार्यालयात जिल्हा परिषद भाजप गटनेते निवडीची प्रक्रिया पार पडली. जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडीक यांनी भोसे (ता. मिरज) गटाचे नवनिर्वाचित सदस्य आशिष जाधव यांची भाजप गटनेतेपदी अधिकृत घोषणा केली.

  • 24 Feb 2026 09:10 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:10 AM (IST)

    T20 World Cup 2026 : गौतम गंभीरने अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माची घेतली क्लास

    Gautam Gambhir-Abhishek Sharma : भारताच्या संघाने सुपर 8 चा पहिला सामना गमावला त्यानंतर टीम इंडियाचा सेमीफायनलचा मार्ग कठिण झाला आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या संघानी सामने जिंकून आता पहिल्या गटामध्ये दोन गुण मिळवले आहेत. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात अभिषेक शर्मा पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. सलग तीन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर, त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चांगली सुरुवात केली. तथापि, तो त्याच्या डावाचे मोठ्या डावात रूपांतर करू शकला नाही आणि धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडियाला मोठा पराभव पत्करावा लागला.

  • 24 Feb 2026 09:05 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:05 AM (IST)

    The Kerala Story 2” च्या रिलीजआधीच दिल्लीत भावनिक पत्रकार परिषद

    ‘द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड’च्या प्रदर्शनापूर्वी राजधानी दिल्लीमध्ये चित्रपटाच्या टीमने एक विशेष पत्रकार परिषद आयोजित केली. या परिषदेत देशभरातील कथित पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना एकत्र आणण्यात आले होते. चित्रपटाचा कथानक ज्या वास्तविक घटनांवर आधारित असल्याचा दावा केला जात आहे, त्या अनुभवांना या व्यासपीठावर मांडण्यात आले. उपस्थितांनी आपल्या आयुष्यात घडलेल्या प्रसंगांचे तपशील माध्यमांसमोर मांडत समाजाने अधिक सजग राहण्याचे आवाहन केले.

  • 24 Feb 2026 09:03 AM (IST)

    24 Feb 2026 09:03 AM (IST)

    Stock Market Today: आज शेअर बाजारात घसरणीची शक्यता!

    India Share Market Update:  जागतिक बाजारातील कमकुवतपणा लक्षात घेता, भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,६०७ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ९८ अंकांनी कमी होता.

Maharashtra to World Breaking News:

रांचीहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर अँब्युलन्सचा भीषण अपघात

नवी दिल्ली : रांचीहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर अॅम्ब्युलन्सचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात विमानातील सातही जणांचा मृत्यू झाला. हा विमान अपघात सोमवारी (दि.२३) रात्री झाला असल्याची माहिती सध्या दिली जात आहे. झारखंडच्या छत्र जिल्ह्यात हा अपघात झाला, त्यात विमानातील सातही जण मृत्युमुखी पडले आहेत. आता याप्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

