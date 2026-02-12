Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Bangladesh Elections 2026 Violence Hindu Youth Killed Muhammad Yunus Government

Bangladesh Violence : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्ताचा सडा! हिंदू तरुणाची निघृण हत्या, युनूस सरकारचे दावे फोल?

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सध्या संससदीय निवडणुकीसाठी मतदान सुरु आहे. याच वेळ एक धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी एका हिंदू तरुणाची निघृणपणे हत्या करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 10:24 AM
Bangladesh Pre Election Violence

Bangladesh Violence : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्ताचा सडा! हिंदू तरुणाची निघृण हत्या, युनूस सरकारचे दावे फोल? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी हिंदूचा बळी
  • तरुणाची हात-पाय बांधून निघृणपणे हत्या
  • युनूस सरकारचे दावे फोल?
Bangladesh Pre Election Violence : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) आज सार्वत्रिक निवडणुका पार पडत आहे. या निवडणुकांसाठी ५२ राजकीय पक्ष आणि २००० उमेदवार उभे राहिले आहेत. पण या निवडणुकीला सुरुवात होण्यापूर्वी बांगलादेशात एक धक्कादायक घटना घडली ज्याने हिंदू समुदायाला हादरवून टाकले आहे. निवडणुकीच्या एक दिवस आधी बुधवारी एका हिंदू तरुणाची निघृणपणे हत्या झाली आहे. या घटनेने जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली असून बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नवी सत्ता स्थापन झाल्यावर बांगलादेशातील हिंदू सुरक्षित राहतीला का असा प्रश्न केला जात आहे.

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मीडिया रिपोर्टनुसार, बांगलादेशच्या चम्पारा येथील मौलवी बाजार परिसरात एक २८ वर्षी हिंदू तरुण रतन साहूकारची निघृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. रतन साहूकार हा चम्पारा भागातील चहाच्या मळ्यात कामगार होता.  मात्र बुधवारी (११ फेब्रुवारी) सकाळी चहाच्या मळ्यात अस्थाव्यस्थ अवस्थेत त्याचा मृतदेह  सापडला. यावेळी त्याच्या मृतहेदाचे हात-पाय दोरीने घट्ट बांधलेले होते.  त्याच्या शरीरावर धारदार शस्त्रांनी वार केले होता. सध्या त्याचा मृतदेह ढाका पोलिसांच्या ताब्यात असून ही घटना निवडणुक हिंसाचाराशी जोडली जात आहे. या घटनेचा पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.

अल्संख्याक हिंदू समुदायात घबराट

सध्या या घटनेमुळे बांगलादेशातील अल्संख्याक हिंदुंमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. बांगलादेशात माजी पंतप्रधान हसीना यांच्या पतनानंतर हिंसाचारात (Bangladesh Violence) मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आतापर्यंत अनेकवेळा हिंदूंना लक्ष करण्यात आले असून गेल्या दोन महिन्यांमध्ये ५ हून अधिक हिंदू तरुणांच्या हत्येच्या घटना समोर आल्या आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी  अल्संख्याकांच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले होते. मात्र मतदानाच्या काही तास आधीच हिंदू तरुणाची हत्या झाल्याने त्यांचे आश्वासन पोकळ ठरले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, निवडणुकीच्या वातावरणात मतदानासाठी कट्टरपंथींयाकडून हिंदूंना घाबरवण्यासाठी ही हत्या करण्यात आली आहे. यामुळे बांगलादेश अंतरिम सरकारच्या आश्वासनांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सध्या मतदान सुरु आहे, मात्र या घटनेने बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षित भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा शोध घेत असून ही हत्या नेमकी मतदारांना धमकवण्यासाठी करण्यात आली की आणखी कोणत्या हेतूने याचा शोध घेतला जात आहे.

