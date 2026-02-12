Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Point Table Major Changes In The Point Table After England Defeat

T20 World Cup 2026 Point table : इंग्लंडच्या पराभवानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठे फेरबदल, अफगाणिस्तान बाद होण्याच्या उंबरठ्यावर

दिवसाच्या अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड आमनेसामने आले. वेस्ट इंडिजने ३० धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला, ज्यामुळे गुणतालिकेत महत्त्वपूर्ण बदल झाला. कोणता संघ कोणत्या स्थानावर आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:27 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

ICC T20 World Cup 2026 Standings : आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ चा पाचवा दिवस रोमांचक होता. दक्षिण आफ्रिकेने दोन सुपर ओव्हरनंतर अफगाणिस्तानचा पराभव केला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने आयर्लंडला सहज हरवले. दिवसाच्या अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड आमनेसामने आले. वेस्ट इंडिजने ३० धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला, ज्यामुळे गुणतालिकेत महत्त्वपूर्ण बदल झाला.

स्पर्धेच्या पाचव्या दिवशी पॉइंट्स टेबलमध्ये मोठे फेरबदल

वेस्ट इंडिज संघाने इंग्लंडला ३० धावांनी हरवून पॉइंट टेबलमध्ये लक्षणीय बदल केले आहेत. वेस्ट इंडिज संघ आता टेबलच्या शीर्षस्थानी पोहोचला आहे, तर इंग्लिश संघाला मोठा धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियानेही स्पर्धेत आपले खाते उघडले आहे, ज्यामुळे ते थेट टेबलच्या शीर्षस्थानी पोहोचले आहे. अफगाणिस्तानबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांचे पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर, त्यांना अद्याप खाते उघडता आलेले नाही, ज्यामुळे ते स्पर्धेतून जवळजवळ बाहेर पडले आहेत. दरम्यान, या विजयानंतर दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर असल्याचे दिसून येते.

ENG vs WI : शेरफेन रदरफोर्डच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट, सांगितले की तो कधी तंदुरुस्त होईल

ए गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
पाकिस्तान 2 2 0 0 4 +0.932
भारत 1 1 0 0 2 +1.450
नेदरलॅंड 2 1 1 0 2 +0.356
नामिबिया 1 0 1 0 0 -1.033
यूएस 2 0 2 0 0 -1.525

बी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
ऑस्ट्रेलिया 1 1 0 0 2 +3.350
झिम्बाव्बे 1 1 0 0 2 +2.702
श्रीलंका 1 1 0 0 2 +1.000
आयर्लंड 2 0 2 0 0 -2.175
ओमान 1 0 1 0 0 -2.702

सी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
वेस्टइंडिज 2 2 0 0 4 +1.625
स्काॅटलंड 2 1 1 0 2 +0.950
इंग्लड 2 1 1 0 2 -0.650
नेपाळ 1 0 1 0 0 -0.200
इटली 1 0 1 0 0 -3.650

डी गटाची गुणतालिका

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
न्यूझीलंड 2 2 0 0 4 +1.919
दक्षिण आफ्रिका 2 2 0 0 4 +1.425
अफगाणिस्तान 2 0 2 0 0 -0.555
यूएई 1 0 1 0 0 -2.763
कॅनडा 1 0 1 0 0 -2.850

कालच्या सामन्यामध्ये इंग्लड विरुद्ध वेस्ट इंडिज दोन्ही संघाची कामगिरी चांगली राहिली. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने इंग्लडला 10 वर्षानी पराभूत केले. वेस्ट इंडिजसाठी शेरफेन रदरफोर्डने फलंदाजीने धुमाकूळ घातला. कॅरेबियन फलंदाजाने धमाकेदार फलंदाजी करत केवळ ४२ चेंडूत ७६ धावा केल्या. त्याने त्याच्या डावात दोन चौकार आणि सात उत्तुंग षटकार मारले. दरम्यान, जेसन होल्डरने शेवटच्या षटकांमध्ये केवळ १७ चेंडूत ३३ धावांची झंझावाती खेळी केली.

होल्डरने चौकार मारला आणि चेंडू चार वेळा प्रेक्षकांच्या अंगावर मारला. मागील सामन्यात जलद अर्धशतक झळकावणाऱ्या शिमरॉन हेटमायरने १२ चेंडूत २३ धावा केल्या, तर रोस्टन चेसने ३४ धावा केल्या, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजला सहा विकेट्सच्या मोबदल्यात १९६ धावा करता आल्या. गोलंदाजीत इंग्लंडकडून जेमी ओव्हरटन आणि रशीदने प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.

 

 

Web Title: T20 world cup 2026 point table major changes in the point table after england defeat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ENG vs WI : शेरफेन रदरफोर्डच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट, सांगितले की तो कधी तंदुरुस्त होईल
1

ENG vs WI : शेरफेन रदरफोर्डच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट, सांगितले की तो कधी तंदुरुस्त होईल

IND vs NAM : भारताचा संघ आज लढणार नामिबियाशी! कशी असेल दिल्लीची खेळपट्टी, कोणाला मिळणार पिचचा फायदा?
2

IND vs NAM : भारताचा संघ आज लढणार नामिबियाशी! कशी असेल दिल्लीची खेळपट्टी, कोणाला मिळणार पिचचा फायदा?

ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर मोठा उलटफेर! वेस्ट इंडिजने इंग्लंडला 30 धावांनी चारली धूळ 
3

ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर मोठा उलटफेर! वेस्ट इंडिजने इंग्लंडला 30 धावांनी चारली धूळ 

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 
4

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 Point table : इंग्लंडच्या पराभवानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठे फेरबदल, अफगाणिस्तान बाद होण्याच्या उंबरठ्यावर

T20 World Cup 2026 Point table : इंग्लंडच्या पराभवानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठे फेरबदल, अफगाणिस्तान बाद होण्याच्या उंबरठ्यावर

Feb 12, 2026 | 10:27 AM
Bangladesh Violence : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्ताचा सडा! हिंदू तरुणाची निघृण हत्या, युनूस सरकारचे दावे फोल?

Bangladesh Violence : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्ताचा सडा! हिंदू तरुणाची निघृण हत्या, युनूस सरकारचे दावे फोल?

Feb 12, 2026 | 10:24 AM
Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Feb 12, 2026 | 10:22 AM
Surya Gochar 2026: सूर्य देव कुंभ राशीत करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Surya Gochar 2026: सूर्य देव कुंभ राशीत करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Feb 12, 2026 | 10:00 AM
७ दिवसात कमी होतील चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि काळे डाग! कडुलिंबाच्या पानांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल स्वच्छ

७ दिवसात कमी होतील चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि काळे डाग! कडुलिंबाच्या पानांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल स्वच्छ

Feb 12, 2026 | 09:59 AM
Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Feb 12, 2026 | 09:40 AM
Bangladesh Elections : ५१ पक्ष, २००० उमेदवार…, शेख हसीना पतनानंतर पहिली लढत, भारतासाठी ठरणार निर्णायक?

Bangladesh Elections : ५१ पक्ष, २००० उमेदवार…, शेख हसीना पतनानंतर पहिली लढत, भारतासाठी ठरणार निर्णायक?

Feb 12, 2026 | 09:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM