T20 World Cup 2026 Point table : इंग्लंडच्या पराभवानंतर पॉइंट टेबलमध्ये मोठे फेरबदल, अफगाणिस्तान बाद होण्याच्या उंबरठ्यावर

ICC T20 World Cup 2026 Standings : आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ चा पाचवा दिवस रोमांचक होता. दक्षिण आफ्रिकेने दोन सुपर ओव्हरनंतर अफगाणिस्तानचा पराभव केला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने आयर्लंडला सहज हरवले. दिवसाच्या अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड आमनेसामने आले. वेस्ट इंडिजने ३० धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला, ज्यामुळे गुणतालिकेत महत्त्वपूर्ण बदल झाला.
वेस्ट इंडिज संघाने इंग्लंडला ३० धावांनी हरवून पॉइंट टेबलमध्ये लक्षणीय बदल केले आहेत. वेस्ट इंडिज संघ आता टेबलच्या शीर्षस्थानी पोहोचला आहे, तर इंग्लिश संघाला मोठा धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियानेही स्पर्धेत आपले खाते उघडले आहे, ज्यामुळे ते थेट टेबलच्या शीर्षस्थानी पोहोचले आहे. अफगाणिस्तानबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांचे पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर, त्यांना अद्याप खाते उघडता आलेले नाही, ज्यामुळे ते स्पर्धेतून जवळजवळ बाहेर पडले आहेत. दरम्यान, या विजयानंतर दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या स्थानावर असल्याचे दिसून येते.
ENG vs WI : शेरफेन रदरफोर्डच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट, सांगितले की तो कधी तंदुरुस्त होईल
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.932
|भारत
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.450
|नेदरलॅंड
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.356
|नामिबिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.033
|यूएस
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.525
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.350
|झिम्बाव्बे
|1
|1
|0
|0
|2
|+2.702
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.000
|आयर्लंड
|2
|0
|2
|0
|0
|-2.175
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.702
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्टइंडिज
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.625
|स्काॅटलंड
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.950
|इंग्लड
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.650
|नेपाळ
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.200
|इटली
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.650
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|न्यूझीलंड
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.919
|दक्षिण आफ्रिका
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.425
|अफगाणिस्तान
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.555
|यूएई
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.763
|कॅनडा
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.850
कालच्या सामन्यामध्ये इंग्लड विरुद्ध वेस्ट इंडिज दोन्ही संघाची कामगिरी चांगली राहिली. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने इंग्लडला 10 वर्षानी पराभूत केले. वेस्ट इंडिजसाठी शेरफेन रदरफोर्डने फलंदाजीने धुमाकूळ घातला. कॅरेबियन फलंदाजाने धमाकेदार फलंदाजी करत केवळ ४२ चेंडूत ७६ धावा केल्या. त्याने त्याच्या डावात दोन चौकार आणि सात उत्तुंग षटकार मारले. दरम्यान, जेसन होल्डरने शेवटच्या षटकांमध्ये केवळ १७ चेंडूत ३३ धावांची झंझावाती खेळी केली.
होल्डरने चौकार मारला आणि चेंडू चार वेळा प्रेक्षकांच्या अंगावर मारला. मागील सामन्यात जलद अर्धशतक झळकावणाऱ्या शिमरॉन हेटमायरने १२ चेंडूत २३ धावा केल्या, तर रोस्टन चेसने ३४ धावा केल्या, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजला सहा विकेट्सच्या मोबदल्यात १९६ धावा करता आल्या. गोलंदाजीत इंग्लंडकडून जेमी ओव्हरटन आणि रशीदने प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.