Bangladesh Elections : ५१ पक्ष, २००० उमेदवार…, शेख हसीना पतनानंतर पहिली लढत, भारतासाठी ठरणार निर्णायक?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशात पुन्हा कोणाची हत्या करण्यात आली?

    Ans: बांगलादेशात निवडणुकीच्या एक दिवस आधी बुधवारी एका हिंदू तरुणाची निघृणपणे हत्या झाली आहे.

  • Que: बांगलादेशात हिंदू तरुणाची हत्या कधी आणि कुठे करण्यात आली?

    Ans: बांगलादेशच्या चम्पारा येथील मौलवी बाजार परिसरात एक २८ वर्षी हिंदू तरुण रतन साहूकारची ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवडणुकीच्या एकदिवस आधी निघृणपणे हत्या करण्यात आली आहे.

  • Que: या घटनेचा बांगलादेशातील हिंदू समुदायवर काय परिणाम झाला आहे?

    Ans: बांगलादेशात निवडणुकीच्या एक दिवस आधी झालेल्या हिंदू तरुणाच्या हत्येने अल्पसंख्याक हिंदू समुदायात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुंच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

Web Title: Bangladesh elections 2026 violence hindu youth killed muhammad yunus government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 10:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bangladesh Elections : ५१ पक्ष, २००० उमेदवार…, शेख हसीना पतनानंतर पहिली लढत, भारतासाठी ठरणार निर्णायक?
1

Bangladesh Elections : ५१ पक्ष, २००० उमेदवार…, शेख हसीना पतनानंतर पहिली लढत, भारतासाठी ठरणार निर्णायक?

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत
2

Bangladesh Elections : बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान सुरू; ५१ राजकीय पक्षांमध्ये सत्तेसाठी लढत

Bangladesh Corruption : युनूस सरकारचे वाभाडे! मंत्र्यांच्या संपत्तीत कोटींची वाढ, धक्कादायक आकडेवारीने बांगलादेशात खळबळ
3

Bangladesh Corruption : युनूस सरकारचे वाभाडे! मंत्र्यांच्या संपत्तीत कोटींची वाढ, धक्कादायक आकडेवारीने बांगलादेशात खळबळ

Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज
4

Bangladesh Elections : निवडणुकीच्या तोंडावर बांगलादेशचे हिंदू कार्ड? Dipu Das च्या कुटुंबाला मदत म्हणून लाखांचे पॅकेज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Violence : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्ताचा सडा! हिंदू तरुणाची निघृण हत्या, युनूस सरकारचे दावे फोल?

Bangladesh Violence : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्ताचा सडा! हिंदू तरुणाची निघृण हत्या, युनूस सरकारचे दावे फोल?

Feb 12, 2026 | 10:24 AM
Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Feb 12, 2026 | 10:22 AM
Surya Gochar 2026: सूर्य देव कुंभ राशीत करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Surya Gochar 2026: सूर्य देव कुंभ राशीत करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Feb 12, 2026 | 10:00 AM
७ दिवसात कमी होतील चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि काळे डाग! कडुलिंबाच्या पानांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल स्वच्छ

७ दिवसात कमी होतील चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि काळे डाग! कडुलिंबाच्या पानांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल स्वच्छ

Feb 12, 2026 | 09:59 AM
Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Feb 12, 2026 | 09:40 AM
Budhaditya Rajyog 2026: बुधादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार आर्थिक लाभ

Budhaditya Rajyog 2026: बुधादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार आर्थिक लाभ

Feb 12, 2026 | 09:30 AM
Bhandara Crime: देवदूत की दलाल? उपचाराच्या बहाण्याने १0 दिवसांच्या बाळाची 3 लाखांत विक्री; मुख्य सूत्रधार डॉक्टर फरार

Bhandara Crime: देवदूत की दलाल? उपचाराच्या बहाण्याने १0 दिवसांच्या बाळाची 3 लाखांत विक्री; मुख्य सूत्रधार डॉक्टर फरार

Feb 12, 2026 | 09:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM