T20 World Cup 2026 : जय शाह बांग्लादेशच्या मागण्या पूर्ण करतील का? आयसीसीच्या निर्णयापूर्वी महत्त्वाची अपडेट

२०२६ च्या आयपीएलमधून बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला वगळण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने टी-२० विश्वचषकासाठी भारतात जाण्यास नकार दिला आहे, यावर आता अपडेट समोर आली आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 12:38 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या एक महिना आधी, भारत-बांगलादेश वाद वाढत चालला आहे. दोन्ही देशांमधील राजकीय परिस्थितीचा आता क्रिकेटवर परिणाम होत आहे. २०२६ च्या आयपीएलमधून बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला वगळण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने टी-२० विश्वचषकासाठी भारतात जाण्यास नकार दिला आहे आणि आयसीसीला त्यांचे सामने स्थलांतरित करण्याची विनंती केली आहे. 

पण हे होईल का? एका अहवालानुसार, सुरुवातीच्या संकेतांवरून असे दिसून येते की आयसीसी या मागणीला सहमती देऊ शकते. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) रविवारी, ४ जुलै रोजी एक आपत्कालीन बैठक घेतली, ज्यामध्ये संचालक मंडळाने निर्णय घेतला की सध्याच्या परिस्थितीत, ते विश्वचषकासाठी आपला संघ भारतात पाठवणार नाहीत. बांगलादेशी बोर्डाने आयसीसीला त्यांच्या खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून भारतात होणारे त्यांचे टी-२० विश्वचषक सामने दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची औपचारिक विनंती केली.

AUS vs ENG : ऑस्ट्रेलियाने सिडनीमध्ये मोडली 138 वर्षांची परंपरा, फिरकीपटूंची भूमिका धोक्यात आहे का? नक्की प्रकरण काय, वाचा सविस्तर

क्रिकबझच्या एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की जय शाह यांच्या नेतृत्वाखालील आयसीसी या विनंतीवर विचार करू शकते आणि स्पर्धेचे दुसरे यजमान असलेल्या श्रीलंकेत बांगलादेशचे सामने आयोजित करू शकते. अहवालात असेही म्हटले आहे की रविवारी हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून, त्यावर कोणतीही औपचारिक चर्चा किंवा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सोमवार, ५ जानेवारी रोजी आयसीसी कार्यालये पुन्हा उघड झाल्यावर बीसीबीच्या विनंतीवर चर्चा आणि विचार केला जाऊ शकतो. 

यासाठी स्पर्धेच्या वेळापत्रकात बदल करणे आवश्यक आहे, जे पाच आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत सुरू होणार आहे, जिथे बांगलादेशचे चार गट सामने आणि नंतरच्या टप्प्यातील संभाव्य सामने भारताऐवजी श्रीलंकेतील तीन ठिकाणी खेळवले जातील. २०२६ च्या आयपीएलसाठी कोलकाता नाईट रायडर्समध्ये बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानचा समावेश करण्यात आल्याने ताजा वाद सुरू झाला. 

बांगलादेशमध्ये हिंदू अल्पसंख्याकांच्या लक्ष्यित हत्याकांडानंतर मुस्तफिजूरच्या आयपीएलमध्ये सहभागाला विरोध सुरू झाला. वाढत्या दबावामुळे, ३ जानेवारी रोजी बीसीसीआयने कोलकाता नाईट रायडर्सला बांगलादेशी वेगवान गोलंदाजाला त्यांच्या संघातून सोडण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे तणाव वाढला, ज्यामुळे बांगलादेशी बोर्डाने रविवारी, ४ जानेवारी रोजी टी२० विश्वचषकासाठी भारतात जाण्यास नकार दिला, कारण त्यांच्या खेळाडूंच्या सुरक्षेचे कारण दिले.

Published On: Jan 05, 2026 | 12:38 PM

