जाहिरात
पुढील पाच वर्षांत 8 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या जातील… कधी आणि कुठे खेळल्या जातील टूर्नामेंट? पहा संपूर्ण यादी

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठी स्पर्धा मानली जाणारी २०२७ ची एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खेळवली जाईल. झिम्बाब्वे, नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिका संयुक्तपणे या स्पर्धेचे आयोजन करतील.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:12 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

२०२६ चा टी२० विश्वचषक संपला आहे आणि पुढचा आयसीसी कार्यक्रम कधी आणि कुठे खेळला जाईल हे जाणून घेण्यासाठी सर्वांना उत्सुकता आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल की पुढचा आयसीसी कार्यक्रम २०२७ चा एकदिवसीय विश्वचषक असेल, तर तुम्ही चुकीचे आहात. पुढील पाच वर्षांत आठ आयसीसी ट्रॉफी निश्चितच धोक्यात आहेत, परंतु पुढचा आयसीसी ट्रॉफी हा एकदिवसीय विश्वचषक नसेल. पुढील आयसीसी ट्रॉफी जून २०२७ मध्येच अनावरण केली जाईल, जेव्हा आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) चा अंतिम सामना होईल.

२०२६ मध्ये होणाऱ्या टी२० विश्वचषकानंतर, २०३१ च्या अखेरीपर्यंत आपण आठ आयसीसी स्पर्धा पाहू. यापैकी पाच स्पर्धा पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटसाठी असतील, तर तीन ट्रॉफी रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये जिंकल्या जातील. पुढील पाच वर्षांत, दोन एकदिवसीय विश्वचषक, दोन टी२० विश्वचषक आणि एक चॅम्पियन्स ट्रॉफी खेळवली जाईल. याव्यतिरिक्त, तीन डब्ल्यूटीसी फायनल आयोजित केले जातील, 2031 मध्ये एक नवीन आयसीसी ट्रॉफी सादर केली जाईल.

BCCI ने T20 World Cup 2026 विजेत्या संघासाठी बक्षीस रक्कमेची केली घोषणा, खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव!

२०२७ मधील आयसीसी स्पर्धा

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना जून २०२७ मध्ये इंग्लंडमध्ये होणार आहे. इंग्लंडने सलग तीन वेळा वर्ल्ड टेस्ट कॉमनवेल्थ स्पर्धेचे आयोजन केले आहे आणि पुढील काही वर्षे ते ते आयोजित करत राहील. ही दोन वर्षांची स्पर्धा आहे, ज्याचा अंतिम सामना जून २०२७ मध्ये होणार आहे. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठी स्पर्धा मानली जाणारी २०२७ ची एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खेळवली जाईल. झिम्बाब्वे, नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिका संयुक्तपणे या स्पर्धेचे आयोजन करतील.

२०२८ मध्ये आयसीसी स्पर्धा

टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये होणार होता आणि गेल्या काही वर्षांपासून तो दर दोन वर्षांनी आयोजित केला जात आहे. परिणामी, टी-२० विश्वचषक २०२८ मध्येही होणार आहे. तो ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड संयुक्तपणे आयोजित करतील आणि जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये खेळवला जाण्याची शक्यता आहे. २०२८ मध्ये, आपण ऑलिंपिक देखील पाहू, जिथे क्रिकेट देखील खेळले जाईल. हा आयसीसीचा कार्यक्रम नसला तरी तो निश्चितच एक जागतिक कार्यक्रम आहे.

PAK vs BAN : भारतात Pakistan vs Bangladesh सामना कधी आणि कुठे पाहायचा? दोन्ही संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात

२०२९ मध्ये आयसीसी स्पर्धा

आयसीसी २०२९ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी आयोजित करणार आहे. भारत त्याचे आयोजन करेल, परंतु जर पाकिस्तान भारतात येण्याची शक्यता कमी असेल तर पाकिस्तानचे सामने श्रीलंका किंवा बांगलादेशमध्ये होऊ शकतात. ही स्पर्धा जानेवारी ते मार्च किंवा ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाऊ शकते. त्याच वर्षी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) चा अंतिम सामना देखील येथे होईल, जो जून २०२९ मध्ये इंग्लंडमध्ये खेळला जाईल.

२०३० मध्ये आयसीसी स्पर्धा

२०३० मध्ये इंग्लंड, आयर्लंड आणि स्कॉटलंड यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक देखील आयोजित केला जाईल. ही स्पर्धा देखील जूनच्या आसपास खेळवली जाईल, कारण याच काळात या देशांमध्ये सर्वाधिक क्रिकेट खेळले जाते.

२०३१ मध्ये आयसीसी स्पर्धा

आयसीसीचा नवीन एफटीपी २०३१ मध्ये संपणार आहे. त्या वर्षी भारत आणि बांगलादेश यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणारा एकदिवसीय विश्वचषक पूर्ण होईल. ही स्पर्धा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खेळवण्याची अपेक्षा आहे. त्याच वर्षी डब्ल्यूटीसी सायकल देखील पूर्ण होईल, ज्याचा अंतिम सामना पुन्हा जूनमध्ये इंग्लंडमध्ये होणार आहे.

Web Title: 8 icc tournaments to be played in next five years when and where will the tournaments be played see the full list

Published On: Mar 10, 2026 | 01:51 PM

