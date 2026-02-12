Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ENG vs WI : शेरफेन रदरफोर्डच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट, सांगितले की तो कधी तंदुरुस्त होईल

बुधवारी टी२० विश्वचषकातील गट क सामन्यात वेस्ट इंडिजने इंग्लंडचा ३० धावांनी पराभव केला. तथापि, क्षेत्ररक्षण करताना रदरफोर्डला दुखापत झाली, ही घटना कॅरिबियन फलंदाजाने स्वतःच घडवून आणली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 08:59 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

England vs West Indies : शेरफेन रदरफोर्डच्या नाबाद ७६ धावा आणि गुडाकेश मोतीच्या तीन विकेट्समुळे बुधवारी टी२० विश्वचषकातील गट क सामन्यात वेस्ट इंडिजने इंग्लंडचा ३० धावांनी पराभव केला. त्याच्या परिचित कॅरिबियन शैलीत खेळत, रदरफोर्डने वानखेडे स्टेडियमवर २१,००० प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आणि ४२ चेंडूत पाच षटकार आणि दोन चौकारांसह नाबाद ७६ धावा केल्या. तथापि, क्षेत्ररक्षण करताना रदरफोर्डला दुखापत झाली, ही घटना कॅरिबियन फलंदाजाने स्वतःच घडवून आणली आहे.

वानखेडेवर रुदरफोर्ड वादळाचे दर्शन

वेस्ट इंडिजची सुरुवात खराब झाली, त्यांनी फक्त आठ धावांत दोन विकेट गमावल्या. तथापि, त्यांनी शेवटच्या १० षटकांत ११७ धावा केल्या. रुदरफोर्डने रोव्हमन पॉवेल (१४) सोबत पाचव्या विकेटसाठी ५१ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर त्याने माजी कर्णधार जेसन होल्डर सोबत सहाव्या विकेटसाठी ३२ धावा जोडल्या. शेरफेन रुदरफोर्डने ४२ चेंडूत नाबाद ७६ धावा केल्या, ज्यामध्ये पाच षटकार आणि दोन चौकारांचा समावेश होता. त्याच्या या खेळीमुळे वेस्ट इंडिजने २० षटकांत १९६ धावा केल्या.

लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ १९ षटकांत १६६ धावांवर बाद झाला. फिल सॉल्टने १४ चेंडूत ३० धावा केल्या, ज्यात चार चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. सॉल्टला कव्हरवर रोमारियो शेफर्डच्या चेंडूवर रुदरफोर्डने झेल दिला. जोस बटलरही जास्त काळ टिकू शकला नाही. त्यानंतर मोतीने इंग्लंडला दुहेरी धक्का दिला. प्रथम, त्याने कव्हरवर टॉम बँटनला आणि नंतर चायनामन चेंडूवर जेकब बेथेलला झेल दिला. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक (१७) रिटर्न कॅचवर मोतीने झेल दिला.

इंग्लंडविरुद्ध नाबाद ७६ धावांची शानदार खेळी खेळणाऱ्या शेरफेन रदरफोर्डला क्षेत्ररक्षण करताना दुखापत झाली. सामन्यानंतर त्यांनी याबाबत अपडेट दिली. रदरफोर्ड म्हणाला, “माझी बोट आता ठीक आहे, आशा आहे की पुढील सामन्यापर्यंत ती बरी होईल. मला वाटते की सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे आदिल रशीद. आमच्या बैठकीत आम्हाला माहित होते की तो आमचा सर्वात कठीण गोलंदाज असणार आहे. म्हणून माझ्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याला खेळापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, धावा काढणे, स्ट्राइक रोटेट करणे आणि भागीदारी तयार करणे. शेवटी मी स्वतःवर विश्वास ठेवला की मी सामना जिंकू शकेन.”

Published On: Feb 12, 2026 | 08:59 AM

